Замучила ошибка there are no trading operations - страница 9

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Поправил код и прогнал в тестере

#property version   "1.00"
#property strict

int test_ticket[2]={0,0};
double   gl_lots,
         gl_ask,
         gl_bid;
string   gl_comm;         
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
//---

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
//---

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
   gl_lots=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   gl_ask=NormalizeDouble(Ask,_Digits);
   gl_bid=NormalizeDouble(Bid,_Digits);
   gl_comm="test";
//---
   if(AccountFreeMarginCheck(_Symbol,OP_BUY,gl_lots)<=0 || GetLastError()==134) {
      printf("Not enough money for the minimum lot: %.4f",gl_lots); 
      return;
   }
   if(test_ticket[1]<8 && test_ticket[0]==0) {
      test_ticket[0]=OrderSend((StringCompare(_Symbol,"NZDUSD")==0?"NZDUSD":_Symbol),OP_BUY,gl_lots,gl_ask,30,0.0,0.0,gl_comm,33333,0,clrNONE);
      if(test_ticket[0]>0) test_ticket[1]++;
      else if(Fun_Error(GetLastError())==1) return; 
   }   
   if(test_ticket[0]>0)
      if(OrderSelect(test_ticket[0],SELECT_BY_TICKET)) {
         if(OrderCloseTime()==0 && OrderOpenTime()+300<TimeCurrent())
            if(OrderClose(test_ticket[0],OrderLots(),gl_bid,30,clrNONE)) {
               printf("Test order closed, ticket #%d",test_ticket[0]);
               test_ticket[0]=0;
            } else if(Fun_Error(GetLastError())==1) return;
      } else if(Fun_Error(GetLastError())==1) return;
}
//+-------------- ФУНКЦИЯ ОБРАБОТКИ ОШИБОК ---------------------------------+
int Fun_Error(int Error)
{  
   switch(Error)
   {
        case 0:      return (0);
        case 1:      Print("Trying to change already set values with the same values.");return(1);
        case 2:      Print("Common mistake. Stop all trading attempts until the circumstances are clarified.");return(0);
        case 3:      Print("Wrong parameters passed to the trading function.");return(1);
        case 4:      Print("The trading server is busy. Let's try again ..");Sleep(3000);return(1);
        case 5:      Print("Old version of the client terminal.");return(0);
        case 6:      Print("No connection to the trading server.");return(1);
        case 7:      Print("Not enough rights.");return(1);
        case 8:      Print("Too frequent requests.");return(1);
        case 9:      Print("Invalid operation disrupting server operation.");return(1);
        case 64:     Print("The account is blocked. It is necessary to stop all attempts at trading operations.");return(0);
        case 65:     Print("Invalid account number.");return(1);
        case 128:    Print("The transaction has expired.");return(1);
        case 129:    Print("Wrong bid or ask price, possibly not normalized price.");return(1);
        case 130:    Print("Stops that are too close or incorrectly calculated or abnormal prices in stops (or in the opening price of a pending order).");return(1);
        case 131:    Print("Wrong volume, error in granulation of volume.");return(1);
        case 132:    Print("The market is closed.");return(1);
        case 133:    Print("Trade is prohibited.");return(0);
        case 134:    Print("Not enough money to complete the operation.");return(0);
        case 135:    Print("The price has changed. We try again ..");RefreshRates();return(1);
        case 136:    Print("No price. We are waiting for a new tick ..");
                     while(RefreshRates()==false)// До нового тика
                     Sleep(1);
                     return(1);
        case 137:    Print("The broker is busy. Let's try again ..");Sleep(3000);return(1);
        case 138:    Print("The requested price is out of date, or bid and ask are confused.");return(1);
        case 139:    Print("The order is blocked and is already being processed.");return(1);
        case 140:    Print("Only purchase allowed. You cannot repeat the SELL operation.");return(1);
        case 141:    Print("Too many requests.");return(1);
        case 142:    Print("The order is queued.");return(1);
        case 143:    Print("The order has been accepted by the dealer for execution.");return(1);
        case 144:    Print("The order is canceled by the client upon manual confirmation of the transaction.");return(1);
        case 145:    Print("Modification is prohibited, because the order is too close to the market and is blocked due to possible early execution.");return(1);
        case 146:    Print("The trading subsystem is busy. Let's try again ..");Sleep(500);return(1);
        case 147:    Print("Using the expiration date of the order is prohibited by the broker.");return(1);
        case 148:    Print("The number of open and pending orders has reached the limit set by the broker.");return(1);
        case 149:    Print("An attempt to open an opposite position to an existing one if hedging is prohibited.");return(1);
        case 4000:   return (0);
        case 4001:   Print("Invalid function pointer.");return(1);
        case 4002:   Print("Array index is out of range.");return(1);
        case 4003:   Print("No memory for function stack.");return(1);
        case 4004:   Print("Stack overflow after recursive call.");return(1);
        case 4005:   Print("There is no memory on the stack for passing parameters.");return(1);
        case 4006:   Print("There is no memory for the string parameter.");return(1);
        case 4007:   Print("There is no memory for the time line.");return(1);
        case 4008:   Print("Uninitialized string.");return(1);
        case 4009:   Print("An uninitialized string in an array.");return(1);
        case 4010:   Print("There is no memory for the string array.");return(1);
        case 4011:   Print("Line is too long.");return(1);
        case 4012:   Print("The remainder of division by zero.");return(1);
        case 4013:   Print("Division by zero.");return(1);
        case 4014:   Print("Unknown team.");return(1);
        case 4015:   Print("Wrong transition.");return(1);
        case 4016:   Print("Uninitialized array.");return(1);
        case 4017:   Print("DLL calls are not allowed.");return(1);
        case 4018:   Print("Unable to load library.");return(1);
        case 4019:   Print("Unable to call function.");return(1);
        case 4020:   Print("Calls to external library functions are not allowed.");return(1);
        case 4021:   Print("There is not enough memory for the string returned from the function.");return(1);
        case 4022:   Print("The system is busy.");return(1);
        case 4050:   Print("Incorrect number of function parameters.");return(1);
        case 4051:   Print("Invalid function parameter value.");return(1);
        case 4052:   Print("Internal error of string function.");return(1);
        case 4053:   Print("Array error.");return(1);
        case 4054:   Print("Misuse of timeseries array.");return(1);
        case 4055:   Print("Custom indicator error.");return(1);
        case 4056:   Print("Arrays are incompatible.");return(1);
        case 4057:   Print("Error processing global variables.");return(1);
        case 4058:   Print("Global variable not detected.");return(1);
        case 4059:   Print("Function not allowed in test mode.");return(1);
        case 4060:   Print("Enter the HTTP address !!!.");return(1);
        case 4061:   Print("Error sending mail.");return(1);
        case 4062:   Print("A parameter of type string is expected.");return(1);
        case 4063:   Print("A parameter of type integer is expected.");return(1);
        case 4064:   Print("A parameter of type double is expected.");return(1);
        case 4065:   Print("An array is expected as a parameter.");return(1);
        case 4066:   Print("The requested historical data is in an update state.");return(1);
        case 4067:   Print("An error occurred while performing a trading operation.");return(1);
        case 4099:   Print("End of file.");return(1);
        case 4100:   Print("An error occurred while working with the file.");return(1);
        case 4101:   Print("Invalid file name.");return(1);
        case 4102:   Print("Too many open files.");return(1);
        case 4103:   Print("Unable to open file.");return(1);
        case 4104:   Print("Incompatible file access mode.");return(1);
        case 4105:   Print("No order has been selected.");return(1);
        case 4106:   Print("Unknown character.");return(1);
        case 4107:   Print("Incorrect price parameter for the trading function.");return(1);
        case 4108:   Print("Invalid ticket number.");return(1);
        case 4109:   Print("Trading is not permitted. You must enable the option Allow Expert Advisor to trade in the expert properties.");return(1);
        case 4110:   Print("Long positions are not allowed. It is necessary to check the properties of the expert.");return(1);
        case 4111:   Print("Short positions are not allowed. It is necessary to check the properties of the expert.");return(1);
        case 4200:   Print("The object already exists.");return(1);
        case 4201:   Print("An unknown property of the object was requested.");return(1);
        case 4202:   Print("The object does not exist.");return(1);
        case 4203:   Print("Unknown object type.");return(1);
        case 4204:   Print("No object name.");return(1);
        case 4205:   Print("Error coordinates of the object.");return(1);
        case 4206:   Print("The specified subwindow was not found.");return(1);
        case 4207:   Print("An error occurred while working with the object.");return(1);
        return(0);
   }
   return(0);
}
//+---------------------------------------------------------------

Ошибок нет

Да и откуда им там взяться. Только если открыться минимальным лотом не позволяет депозит.

 
Renat Akhtyamov:

10 лет с этим

не жалуюсь

Хоть сто лет. Как можно жаловаться на просто описание кода ошибки?

Функция должна не только уметь описать код ошибки (тут и трудов-то никаких не нужно - из справки скопировать), но она должна выдать код для обработчика. У вас везде выдаётся код или 0, или 1.

Почему тогда тип функции int, а не bool ?

А обработчика у вас и нет. Но обработка у вас состоит в том, что если функция выдала код 1 на абсолютно любой ответ сервера, то вы тупо выполняете return. Откуда, куда - никому не ведомо.

Так где обработка-то? return - не обработка, а сбегание от проблемы необходимости обработать код ошибки, возвращаемый сервером.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений
  • www.mql5.com
Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Andrey Kaunov:

Поправил код и прогнал в тестере

Ошибок нет

Да и откуда им там взяться. Только если открыться минимальным лотом не позволяет депозит.

В такой ситуации выводите сообщение в журнал и продолжайте работу эксперта.

 
Andrey Kaunov:

Поправил код и прогнал в тестере

Ошибок нет

Да и откуда им там взяться. Только если открыться минимальным лотом не позволяет депозит.

я тоже парился с этим

пока жестко минимальный лот 0.1 не задал

и понять долго не мог почему нет торговых операций, т.к. MarketInfo() валидатора мне не ответил что минимум 0.1, он отвечал 0(ноль) или 0.01, не помню уже;)

 

Артём, мы совершенно о разных вещах говорим. Код то прозрачный. Вот скажите, где там может быть ошибка? Покажите конкретно место и ситуацию в которой она возникнет. 

Я вижу только одну ситуацию, если открыться минимальным лотом не позволяет депозит. Но это уже косяк тестера, зачем выставлять такие условия, при которых невозможно открыть сделку минимальным лотом. 

И что, он этим занимается постоянно только на NZDUSD???

 
В этом простейшем коде вообще нет внешних параметров, как все надеюсь заметили. Он тупо открывает сделку минимальным лотом, который предлагает информационная среда. 
 
Andrey Kaunov:
В этом простейшем коде вообще нет параметров, как все надеюсь заметили. Он тупо открывает сделку минимальным лотом, который предлагает информационная среда. 

а если минлот у них 0.1?

лично я уверен в этом

;)

 

кстати, уверенны что никогда не бывает тикета #0 ? :-)

 
Renat Akhtyamov:

а если минлот у них 0.1?

лично я уверен в этом

;)

Не угадал ренат, 0.2))) Вот тест, где я не проверял ещё возможность открыться мин лотом

Всё описано в предыдущих постах.


Maxim Kuznetsov:

кстати, уверенны что никогда не бывает тикета #0 ? :-)

Я уже не в чём не уверен )))

 
Andrey Kaunov:

Не угадал ренат, 0.2))) Вот тест, где я не проверял ещё возможность открыться мин лотом

Всё описано в предыдущих постах.

а ну все

жестко его за минлот если тестер и начнется торговля при наличии маржи, естественно с учетом затрат на спред

типа: если свободная маржа*0.9 > lot*маржа, тогда торгуем
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