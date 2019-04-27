Мой подход. Ядро - Движок. - страница 181

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Реter Konow:
Принимаю, спасибо на добром слове. 

Я искренне рад, что вам есть что представить сообществу.

И извиняюсь, если был несправедлив ранее...

 
Mikhail Dovbakh:

Я искренне рад, что вам есть что представить сообществу.

И извиняюсь, если был несправедлив ранее...

Ничего, бывает. Всё норм. :)
 

Есть прорыв!

Можно параллельно работать в граф.редакторе и конструкторе. В редакторе создавать изображение и установить его сохранение в папке Images терминала. Далее, прописать строку #resource "\\Images\\Picture_name.bmp" в конструкторе, а в KIB-коде заменить  "\\Images\\Picture_name.bmp" на "::Images\\Picture_name.bmp".

//---------------------------------------------------------------------------------- 
GROUP, "Картинки моих окон",

__, CELL,A,  N_LABEL,"::Images\\Окна меню.bmp", 


__, CELL,A,  N_LABEL,"::Images\\Окна настроек.bmp", 


__, CELL,A,  N_LABEL,"::Images\\Динамичные окна.bmp", 

END_GROUP,
//--------------------------
i,IN,"V2",
i, AT, LEFT_TOP,5,300,
i,Y_GAP,100,
//----------------------------------------------------------------------------------

И получается так:


Суть в том, что при одновременно открытом редакторе и терминале, можно очень быстро редактировать большие изображения и сразу видеть их явление в терминале, перекомпилировав свой KIB-проект.

 


 
Вот такие большие изображения можно оперативно вставлять к себе в приложение, параллельно редактируя их в профессиональном графич. редакторе.
 
Я одобряю Ваш "ядро-движок", так держать! Но не рассчитывайте на сверхприбыль, для начала нужно создать рынок для вашего продукта.
 
Кеша Рутов:
Я одобряю Ваш "ядро-движок", так держать! Но не рассчитывайте на сверхприбыль, для начала нужно создать рынок для вашего продукта.
Спасибо! 
Согласен с Вами и не рассчитываю на сверхприбыль. Мне почему то думается, что все эти граф.возможности лишь прелюдия к рождению чего то нового в алготрейдинге, чего я сам ещё не понимаю. Оно стоит за графикой и лишь ступень к нему. Если это так, то всё граф.инструменты, будь то язык или студия будут бесплатными. (Язык стал настолько лёгким и к тому же можно использовать шаблоны, что за студию вряд-ли будут платить. Потому вся графика наверняка будет бесплатой ). 
 
Много думал над будущим алготрейдинга и так и не понял, есть оно или нет. Не удалось доказать самому себе что будущее есть. Конечно это ещё не значит что его нет...

Я к тому, что если будущего всё таки не найду, то студию сделаю платной. Иначе, все труды не принесут никакой отдачи, а это просто глупо. 

Сейчас завершаю документацию и после опубликую.
 
Реter Konow:
Много думал над будущим алготрейдинга и так и не понял, есть оно или нет. Не удалось доказать самому себе что будущее есть. Конечно это ещё не значит что его нет...

Я к тому, что если будущего всё таки не найду, то студию сделаю платной. Иначе, все труды не принесут никакой отдачи, а это просто глупо. 

Сейчас завершаю документацию и после опубликую.

И все ваши темы придётся просто удалить как коммерческий пиар. Впрочем, почему-то так и думалось с самого начала. Потом вам поверили, и не стали трогать за пиар-акции. Выходит - просто обман?

Скорее всего, придётся сразу всё удалить, и далее любую вашу новую тему - туда же - как спланированный хитрый ход обхода условий и правил ресурса.

 
Реter Konow:
Много думал над будущим алготрейдинга и так и не понял, есть оно или нет....

Потрясающе! Думать состоится или нет о том, что уже давно состоялось.

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