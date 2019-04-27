Мой подход. Ядро - Движок. - страница 160
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И так:
В таблице имеется 1000 ячеек. Советник посылает в движок значения тысячи ячеек одновременно. Нагрузка на процессор на максимальной скорости вырастает до 50%. При этом естественно, что скорость снижается с..
Однако, для 1000 ячеек, скорость вполне приличная.
(Нажмите)Зы. Притормаживает немного при записи. А вообще, быстрее работает.
Вот движок и советник. Поставить на разных графиках.
Очередность:
1. Закинуть движок на один график.
2. Закинуть советник на второй график.
3. Вернуться на график движка и нажать большую синюю кнопку с картинкой гор слева внизу.
Самое прекрасное, что значения 1000-чи параметров меняются в ядре, НЕЗАВИСИМО открыто окно таблицы или нет. Если закрыть таблицу, параметры все равно обновляются. И когда окно закрыто, никакой нагрузки нет, хотя жизнь параметров продолжается.
Единственное что дает нагрузку, - перерисовка большого количества элементов.
Попробуйте закрыть таблицу и увидете, как нагрузка на процессор исчезнет, хотя связь и передача гигантских строковых сообщений не прекращается. Пока закрыто одно окно, можно открыть другое. Таким образом, можно регулировать нагрузку. Закрывать окна больших таблиц в которых быстро меняются данные. Или снижать скорость отрисовки с помощью регулятора.
Хотя обычные таблицы редко бывают таких размеров, да еще с постоянно меняющимися значениями в ячейках. Это рассчитано на экстраординарный случай.
Самое прекрасное, что значения 1000-чи параметров меняются в ядре, НЕЗАВИСИМО открыто окно таблицы или нет. Если закрыть таблицу, параметры все равно обновляются. И когда окно закрыто, никакой нагрузки нет, хотя жизнь параметров продолжается.
Единственное что дает нагрузку, - перерисовка большого количества элементов.
Попробуйте закрыть таблицу и увидете, как нагрузка на процессор исчезнет, хотя связь и передача гигантских строковых сообщений не прекращается. Пока закрыто одно окно, можно открыть другое. Таким образом, можно регулировать нагрузку. Закрывать окна больших таблиц в которых быстро меняются данные. Или снижать скорость отрисовки с помощью регулятора.
Хотя обычные таблицы редко бывают таких размеров, да еще с постоянно меняющимися значениями в ячейках. Это рассчитано на экстраординарный случай.
А которое из окон - окно таблицы?
Вот движок и советник. Поставить на разных графиках.
Очередность:
1. Закинуть движок на один график.
2. Закинуть советник на второй график.
3. Вернуться на график движка и нажать большую синюю кнопку с картинкой гор слева внизу.
Как бы там ни было, в феврале я публикую свой конструктор и движок. С багами или незаконченный, не важно, он все равно будет в Маркете МТ5 бесплатно для всех. Пора.
Эта область необъятна для одного человека, а стремление полностью закончить заставляет меня откладывать выпуск. Но время пришло.
Насчет развития направления С#, - то я против. И не потому, что это мне навредит. Я приспособлюсь и может даже получу выгоду от этого. Но это может навредить многим пользоватям МТ5. Контроля ДЛЛ у MQ нет. Под видом крутых советников могут начать распостронять вредоносные программы в обход Маркета. И хуже всего, что это будет связано с брендом МТ5. То есть, навредит репутации и посеет недовольства направленные против платформы со стороны пострадавших. В общем, помимо плюса, поставит жирный минус. Ведь если платформа поддерживает то, что может навредить, найдутся поводы ее обвинить, даже при том, что формально она непричем.
Я думаю, это плохое направление, и лучше его не развивать...
А которое из окон - окно таблицы?
На графике движка, на панели задач слева, нажмите на синюю кнопку. Появится окно таблицы.
Насчет развития направления С#, - то я против. И не потому, что это мне навредит. Я приспособлюсь и может даже получу выгоду от этого. Но это может навредить многим пользоватям МТ5. Контроля ДЛЛ у MQ нет. Под видом крутых советников могут начать распостронять вредоносные программы в обход Маркета. И хуже всего, что это будет связано с брендом МТ5. То есть, навредит репутации и посеет недовольства направленные против платформы со стороны пострадавших. В общем, помимо плюса, поставит жирный минус. Ведь если платформа поддерживает то, что может навредить, найдутся поводы ее обвинить, даже при том, что формально она непричем.
Я думаю, это плохое направление, и лучше его не развивать...
почему об этом раньше не писали?
ЗЫ: ))))))
почему об этом раньше не писали?
ЗЫ: ))))))
Раньше, это направление никто в серьез не развивал. А тут вдруг взялись. И зачем? Ведь я создавал конструктор GUI для людей, не для себя. И распостронять хочу свободно. Он конечно похуже C# будет, но зато безопасен и для Маркета подходит. И постоянно развивается. Так в чем смысл? Мне насолить что ли?))
Кстати, всегда говорил, что конструктор буду предлагать только для МТ5. На МТ4 у меня тестовый полигон. И это оправдано с точки зрения разработки. Заставляет совершенствовать, искать лучшие решения...