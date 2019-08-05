Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 2
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Случайное блуждание?
А что, люди случайно что-то покупают, что-то продают?
Что бы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. (с) Встречный вопрос: всегда ли получается купить в магазине только то, что необходимо, или иногда эти покупки случайны?
Случайное блуждание?
естественно.
вот гарантированно случайный процесс тут тоже такое есть.
Это уже обсуждалось ранее. Olegavtomat все прекрасно пояснил и объяснил.
Я конечно понимаю...это все прикольно...но а что вы с таким количеством сигналов (которые фактически у вас были и вы их принимали за истинные) делали?
убытков то все равно больше)
это если смотреть на ваш график без "розовых очков" извиняюсь за французский..
и почему 4 сигнала..на графике их гораздо больше а на тех зеленых кружочках вы все равно бы понесли больше убытков чем прибыли.
естественно.
вот гарантированно случайный процесс тут тоже такое есть.
Это уже обсуждалось ранее. Olegavtomat все прекрасно пояснил и объяснил.
Флаг в руки, барабан на шею.
О=) Привет!)КОнечно является)Именно поэтому так сложно построить систему дающую прибыль при фиксированном убытке и профитом , равном ТП+спред.
Флаг в руки, барабан на шею.
простите, если Я вас чем-то обидел. но это этого рынок не стал менее случайным.
Флаг в руки, барабан на шею.
Я конечно понимаю...это все прикольно...но а что вы с таким количеством сигналов (которые фактически у вас были и вы их принимали за истинные) делали?
убытков то все равно больше)
это если смотреть на ваш график без "розовых очков" извиняюсь за французский..
Вы даже не пытаетесь меня услышать, не говорю - понять. Сигналов было два.