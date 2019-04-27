Мой подход. Ядро - Движок. - страница 122
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Сделаю.
Послезавтра будет готово.
Отлично. Буду ждать.
Читал-читал эту тему... Одубевал - где ж целевая аудитория Питера? Кому он будет впаривать свой ГУИ? Вопрос не праздный...
Только что понял - тем, кто вручную торгует по методам Ганна. Вот, где реально нужна точность в геометрических пропорциях и красота.
Так что, покупатели, скорее всего найдутся - но, методы Ганна не такие уж простые, чтоб их так просто можно было бы графически отобразить :))
Отлично. Буду ждать.
Задержался. Сегодня - завтра, таблица будет готова.
(Динамичная таблица имеет много интересных возможностей. Их реализация заняла время.)
Наконец то, динамичная таблица сделана. Должен сказать, что это было нелегко. Оказалось, что имеется много нюансов.
Также, эта таблица "условно" динамичная. То есть, максимальное количество рядов заранее определено. Сделать "абсолютно" динамичную, пока не удалось.
В этой таблице, - 20 возможных рядов. Значит, она может показывать 20 открытых позиций. Можно было сделать и больше, но пока это просто демонстрация.
Нажмите, чтобы посмотреть.
//---------------------------------------------
Вот файлы подключения (поместить в инклюд), движок(в папку индикаторов), и тест.советник (в папку экспертов):
Также, не знаю как проверять закрыт ордер или еще открыт (забыл). Из за этого не получилось сделать автоматическое закрытие ряда при срабатывании стопа или тейка.
Кто знает, подскажите.
1. автоматически настраивающаяся панель будет идеальным решением.
3. набросал примерно свое видение
4. простая кнопка вполне устроит
Завтра представлю окончательный вид панели с дин. таблицей ордеров.
Сразу после этого реализую взаимодействие с панелью в тестере.
Отлично. Буду ждать.
База динамичных таблиц готова. Теперь можно развивать.
Можно попробывать поместить в ряды другие элементы. Поля ввода, вып.списки...
Еще не пробывал, но в теории, это должно работать.
Наконец то, динамичная таблица сделана. Должен сказать, что это было нелегко. Оказалось, что имеется много нюансов.
Также, эта таблица "условно" динамичная. То есть, максимальное количество рядов заранее определено. Сделать "абсолютно" динамичную, пока не удалось.
В этой таблице, - 20 возможных рядов. Значит, она может показывать 20 открытых позиций. Можно было сделать и больше, но пока это просто демонстрация.
Нажмите, чтобы посмотреть.
//---------------------------------------------
Вот файлы подключения (поместить в инклюд), движок(в папку индикаторов), и тест.советник (в папку экспертов):
Следующая задача, - переделать связь между советником и движком. Вместо EventChartCustom(), связь будет частично реализована через описание МТ-объектов, и частично, через ресурсы.
Дело в том, что при создании анимации я заметил, что передача данных через ресурс сильно нагружает процессор. То есть, это не только более медленный, но и более ресурсо-затратный метод.
У него есть свои преимущества, - простота и удобство. Также, этот метод подходит для передачи больших объемов данных. Но, при реализации связи через ресурсы, в процессе тестирования, процессор будет нагружаться еще больше. Ведь тестер сам нагружает процессор до 40%. А к ним прибавится еще нагрузка от постоянного сохранения и чтения ресурса.
Думаю, что при передачи информации через описание МТ-объектов, дополнительной нагрузки на процессор не будет. Хотя, это только предположение.
В общем, ресурсы будут использоваться при передачи массивов данных для обработки движком (данные для графиков, анимация), а МТ-объекты будут нести значения параметров в своем описании.
ЗЫ. Хотя, возможно, что процессор нагружает перерисовка. То есть рисование внутри массива пикселей. Иначе говоря, постоянная инициализация массива значениями, происходящая на высокой (16 мс) частоте таймера.