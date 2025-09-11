Замучила ошибка there are no trading operations - страница 22
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@Artyom Trishkin поясните пожалуйста ситуацию. Я уже задрочил ваш валидатор чтобы в принципе понять причину почему выдается сообщение что нет сделок. Сделал все проверки и принты в этих проверках.
То итогу если ставлю в начале Oninit безусловное открытие сделки с заведомо ложными параметрами валидатор все равно выдает сообщение что сделок нет, хотя по GBPUSDcheck выдал правильную ошибку, а по EURUSD и NZDUSD как будто вообще не заходил в Oninit и сразу выдал ошибку что сделок нет.
Пробовал ставить тоже самое в OnTick, тоже самое, по EURUSD нет сделок, как будто в OnTick валидатор ни разу не заходит и выдает ошибку, зато появляется ошибка 131 уже в NZDUSD.
Путем простой логики делаю выводы что валидатор даже не заходит в OnTick EURUSD и сваливается в ошибку нет сделок.
Такого объёма не бывает.
Такого объёма не бывает.
Бывает.
Такого объёма не бывает.
есть брокеры) но писать тут нельзя их названия)
т...м...
микро-счёт, но это настолько единичные случаи
Бывает.
есть брокеры) но писать тут нельзя их названия)
Зачем писать о каких-то брокерах если разговор идёт о валидаторе и следовательно о допустимых объёмах на демо счетах MQ
Бывает.
Я уже задрочил ваш валидатор чтобы в принципе понять причину почему выдается сообщение что нет сделок. Сделал все проверки и принты в этих проверках..
Такого объёма не бывает.
Вопрос не в том бывает такой объем или не бывает, а в том что валидатор выдает ошибку что нет ордеров. А в нормальной ситуации должен выдавать ошибку 131.
Распознал два состояния валидатора, бывает время когда валидатор работает не корректно и выдает ошибку что нет ордеров.
Второе он работает нормально, и на этот же самый код выдает ошибку 131.
Вопрос не в том бывает такой объем или не бывает, а в том что валидатор выдает ошибку что нет ордеров. А в нормальной ситуации должен выдавать ошибку 131.
Распознал два состояния валидатора, бывает время когда валидатор работает не корректно и выдает ошибку что нет ордеров.
Второе он работает нормально, и на этот же самый код выдает ошибку 131.
Нашел пост (в этой ветке) - может поможет (я понял, что универсального рецепта нет, то есть тут индивидуально и специфично):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Замучила ошибка there are no trading operations
Nauris Zukas, 2021.11.22 18:30
Всё-таки нашёл проблему, мне по умолчание в input параметрах стоит ограничение на максимальный лот позиций.
Это и не пропускало открытие позиций если SYMBOL_VOLUME_MIN в валидаторе 0.20. Нельзя для валидатора выставлять по умолчание такое малое ограничение на максимальный лот позиций.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Проблема "Нет торговых операций" - Кто может решить эту проблему навсегда?!
Пежман Замани , 2019.08.10 19:51
Я применил основные изменения в расчете размера лота и проверке допустимого размера перед OrderSend() на основе этих изменений. На самом деле изменений было много. Я считаю, что другие разработчики должны сосредоточиться на своих собственных кодах, чтобы найти решение для своего метода программирования.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Проблема "Нет торговли" - Кто может решить эту проблему навсегда?!
Неилджун Сампан Катааг , 2022.03.30 16:22
Вы должны проверить размер лотов сначала. Просто используйте этот код, чтобы вернуть правильный размер лота. Я надеюсь, что это поможет вашей проблеме.
и пост #24 (английский)
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И как справка (по функциям обработки ошибок - для валидатора) - пост #73 и пост #74 (на русском)