Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 9

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Uladzimir Izerski:

Проголосовал "ДА".

Каждый последующий тик случаен.

Каждое последующее открытие или закрытие периода случайно.

Каждое закрытие дня, месяца, квартала, года и т.д и т.п случайное.

Заблуждающихся глядя на голосование больше.

Но это не говорит о том, что нельзя получить положительное МО из ВР со СБ.

СБ подчиняется определённым законам и мы можем этим пользоваться.

Ну наконец-то нашелся ещё один из единиц разумных и трезво мыслящих !)
 
Maxim Romanov:

Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.в одном ряду по вертикали 100 испытаний. 1 точка -1 испытание.


Ого это что-то новое) а можно поподробнее что тут такое?
 
Aleksey Nikolayev:

А если СБ генерировать с использованием распределения приращений реальных цен? Отличие останется?

:))) Это и есть сама цена, Алексей.

Вопрос в другом... Чё тут все крутятся вокруг до около?

Процесс ценообразования - немарковский и не является СБ. Но! При определенных условиях, путем "просеивания" исходного ряда цен - из него можно выделить распределение Лапласа на приращениях. И если на таком искусственно-сгенерированном ряде можно зарабатывать (а это еще надо доказать), то дело - в шляпе.

 
Было бы здесь ещё два человека - программиста разумных, помимо Novaja,  Я бы вообще на этот форум забил, и с ними только и работал,  и е**сь оно все буговгой ХГэ)
А так приходится наблюдать за интенсивностью ударов головы об стену случайности. Жесть ...
 
Maxim Romanov:

Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.в одном ряду по вертикали 100 испытаний. 1 точка -1 испытание.


Рисунки подтверждают СБ элементов, что тут удивительного?

 На рынках концентрация смещена к среднему, но от этого  СБ не перестало существовать.

 
geratdc_:

Нарушен принцип платёжеспособности. Собственных средств (ВВП) не хватает на обслуживание долга.

Проще говоря, если вы не дадите им в долг, они вас замочат, как замочили Хусейна и Каддафи. Поэтому вся эта система держится на страхе а не законах экономики и которые США активно размывают, как бы говоря что если в долг дают, быстрая ликвидность обеспечивается (оплата текущих обязательств) то значит и проблем никаких нет.

Так не дружили бы Х и К с .., может было бы по другому. США мешают Египтянам выбрасывать мусор в мусорки, ну типа в страхе их держат? Почему Вьетнам, который бомбили и химичили, сейчас не только один из центров секс туризма но и выпускает высокотехнологичный ширпотреб? Каким образом угнетение/запугивание сирых и убогих(но гордых) в горных районах земли способствует научному развитию и выгоде, например компании интел или боинг?

 
Martin Cheguevara:
Было бы здесь ещё два человека - программиста разумных, помимо Novaja,  Я бы вообще на этот форум забил, и с ними только и работал,  и е**сь оно все буговгой ХГэ)
А так приходится наблюдать за интенсивностью ударов головы об стену случайности. Жесть ...

Коллективный разум тут противопоказан. Давно здесь сидим(с). 

f1c8fa

 
Martin Cheguevara:

Поясняю насчет пресловутых 98% случайности...

Не знаю, откуда такая точная цифирь - но рынок это смесь случайных и детерминированных составляющих.

И все, что нажито непосильным трудом на 98%, с успехом разрушается оставшимися 2% и наоборот :))).

И проблема заключается либо в "отсеивании" ненужных 2%, либо нахождении параметра, разделяющего эти 2 составляющих.

И эта проблема еще здесь на форуме не решена - все сводится к играм со SL и TP и прочим барахлом из ММ.

 

Всем хочется детерминированные ряды.

А какие будут последствия от этого никого не волнует.))

 
Alexander_K:

Поясняю насчет пресловутых 98% случайности...

Не знаю, откуда такая точная цифирь - но рынок это смесь случайных и детерминированных составляющих.

И все, что нажито непосильным трудом на 98%, с успехом разрушается оставшимися 2% и наоборот :))).

И проблема заключается либо в "отсеивании" ненужных 2%, либо нахождении параметра, разделяющего эти 2 составляющих.

И эта проблема еще здесь на форуме не решена - все сводится к играм со SL и TP и прочим барахлом из ММ.

У меня поясняю эта проблема решена давно и видя что к чему и точно зная Ответ говорю вам - 2% нужно не выявлять в тот момент когда они произошли , а нужно это делать за ра не е. Это 200%. Я это делать научился тоже давно. Но все равно не хватает кое чего уже не касающегося никаких теорий.
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