Замучила ошибка there are no trading operations - страница 20

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Vladimir Pastushak:

На этот код валидатор ругается 

Валидатор пишет 131 ошибка, не правильный объем...

Не нужно нормализовать нормализованные значения. OrderLots() всегда правильное. То же самое касается значений Bid и Ask. Другое дело, если с ними производятся какие-то манипуляции. Тогда да - нужно приводить к заданной точности, но, опять же, не не с помощью NormalizeDouble().

  

test on EURUSD,H1
strategy tester report not found

Vladimir Pastushak:

Это баг валидатора, ждите поправят...

Есть какое-то подтверждение от разробочиков что это "баг валидатора"? Как часто это поправляет?

Сначала валидатор ругался "there are no trading operations", сейчас "strategy tester report not found".

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У меня то же самое. Такое периодически происходит. Не выдерживает бедный валидатор наших косячных программ )))
 
Andrey Kaunov:
У меня то же самое. Такое периодически происходит. Не выдерживает бедный валидатор наших косячных программ )))

Мне сигналы формируется с разных периодов время и получаю их через iCustom. Так вот, выяснилось (способом деление на 0) что в другом периоде нет баров, буфер пустой. Когда появились бары в другом периоде, сигналы появились и эксперт прошел валидацию.

 

Что то уже очень долго чинят Валидатор. Хотел советник клиенту через площадку продать, так сказать и Вашим и нашим хорошо сделать. Но видимо придётся так, по старинке.

Может как то к старой версии откатитесь, если наладить не выходит!

 
Andrey Kaunov:

Что то уже очень долго чинят Валидатор. Хотел советник клиенту через площадку продать, так сказать и Вашим и нашим хорошо сделать. Но видимо придётся так, по старинке.

Может как то к старой версии откатитесь, если наладить не выходит!

Он не сломан. Проблема в коде. 

https://www.mql5.com/ru/forum/357257
Как опубликовать советник?
Как опубликовать советник?
  • 2020.12.05
  • www.mql5.com
Не нахожу кнопки добавления продукта...
 
Arkadii Zagorulko:

Он не сломан. Проблема в коде. 

https://www.mql5.com/ru/forum/357257

А вы публиковали что то на днях?

 
Andrey Kaunov:

А вы публиковали что то на днях?

Ради интереса загрузил несколько минут назад советник, все работает. 


 

Попробовал стандартный Moving Average.ex4 из МТ4, то же самое.

Может у Вас МТ5?

 
Andrey Kaunov:

Попробовал стандартный Moving Average.ex4 из МТ4, то же самое.

Может у Вас МТ5?

Точно МТ5...

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