Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 5
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Ну вы насмешили) 100500-я ветка на ту же тему) почитайте учебники уже наконец)
Делать опросы на форуме, где 98% неграмотны вообще ни в чём, это забавно)
Читаю. Ширяева например.
Читаю. Ширяева например.
Это ж не про СБ ни разу.
Это ж не про СБ ни разу.
В смысле не про СБ?
По результативности - возможно, по смыслу - нет.
Есть догадки, есть теории, а есть практика, то, что реально. И от этого никто никуда не денется поэтому мне и смешно наблюдать когда кто-то пытается от этого убежать.)
В том то и дело, чтобы перед тем как биться головой, необходимо понять, а что собственно происходит.
В том то и дело, чтобы перед тем как биться головой, необходимо понять, а что собственно происходит.