Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 2

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Случайное блуждание? 

 
Artyom Trishkin:

А что, люди случайно что-то покупают, что-то продают?

Что бы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. (с)  Встречный вопрос:  всегда ли получается купить в магазине только то, что необходимо, или иногда эти покупки случайны?

 
Алексей Тарабанов:

Случайное блуждание? 

естественно.

вот гарантированно случайный процесс тут тоже такое есть. 

Это уже обсуждалось ранее. Olegavtomat все прекрасно пояснил и объяснил.

 
Единство и борьба противоположностей. Тренд и сигнал на разворот. Их порождение - пробой текущего тренда и начало нового (пока не родился). Из четырех разворотных сигналов сработали два - первый и последний. 
 

Я конечно понимаю...это все прикольно...но а что вы с таким количеством сигналов (которые фактически у вас были и вы их принимали за истинные) делали? 

убытков то все равно больше)

это если смотреть на ваш график без "розовых очков" извиняюсь за французский..

и почему 4 сигнала..на графике их гораздо больше а на тех зеленых кружочках вы все равно бы понесли больше убытков чем прибыли. 

 
Martin Cheguevara:

естественно.

вот гарантированно случайный процесс тут тоже такое есть. 

Это уже обсуждалось ранее. Olegavtomat все прекрасно пояснил и объяснил.

Флаг в руки, барабан на шею. 

 
Martin Cheguevara:
О=) Привет!)КОнечно является)Именно поэтому так сложно построить систему дающую прибыль при фиксированном убытке и профитом , равном ТП+спред.
Спасибо))
 
Алексей Тарабанов:

Флаг в руки, барабан на шею. 

простите, если Я вас чем-то обидел. но это этого рынок не стал менее случайным.

 
Алексей Тарабанов:

Флаг в руки, барабан на шею. 

Martin Cheguevara:

Я конечно понимаю...это все прикольно...но а что вы с таким количеством сигналов (которые фактически у вас были и вы их принимали за истинные) делали? 

убытков то все равно больше)

это если смотреть на ваш график без "розовых очков" извиняюсь за французский..

Вы даже не пытаетесь меня услышать, не говорю - понять. Сигналов было два. 

 
эх..если б новички умели, если б мудрые хотели)...
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