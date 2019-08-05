Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 3
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Price(t)
и где ж тут финансы?
финансовый ряд - эт покупки и продажи в момент времени t, приводящие к изменению цены Price(t).блуждайте теперь по взрослому, а то весь форум статистикой заполонили, наподобии орел или решка ;).
и где ж тут финансы?
финансовый ряд - эт покупки и продажи в момент времени t, приводящие к изменению цены Price(t).блуждайте теперь по взрослому, а то весь форум статистикой заполонили, наподобии орел или решка ;).
По взрослому будет если вы выложите способ вычислить точно количество покупателей и продавцов на инструменте. А так...
да чуть уж не помогли мне выложить...
кто в курсе о чем я, советую перечитать сообщения с этой точки зрения.
неоднократно пытался перевести на этот лад тему статистики, никому не нужно было.
так что в кустики пока, поснаблюдаю.
если выявятся попытки финансового анализа, подключусь.
естественно.
вот гарантированно случайный процесс тут тоже такое есть.
Это уже обсуждалось ранее. Olegavtomat все прекрасно пояснил и объяснил.
картинка красивая:
, 8 лет бы разворота ждали, и почти столько же, чтобы вырулить из просады... :
Нет.
По взрослому будет если вы выложите способ вычислить точно количество покупателей и продавцов на инструменте. А так...
Каждая операция сопровождается ростом и снижением текущей цены на один/несколько пунктов.
Простая арифметика роста и снижения цены на соответствующие количества пунктов
даёт баланс и дисбаланс операций в течение текущего тренда.
По взрослому будет если вы выложите способ вычислить точно количество покупателей и продавцов на инструменте. А так...
Очередная фантазия.