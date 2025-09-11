Замучила ошибка there are no trading operations - страница 9
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Поправил код и прогнал в тестере
Ошибок нет
Да и откуда им там взяться. Только если открыться минимальным лотом не позволяет депозит.
10 лет с этим
не жалуюсь
Хоть сто лет. Как можно жаловаться на просто описание кода ошибки?
Функция должна не только уметь описать код ошибки (тут и трудов-то никаких не нужно - из справки скопировать), но она должна выдать код для обработчика. У вас везде выдаётся код или 0, или 1.
Почему тогда тип функции int, а не bool ?
А обработчика у вас и нет. Но обработка у вас состоит в том, что если функция выдала код 1 на абсолютно любой ответ сервера, то вы тупо выполняете return. Откуда, куда - никому не ведомо.
Так где обработка-то? return - не обработка, а сбегание от проблемы необходимости обработать код ошибки, возвращаемый сервером.
Поправил код и прогнал в тестере
Ошибок нет
Да и откуда им там взяться. Только если открыться минимальным лотом не позволяет депозит.
В такой ситуации выводите сообщение в журнал и продолжайте работу эксперта.
Поправил код и прогнал в тестере
Ошибок нет
Да и откуда им там взяться. Только если открыться минимальным лотом не позволяет депозит.
я тоже парился с этим
пока жестко минимальный лот 0.1 не задал
и понять долго не мог почему нет торговых операций, т.к. MarketInfo() валидатора мне не ответил что минимум 0.1, он отвечал 0(ноль) или 0.01, не помню уже;)
Артём, мы совершенно о разных вещах говорим. Код то прозрачный. Вот скажите, где там может быть ошибка? Покажите конкретно место и ситуацию в которой она возникнет.
Я вижу только одну ситуацию, если открыться минимальным лотом не позволяет депозит. Но это уже косяк тестера, зачем выставлять такие условия, при которых невозможно открыть сделку минимальным лотом.
И что, он этим занимается постоянно только на NZDUSD???
В этом простейшем коде вообще нет параметров, как все надеюсь заметили. Он тупо открывает сделку минимальным лотом, который предлагает информационная среда.
а если минлот у них 0.1?
лично я уверен в этом
;)
кстати, уверенны что никогда не бывает тикета #0 ? :-)
а если минлот у них 0.1?
лично я уверен в этом
;)
Не угадал ренат, 0.2))) Вот тест, где я не проверял ещё возможность открыться мин лотом
Всё описано в предыдущих постах.
кстати, уверенны что никогда не бывает тикета #0 ? :-)
Я уже не в чём не уверен )))
Не угадал ренат, 0.2))) Вот тест, где я не проверял ещё возможность открыться мин лотом
Всё описано в предыдущих постах.
а ну все
жестко его за минлот если тестер и начнется торговля при наличии маржи, естественно с учетом затрат на спредтипа: если свободная маржа*0.9 > lot*маржа, тогда торгуем