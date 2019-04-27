Мой подход. Ядро - Движок. - страница 182

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Реter Konow:
...

Я к тому, что если будущего всё таки не найду, то студию сделаю платной. Иначе, все труды не принесут никакой отдачи, а это просто глупо. 

...

Смею вас заверить, единственное, что сделать сделать, что бы бы ваши труды хоть как-то были не напрасны - сделать ее бесплатной.

 
Artyom Trishkin:

И все ваши темы придётся просто удалить как коммерческий пиар. Впрочем, почему-то так и думалось с самого начала. Потом вам поверили, и не стали трогать за пиар-акции. Выходит - просто обман?

Скорее всего, придётся сразу всё удалить, и далее любую вашу новую тему - туда же - как спланированный хитрый ход обхода условий и правил ресурса.

Просто интересно, а бесплатный конструктор не считается? 
 
Реter Konow:
Просто интересно, а бесплатный конструктор не считается? 

Если бесплатный конструктор требует купить для его использования иной необходимый функционал, то это уже не бесплатный конструктор, а рекламный ход для продажи платного контента.

С такими вывертами - в маркет. И без рекламных пиар-кампаний на форуме, чем, похоже, и являются все ваши ядро-ветки.

Извините, но придётся плотно отслеживать и придираться - никто не любит обмана. А вы похоже очень хитро обвели тут всех вокруг пальца, и распиарили своими ветками свой платный продукт.

Если именно так и получится в итоге, то придётся всё тут вычистить и вас забанить на месяц за слишком хитрый выверт.

 
Artyom Trishkin:

Если бесплатный конструктор требует купить для его использования иной необходимый функционал, то это уже не бесплатный конструктор, а рекламный ход для продажи платного контента.

С такими вывертами - в маркет. И без рекламных пиар-кампаний на форуме, чем, похоже, и являются все ваши ядро-ветки.

Извините, но придётся плотно отслеживать и придираться - никто не любит обмана. А вы похоже очень хитро обвели тут всех вокруг пальца, и распиарили своими ветками свой платный продукт.

Если именно так и получится в итоге, то придётся всё тут вычистить и вас забанить на месяц за слишком хитрый выверт.

Ой как вы перекрутили! :)

Конструктор (язык) - бесплатно и без каких либо зависимостей.

Студия (полностью визуальный инструмент создания GUI) - возможно платно. 

Что скажете?
 
Artyom Trishkin:

Если бесплатный конструктор требует купить для его использования иной необходимый функционал, то это уже не бесплатный конструктор, а рекламный ход для продажи платного контента.

С такими вывертами - в маркет. И без рекламных пиар-кампаний на форуме, чем, похоже, и являются все ваши ядро-ветки.

Извините, но придётся плотно отслеживать и придираться - никто не любит обмана. А вы похоже очень хитро обвели тут всех вокруг пальца, и распиарили своими ветками свой платный продукт.

Если именно так и получится в итоге, то придётся всё тут вычистить и вас забанить на месяц за слишком хитрый выверт.

Чтоб не скучно было :)


 
Реter Konow:
Ой как вы перекрутили! :)

Конструктор (язык) - бесплатно и без каких либо зависимостей.

Студия (полностью визуальный инструмент создания GUI) - возможно платно. 

Что скажете?

Конструктор, описание и прочие его обсуждения - в CodeBase. Всё, что возможно платно - в маркет без всяческих упоминаний о нём на форуме. Все следуют таким правилам, и вы не исключение.

Ветки ваши рекламные придётся наверное удалить.

 
Vitaly Muzichenko:

Чтоб не скучно было :)


Спасибо, детям отдал.

 
Artyom Trishkin:

Конструктор, описание и прочие его обсуждения - в CodeBase. Всё, что возможно платно - в маркет без всяческих упоминаний о нём на форуме. Все следуют таким правилам, и вы не исключение.

Ветки ваши рекламные придётся удалить.

Ну, на этой и остальных ветках я говорил о конструкторе, а он бесплатен. Студия всего лишь мечта, которая может быть и никогда не реализована, так как это слишком сложная вещь.
 
Реter Konow:
Ну, на этой и остальных ветках я говорил о конструкторе, а он бесплатен. Студия всего лишь мечта, которая может быть и никогда не реализована, так как это слишком сложная вещь.

Держите свои мечты при себе - они могут сыграть с вами злую шутку.

Верный подход в осуществлении своих планов, по моему уразумению - делаете свой бесплатный контент, обсуждаете его в своих ветках (кстати, до сих пор нет никаких кодов, что уже нонсенс в обсуждении этих самых кодов, что весьма странно - где коды, которые вы много лет обсуждаете?). И тихонечко мечтаете и делаете свой платный продукт, который после выпуска размещается в маркет. И уже в разделах его обсуждения рассказываете о нём - но в маркете. И на форуме о нём не должно быть пиар-кампаний во избежание репрессий со стороны злых-противных модераторов.

 
Artyom Trishkin:

Держите свои мечты при себе - они могут сыграть с вами злую шутку.

Верный подход в осуществлении своих планов, по моему уразумению - делаете свой бесплатный контент, обсуждаете его в своих ветках (кстати, до сих пор нет никаких кодов, что уже нонсенс в обсуждении этих самых кодов, что весьма странно - где коды, которые вы много лет обсуждаете?). И тихонечко мечтаете и делаете свой платный продукт, который после выпуска размещается в маркет. И уже в разделах его обсуждения рассказываете о нём - но в маркете. И на форуме о нём не должно быть пиар-кампаний во избежание репрессий со стороны злых-противных модераторов.

Ясно. Справедливо. Согласен.
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