Мой подход. Ядро - Движок. - страница 160

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И так: 

В таблице имеется 1000 ячеек.  Советник посылает в движок значения тысячи ячеек одновременно. Нагрузка на процессор на максимальной скорости вырастает до 50%. При этом естественно, что скорость снижается с..

Однако, для 1000 ячеек, скорость вполне приличная. 

(Нажмите)

Зы. Притормаживает немного при записи. А вообще, быстрее работает.
 
Так что, теперь никаких проблем с траффиком стакана (как говорили некоторые уважаемые люди:)) не будет. Стакан из 100 - 200 ячеек будет крутиться как бешенный.)
 

Вот движок и советник. Поставить на разных графиках. 

Очередность: 

1. Закинуть движок на один график.

2. Закинуть советник на второй график.

3. Вернуться на график движка и нажать большую синюю кнопку с картинкой гор слева внизу.

Файлы:
EA_DRIVE.ex4  2999 kb
Test_App_v2.0.ex4  249 kb
 

Самое прекрасное, что значения 1000-чи параметров меняются в ядре, НЕЗАВИСИМО открыто окно таблицы или нет. Если закрыть таблицу, параметры все равно обновляются. И когда окно закрыто, никакой нагрузки нет, хотя жизнь параметров продолжается.

Единственное что дает нагрузку, - перерисовка большого количества элементов.

Попробуйте закрыть таблицу и увидете, как нагрузка на процессор исчезнет, хотя связь и передача гигантских строковых сообщений не прекращается. Пока закрыто одно окно, можно открыть другое. Таким образом, можно регулировать нагрузку. Закрывать окна больших таблиц в которых быстро меняются данные. Или снижать скорость отрисовки с помощью регулятора.

Хотя обычные таблицы редко бывают таких размеров, да еще с постоянно меняющимися значениями в ячейках. Это рассчитано на экстраординарный случай.

 
Реter Konow:

Самое прекрасное, что значения 1000-чи параметров меняются в ядре, НЕЗАВИСИМО открыто окно таблицы или нет. Если закрыть таблицу, параметры все равно обновляются. И когда окно закрыто, никакой нагрузки нет, хотя жизнь параметров продолжается.

Единственное что дает нагрузку, - перерисовка большого количества элементов.

Попробуйте закрыть таблицу и увидете, как нагрузка на процессор исчезнет, хотя связь и передача гигантских строковых сообщений не прекращается. Пока закрыто одно окно, можно открыть другое. Таким образом, можно регулировать нагрузку. Закрывать окна больших таблиц в которых быстро меняются данные. Или снижать скорость отрисовки с помощью регулятора.

Хотя обычные таблицы редко бывают таких размеров, да еще с постоянно меняющимися значениями в ячейках. Это рассчитано на экстраординарный случай.

А которое из окон - окно таблицы? 

Реter Konow 2019.01.29 20:34      RU

Вот движок и советник. Поставить на разных графиках. 

Очередность: 

1. Закинуть движок на один график.

2. Закинуть советник на второй график.

3. Вернуться на график движка и нажать большую синюю кнопку с картинкой гор слева внизу.

 

Как бы там ни было, в феврале я публикую свой конструктор и движок. С багами или незаконченный, не важно, он все равно будет в Маркете МТ5 бесплатно для всех. Пора.

Эта область необъятна для одного человека, а стремление полностью закончить заставляет меня откладывать выпуск. Но время пришло. 

Насчет развития направления С#, - то я против. И не потому, что это мне навредит. Я приспособлюсь и может даже получу выгоду от этого. Но это может навредить многим пользоватям МТ5. Контроля ДЛЛ у MQ нет. Под видом крутых советников могут начать распостронять вредоносные программы в обход Маркета. И хуже всего, что это будет связано с брендом МТ5. То есть, навредит репутации и посеет недовольства направленные против платформы со стороны пострадавших. В общем, помимо плюса, поставит жирный минус. Ведь если платформа поддерживает то, что может навредить, найдутся поводы ее обвинить, даже при том, что формально она непричем.

Я думаю, это плохое направление, и лучше его не развивать...

 
Алексей Тарабанов:

А которое из окон - окно таблицы? 

На графике движка, на панели задач слева, нажмите на синюю кнопку. Появится окно таблицы.

 
Кстати я полагаю, что на МТ5 таблица будет работать в 10 раз быстрее.  И никакой C# не нужен.))
 
Реter Konow:

Насчет развития направления С#, - то я против. И не потому, что это мне навредит. Я приспособлюсь и может даже получу выгоду от этого. Но это может навредить многим пользоватям МТ5. Контроля ДЛЛ у MQ нет. Под видом крутых советников могут начать распостронять вредоносные программы в обход Маркета. И хуже всего, что это будет связано с брендом МТ5. То есть, навредит репутации и посеет недовольства направленные против платформы со стороны пострадавших. В общем, помимо плюса, поставит жирный минус. Ведь если платформа поддерживает то, что может навредить, найдутся поводы ее обвинить, даже при том, что формально она непричем.

Я думаю, это плохое направление, и лучше его не развивать...

почему об этом раньше не писали? 

ЗЫ: ))))))

 
Igor Makanu:

почему об этом раньше не писали? 

ЗЫ: ))))))

Раньше, это направление никто в серьез не развивал. А тут вдруг взялись. И зачем? Ведь я создавал конструктор GUI для людей, не для себя. И распостронять хочу свободно. Он конечно похуже C# будет, но зато безопасен и для Маркета подходит. И постоянно развивается. Так в чем смысл? Мне насолить что ли?))

Кстати, всегда говорил, что конструктор буду предлагать только для МТ5. На МТ4 у меня тестовый полигон. И это оправдано с точки зрения разработки. Заставляет совершенствовать, искать лучшие решения...   

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