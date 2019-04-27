Мой подход. Ядро - Движок. - страница 59
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Не показав, но при этом вполне себе четко описывая свои принципы. По ним и возражают, по ним и говорят, что "дорога неправильная".
Причем, "неправильная" она-то как раз не для автора, а для возражающих. У которых куринные мозги, и которые не могут запомнить, где и какие объекты они создали, где и кто на них ссылается, что каждая ячейка в массиве обозначает, откуда их можно менять, откуда нельзя... Понятное дело, что оппоненты и возмущены. Вместо того, чтобы тренировать свою память, чтобы с легкостью запомнить пару тысяч объектов и ссылки в программе - они, глупые, себе же обрезают права доступа, определяют какие-то разграничения, какие-то интерфейсы, какие-то полиморфные фунции... Мучают себя, как при царском режиме, эх...
Причем, "неправильная" она-то как раз не для автора, а для возражающих. У которых куринные мозги, и которые не могут запомнить, где и какие объекты они создали, где и кто на них ссылается, что каждая ячейка в массиве обозначает, откуда их можно менять, откуда нельзя... Понятное дело, что оппоненты и возмущены. Вместо того, чтобы тренировать свою память, чтобы с легкостью запомнить пару тысяч объектов и ссылки в программе - они, глупые, себе же обрезают права доступа, определяют какие-то разграничения, какие-то интерфейсы, какие-то полиморфные фунции... Мучают себя, как при царском режиме, эх...
как то так:
у топикстартера талант привлекать аудиторию, которая потом в его топике устраивает срач, за ночь успели вспомнить кто каким местом откуда вылез, обсудить психологию, помириться и выпить за здравие!
ЗЫ: За здравие поздравляю! Удачи, здоровья и долголетия!
Не показав, но при этом вполне себе четко описывая свои принципы. По ним и возражают, по ним и говорят, что "дорога неправильная".
Причем, "неправильная" она-то как раз не для автора, а для возражающих. У которых куринные мозги, и которые не могут запомнить, где и какие объекты они создали, где и кто на них ссылается, что каждая ячейка в массиве обозначает, откуда их можно менять, откуда нельзя... Понятное дело, что оппоненты и возмущены. Вместо того, чтобы тренировать свою память, чтобы с легкостью запомнить пару тысяч объектов и ссылки в программе - они, глупые, себе же обрезают права доступа, определяют какие-то разграничения, какие-то интерфейсы, какие-то полиморфные фунции... Мучают себя, как при царском режиме, эх...
Для того, чтобы хорошо запоминать, нужно на родном языке программировать. А лучше на двух языках. Тогда память на все 100 работает.
Эту простую истину понять не могут. Стереотипы мешают.
И при уменьшении правил, лучше запоминаются собственные построения в программе. Поэтому я и придумал свой подход, с ничтожным кол-вом правил. Чтобы сделать реально много.
как то так:
у топикстартера талант привлекать аудиторию, которая потом в его топике устраивает срач, за ночь успели вспомнить кто каким местом откуда вылез, обсудить психологию, помириться и выпить за здравие!
ЗЫ: За здравие поздравляю! Удачи, здоровья и долголетия!
Сейчас скачиваю и устанавливаю С#.
Хочу разобраться с этим вопросом на практике.
Посмотрим, на сколько все просто.
Для того, чтобы хорошо запоминать, нужно на родном языке программировать. А лучше на двух языках. Тогда память на все 100 работает.
Эту простую истину понять не могут. Стереотипы мешают.
Вы всё время говорите о стереотипах. Давайте рассуждать объективно. Вот посмотрите, все будущие программисты из школьных парт изучают в основном C++, участвуют в конкурсах.
Все международные конкурсы для школьников и студентов мирового масштаба проходят на C++, Java, не знаю есть Паскаль или C# или нет. Но царит C++, не считая средства для WEB.
А как вы думали ?, всем удобно стиль C++ и ООП. Но форекс-программистов среди программистов очень и очень мало, а также количество тех, кто занимается форексом. Многие даже не знают что такое Forex, даже американцы.
Из тысячи программистов может быть и не найдете ни одного программиста, который занимался алготрейдингом.
Поставил C#. Открыл проект. Сделал форму и добавил на нее две кнопки и три чекбокса.
Вот какой код в редакторе:
Вопрос: Почему есть функция одной кнопки и где функции второй кнопки и чекбоксов?
Нашел этот код:
И как это использовать для взаимосвязи с МТ5?
То есть, у меня 5 элементов управления на форме. Как дальше подключить их к МТ5?
И как это использовать для взаимосвязи с МТ5?
увы, подробнее чем здесь написал уже не могу https://www.mql5.com/ru/forum/293630/page57#comment_9851502
но если знаете как работает событийная модель в Виндовс и имели опыт работы с компиляторами с дизайнерами (конструкторами) форм, то везде все одинаково устроено
ЗЫ: я Шарп втрой раз в жизни вижу, но имел большой опыт под Делфи, разницы вообще не вижу, все один в один работает, что не работает, гуглится с первого раза
увы, подробнее чем здесь написал уже не могу https://www.mql5.com/ru/forum/293630/page57#comment_9851502
но если знаете как работает событийная модель в Виндовс и имели опыт работы с компиляторами с дизайнерами (конструкторами) форм, то везде все одинаково устроено
ЗЫ: я Шарп втрой раз в жизни вижу, но имел большой опыт под Делфи, разницы вообще не вижу, все один в один работает, что не работает, гуглится с первого раза
PS. Программно, имеется ввиду из МТ5. Пользователь в МТ5 программе должен поменять состояние чекбокса или кнопки в форме.