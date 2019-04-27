Мой подход. Ядро - Движок. - страница 181
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Принимаю, спасибо на добром слове.
Я искренне рад, что вам есть что представить сообществу.
И извиняюсь, если был несправедлив ранее...
Я искренне рад, что вам есть что представить сообществу.
И извиняюсь, если был несправедлив ранее...
Есть прорыв!
Можно параллельно работать в граф.редакторе и конструкторе. В редакторе создавать изображение и установить его сохранение в папке Images терминала. Далее, прописать строку #resource "\\Images\\Picture_name.bmp" в конструкторе, а в KIB-коде заменить "\\Images\\Picture_name.bmp" на "::Images\\Picture_name.bmp".
И получается так:
Суть в том, что при одновременно открытом редакторе и терминале, можно очень быстро редактировать большие изображения и сразу видеть их явление в терминале, перекомпилировав свой KIB-проект.
Я одобряю Ваш "ядро-движок", так держать! Но не рассчитывайте на сверхприбыль, для начала нужно создать рынок для вашего продукта.
Много думал над будущим алготрейдинга и так и не понял, есть оно или нет. Не удалось доказать самому себе что будущее есть. Конечно это ещё не значит что его нет...
И все ваши темы придётся просто удалить как коммерческий пиар. Впрочем, почему-то так и думалось с самого начала. Потом вам поверили, и не стали трогать за пиар-акции. Выходит - просто обман?
Скорее всего, придётся сразу всё удалить, и далее любую вашу новую тему - туда же - как спланированный хитрый ход обхода условий и правил ресурса.
Много думал над будущим алготрейдинга и так и не понял, есть оно или нет....
Потрясающе! Думать состоится или нет о том, что уже давно состоялось.