Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 9
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Проголосовал "ДА".
Каждый последующий тик случаен.
Каждое последующее открытие или закрытие периода случайно.
Каждое закрытие дня, месяца, квартала, года и т.д и т.п случайное.
Заблуждающихся глядя на голосование больше.
Но это не говорит о том, что нельзя получить положительное МО из ВР со СБ.
СБ подчиняется определённым законам и мы можем этим пользоваться.
Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.в одном ряду по вертикали 100 испытаний. 1 точка -1 испытание.
А если СБ генерировать с использованием распределения приращений реальных цен? Отличие останется?
:))) Это и есть сама цена, Алексей.
Вопрос в другом... Чё тут все крутятся вокруг до около?
Процесс ценообразования - немарковский и не является СБ. Но! При определенных условиях, путем "просеивания" исходного ряда цен - из него можно выделить распределение Лапласа на приращениях. И если на таком искусственно-сгенерированном ряде можно зарабатывать (а это еще надо доказать), то дело - в шляпе.
Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.в одном ряду по вертикали 100 испытаний. 1 точка -1 испытание.
Рисунки подтверждают СБ элементов, что тут удивительного?
На рынках концентрация смещена к среднему, но от этого СБ не перестало существовать.
Нарушен принцип платёжеспособности. Собственных средств (ВВП) не хватает на обслуживание долга.
Проще говоря, если вы не дадите им в долг, они вас замочат, как замочили Хусейна и Каддафи. Поэтому вся эта система держится на страхе а не законах экономики и которые США активно размывают, как бы говоря что если в долг дают, быстрая ликвидность обеспечивается (оплата текущих обязательств) то значит и проблем никаких нет.
Так не дружили бы Х и К с .., может было бы по другому. США мешают Египтянам выбрасывать мусор в мусорки, ну типа в страхе их держат? Почему Вьетнам, который бомбили и химичили, сейчас не только один из центров секс туризма но и выпускает высокотехнологичный ширпотреб? Каким образом угнетение/запугивание сирых и убогих(но гордых) в горных районах земли способствует научному развитию и выгоде, например компании интел или боинг?
Было бы здесь ещё два человека - программиста разумных, помимо Novaja, Я бы вообще на этот форум забил, и с ними только и работал, и е**сь оно все буговгой ХГэ)
Коллективный разум тут противопоказан. Давно здесь сидим(с).
Поясняю насчет пресловутых 98% случайности...
Не знаю, откуда такая точная цифирь - но рынок это смесь случайных и детерминированных составляющих.
И все, что нажито непосильным трудом на 98%, с успехом разрушается оставшимися 2% и наоборот :))).
И проблема заключается либо в "отсеивании" ненужных 2%, либо нахождении параметра, разделяющего эти 2 составляющих.
И эта проблема еще здесь на форуме не решена - все сводится к играм со SL и TP и прочим барахлом из ММ.
Всем хочется детерминированные ряды.
А какие будут последствия от этого никого не волнует.))
Поясняю насчет пресловутых 98% случайности...
Не знаю, откуда такая точная цифирь - но рынок это смесь случайных и детерминированных составляющих.
И все, что нажито непосильным трудом на 98%, с успехом разрушается оставшимися 2% и наоборот :))).
И проблема заключается либо в "отсеивании" ненужных 2%, либо нахождении параметра, разделяющего эти 2 составляющих.
И эта проблема еще здесь на форуме не решена - все сводится к играм со SL и TP и прочим барахлом из ММ.