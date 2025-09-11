Замучила ошибка there are no trading operations - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На этот код валидатор ругается
Валидатор пишет 131 ошибка, не правильный объем...
Не нужно нормализовать нормализованные значения. OrderLots() всегда правильное. То же самое касается значений Bid и Ask. Другое дело, если с ними производятся какие-то манипуляции. Тогда да - нужно приводить к заданной точности, но, опять же, не не с помощью NormalizeDouble().
Vladimir Pastushak:
Это баг валидатора, ждите поправят...
Есть какое-то подтверждение от разробочиков что это "баг валидатора"? Как часто это поправляет?
Сначала валидатор ругался "there are no trading operations", сейчас "strategy tester report not found".
У меня то же самое. Такое периодически происходит. Не выдерживает бедный валидатор наших косячных программ )))
Мне сигналы формируется с разных периодов время и получаю их через iCustom. Так вот, выяснилось (способом деление на 0) что в другом периоде нет баров, буфер пустой. Когда появились бары в другом периоде, сигналы появились и эксперт прошел валидацию.
Что то уже очень долго чинят Валидатор. Хотел советник клиенту через площадку продать, так сказать и Вашим и нашим хорошо сделать. Но видимо придётся так, по старинке.
Может как то к старой версии откатитесь, если наладить не выходит!
Что то уже очень долго чинят Валидатор. Хотел советник клиенту через площадку продать, так сказать и Вашим и нашим хорошо сделать. Но видимо придётся так, по старинке.
Может как то к старой версии откатитесь, если наладить не выходит!
Он не сломан. Проблема в коде.https://www.mql5.com/ru/forum/357257
Он не сломан. Проблема в коде.https://www.mql5.com/ru/forum/357257
А вы публиковали что то на днях?
А вы публиковали что то на днях?
Ради интереса загрузил несколько минут назад советник, все работает.
Попробовал стандартный Moving Average.ex4 из МТ4, то же самое.
Может у Вас МТ5?
Попробовал стандартный Moving Average.ex4 из МТ4, то же самое.
Может у Вас МТ5?
Точно МТ5...