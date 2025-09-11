Замучила ошибка there are no trading operations - страница 12
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загадки одни ;)
там не то чтобы проверки странные, там в элементарной логике ошибки. Какие уж тут загадки.
если не было маржи для открытия, то и закрытие не будет учтено. Дальше OrderSelect не даст работать.
Боюсь увидеть что там "в основном роботе, который 100%, даже 100500 рабочий на демо и реале"
Я уже неделю крою этот код!!! Убрал все, что может выдавать ошибку или препятствовать открытию сделки. Давайте я вам вышлю исходный код, и посмотрите сами что не так. Я уверен что ничего не должно мешать.
Даже простой то советник тоже как то со скрипом проходит проверку. Был один проход, если помните, где на двух парах не было сделок
да там они подсовывают все что в голову взбредет
на крайний случай торговые условия бы описали в отчете,
так чтоли проще догадаться, не знаю
там не то чтобы проверки странные, там в элементарной логике ошибки. Какие уж тут загадки.
если не было маржи для открытия, то и закрытие не будет учтено. Дальше OrderSelect не даст работать.
Боюсь увидеть что там "в основном роботе, который 100%, даже 100500 рабочий на демо и реале"
да есть, вижу я все
одно только мешает выложить правильный код - тестер глотает на урав принципе подсказывал уже - посчитать надо количество сделок сначала а не на тикеты смотреть, мимо ушей пролетело ...
получается что не было сделок ни по NZD ни по GBP
хм, интересно
ведь у Андрея в тестере все работает
В тестере работает ВСЁ и на всех парах. Входные параметры создающие условия на вход (я имею в виду большой, главный советник), которые при некоторых значениях делали бы невозможность открыть сделку, я просто убрал из внешних и задал им константное значение. Это было первым шагом. Потом вообще убрал все условия на открытие сделки, кроме самых простейших, чтобы не лепил уж сделки одну за другой. И все равно код не проходит проверку.
Что нужно сделать, написать голый советник без условий, как тот простой, чтобы пройти валидацию???
Я уже неделю крою этот код!!! Убрал все, что может выдавать ошибку или препятствовать открытию сделки. Давайте я вам вышлю исходный код, и посмотрите сами что не так. Я уверен что ничего не должно мешать.
Даже простой то советник тоже как то со скрипом проходит проверку. Был один проход, если помните, где на двух парах не было сделок
Не нужно пытаться любыми способами добиться совершения сделок на каждом из тестируемых символов.
Нужно правильно обрабатывать ошибки их открытия.
Не важно есть совершённые сделки на каком-то из символов, или их нету. Важно, что неоткрытие позиции правильно обрабатывается советником. В вашем случае - сообщение в журнал, так как невозможно открыть позицию минимальным лотом с балансом в один доллар.
Вы слышите что я вам говорю? Не добивайтесь обязательного открытия позиций на всех торгуемых символах. Валидатор специально включает дурачка-школьника и смотрит как ваш советник реагирует на тупые настройки.
Я уже начинаю потихоньку злых духов призывать....... :(((
да есть, вижу я все
одно только мешает выложить правильный код - тестер глотает на урав принципе подсказывал уже - посчитать надо количество сделок, мимо ушей пролетело ...
Нет, Ренат, на это валидатор выдаёт тоже определенную ошибку. Я пробовал
Нет, Ренат, на это валидатор выдаёт тоже определенную ошибку. Я пробовал
sOr=bOr=0;
for (i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol())
{
if(OrderType()==OP_BUY)bOr=bOr+1;
if(OrderType()==OP_SELL)sOr=sOr+1;
}
}
if(sOr==0)
{
//open sell
}
if(bOr==0)
{
//open buy
}
Не нужно пытаться любыми способами добиться совершения сделок на каждом из тестируемых символов.
Нужно правильно обрабатывать ошибки их открытия.
Не важно есть совершённые сделки на каком-то из символов, или их нету. Важно, что неоткрытие позиции правильно обрабатывается советником. В вашем случае - сообщение в журнал, так как невозможно открыть позицию минимальным лотом с балансом в один доллар.
Вы слышите что я вам говорю? Не добивайтесь обязательного открытия позиций на всех торгуемых символах. Валидатор специально включает дурачка-школьника и смотрит как ваш советник реагирует на тупые настройки.
Я уже начинаю потихоньку злых духов призывать....... :(((
Артём, я уже в который раз спрашиваю и не получаю внятного ответа (без обид). Почему он включает дурака именно на NZDUSD всегда, и после этого сваливается в какой то глюк с бесконечным ожиданием. В глюк сваливается валидатор, а не советник. Советнику негде сваливаться. Я заплачу вам 50$, Артём, если поправите код, чтобы он проходил валидацию постоянно, а не раз в 20-30 попыток, как сейчас.
Идёт? Прислать код?
В тестере работает ВСЁ и на всех парах. Входные параметры создающие условия на вход (я имею в виду большой, главный советник), которые при некоторых значениях делали бы невозможность открыть сделку, я просто убрал из внешних и задал им константное значение. Это было первым шагом. Потом вообще убрал все условия на открытие сделки, кроме самых простейших, чтобы не лепил уж сделки одну за другой. И все равно код не проходит проверку.
Что нужно сделать, написать голый советник без условий, как тот простой, чтобы пройти валидацию???
Вам не нужно вбивать жёсткие параметры. Все параметры должны быть рассчитанными из торговых условий. В настройках оставьте открываемый лот. Если лот рассчитывается, то при недостатке средств даже при минимальном лоте, выводите об этом сообщение. Остальные параметры сделки тоже нужно все проверять, контролировать и корректировать. При невозможности корректировки - выводите об этом сообщение.
Впрочем, если условий много, и все они зависят от текущего состояния торговли и сигналов, то вполне вероятно, что не будет ни одной сделки в валидаторе. Тогда тут нужен уже индивидуальный подход к тестированию такого советника.
Артём, я уже в который раз спрашиваю и не получаю внятного ответа (без обид). Почему он включает дурака именно на NZDUSD всегда, и после этого сваливается в какой то глюк с бесконечным ожиданием. В глюк сваливается валидатор, а не советник. Советнику негде сваливаться. Я заплачу вам 50$, Артём, если поправите код, чтобы он проходил валидацию постоянно, а не раз в 20-30 попыток, как сейчас.
Идёт? Прислать код?
Нет. Мне не нужны чужие деньги для того, чтобы заплативший их человек сам не разобрался. Гораздо важнее не деньги, а ваш результат.