Анналы форума: Цитаты дня - страница 91
Оскар...
Я кстати думал об этом, поставить линию и пусть считает как будто бы там открыл позу
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопрос к программистам и знающим толк в mql4
CrazyGreedBoss, 2017.12.09 17:32
У меня эксперт написан, но загвоздка вот в чем если цена вверх идет активируются BUY ордена , если вниз SELL.
Вопрос вот в чем, как сделать чтобы они одновременно работали.
И если кто может помогите в этой теме https://www.mql5.com/ru/forum/222109
Т.е. при любом движении цены открывались сразу и покупки и продажи? Не понимаю, зачем. Он в куче веток задавал свой вопрос, а потом как-то скис.
Название темы на конкурентном форуме:
"Делюсь граалем 2 (выкладываем только проверенные ГРААЛИ!!!)"
первое сообщение:
Всем привет! Предыдущая ветка превратилась в помойку, всех с Граалями прошу пожаловать сюды. Граль на граль, получим - суперграаль
Не знаю, может я не прав, но тут, возможна такая стратегия, раз эта ветка называется Грааль, вот ее смысл: открывается две сделки одновременно, с TakeProfit, к примеру в 500 пунктов, один ордер идет к в прибыль, а другой начинает выставлять ордера через 200 пунктов с увеличенным лотом, на откат, с передвижением TakeProfita, такой Мартин. Мне только не понять в чем сложность?! Совсем не понятно?! Эти ордера, от которых пошли мартины, с увеличенным лотом, на определенном этапе, могут скинуть с себя половину лотов, что бы не настал маржа-кол и продолжать свое развитие дальше до благоприятного истечения обстоятельств в лучшую сторону. А тот ордер, который закроется по TakeProfit, как раз и будет тем самым спасением от маржа-кол. Как-то так?! Может я и ошибаюсь. Бывает.
А кто не верил сначала в грааль на мартине ?
понимаю что автор нюб-нюбом (поэтому замазано), но блестящая иллюстрация на тему документации платформы и учебников и конечно-же отзывчивости и доброты пользователей :-)PS только сейчас заметил что замазано, но не полностью..надеюсь автор поста не будет в обиде