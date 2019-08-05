Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 5

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secret:

Ну вы насмешили) 100500-я ветка на ту же тему) почитайте учебники уже наконец)

Делать опросы на форуме, где 98%  неграмотны вообще ни в чём, это забавно)

Читаю. Ширяева например.

 
Уговаривает... 
 
Novaja:

Читаю. Ширяева например.

Тут проблема не в том, чтобы изучить распределение от и до. Эти хвосты за 3 сигма и более невозможно отловить когда они произошли и их определили... 
Это точно. Даже если использовать супер крутые методы которые отделяют настоящие движения - выбросы от 98% случайных все равно это будет невозможно. Есть один единственный способ это сделать - искать точки абсолютного флета. Почему. Это уже другая очень интересная тема и конечно нигде не описанная. А может и описанная но Я нигде не встречал такой логики рассуждения и доказательств. 
 
Есть догадки, есть теории, а есть практика, то, что реально.  И от этого никто никуда не денется поэтому мне и смешно наблюдать когда кто-то пытается от этого убежать.)
 Это как смотреть на человека который осознанно видит стену и ищет точку чтобы посильнее разогнаться и врезаться в нее)))
 
NovajaЧитаю. Ширяева например.

Это ж не про СБ ни разу.

 
secret:

Это ж не про СБ ни разу.

В смысле не про СБ?

 
aleger:

По результативности - возможно, по смыслу - нет.

Ну..если вас волнует смысл, тогда вам будут интересны ветки типа теории волн и линий Ганна) а так же "от теории к практике" там вам будут рады)
 
Martin Cheguevara:
Есть догадки, есть теории, а есть практика, то, что реально.  И от этого никто никуда не денется поэтому мне и смешно наблюдать когда кто-то пытается от этого убежать.)
 Это как смотреть на человека который осознанно видит стену и ищет точку чтобы посильнее разогнаться и врезаться в нее)))

В том то и дело, чтобы перед тем как биться головой, необходимо понять, а что собственно происходит.

 
Novaja:

В том то и дело, чтобы перед тем как биться головой, необходимо понять, а что собственно происходит.

А смысл?...если уж биться в стену то сразу чтоб поменьше боли и слез... мартина и вперёд...Я вот на своем роботе четко вижу что без увеличения лотов ну никак, чтобы иметь хорошую прибыль процентов 200 в год...нет таких движений цены чтобы она давала постоянную прибыль без рисков и существенных убытков. Это что касается единичного ордера. Что касается сеток я уже молчу так как это и есть увеличение лота только постепенное тем более нагрузка на депозит спредами. 
Я уже который месяц пытаюсь найти человека который отличает "увеличивать вероятность прибыли" от "уменьшать вероятность убытка", пока что абсолютно все кто тут сидит пытаются увеличить Прибыль каким либо образом. Чего категорически не советую делать. Чтобы посмотреть за стену нужно взглянуть на все иначе. И это очень не просто.
С помощью роботов и Форекса я нашел очень интересные вещи которых никак и нигде больше нельзя увидеть или найти способ чтобы разглядеть это. И Тебе частично Я про это рассказывал.
 
Самое поразительное, это то, что тут вообще нет людей которые добились устойчивого результата. Столько людей и ничего...это же удивительно... особенно когда была тема про то, что случайности не случайны...это ж надо было такие глупости обсуждать))
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