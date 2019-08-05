Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 3

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По мере высказываний будем подводить итоги за и против концепции случайного блуждания.
Если  присутствует детерминированная составляющая, должны быть возможности для прогнозирования. Есть ли успехи в этой области?

 
Старички не всегда мудры. 
 
Martin Cheguevara:

Price(t)

и где ж тут финансы?

финансовый ряд - эт покупки и продажи в момент времени t, приводящие к изменению цены Price(t).

блуждайте теперь по взрослому, а то весь форум статистикой заполонили, наподобии орел или решка ;).
 
Renat Akhtyamov:

и где ж тут финансы?

финансовый ряд - эт покупки и продажи в момент времени t, приводящие к изменению цены Price(t).

блуждайте теперь по взрослому, а то весь форум статистикой заполонили, наподобии орел или решка ;).
По взрослому будет если вы выложите способ вычислить точно количество покупателей и продавцов на инструменте. А так...
 
Martin Cheguevara:
По взрослому будет если вы выложите способ вычислить точно количество покупателей и продавцов на инструменте. А так...

да чуть уж не помогли мне выложить...

кто в курсе о чем я, советую перечитать сообщения с этой точки зрения.

неоднократно пытался перевести на этот лад тему статистики, никому не нужно было.

так что в кустики пока, поснаблюдаю.

если выявятся попытки финансового анализа, подключусь.

 
Martin Cheguevara:

естественно.

вот гарантированно случайный процесс тут тоже такое есть. 

Это уже обсуждалось ранее. Olegavtomat все прекрасно пояснил и объяснил.

картинка красивая:


, 8 лет бы разворота ждали, и почти столько же, чтобы вырулить из просады... :


 
Олег avtomat:
Нет.
странно ... из ваших выкладок я понял что вы ожидаете найти достаточно гладкую функцию относительно которой колебания close близки к равноспределённым с заданной точностью. То есть решить задачу об обратной погоне.
 
Martin Cheguevara:
По взрослому будет если вы выложите способ вычислить точно количество покупателей и продавцов на инструменте. А так...

Каждая операция сопровождается ростом и снижением текущей цены на один/несколько пунктов.

Простая арифметика роста и снижения цены на соответствующие количества пунктов

даёт баланс и дисбаланс операций в течение текущего тренда.

 
Martin Cheguevara:
По взрослому будет если вы выложите способ вычислить точно количество покупателей и продавцов на инструменте. А так...

Очередная фантазия. 

 
Там есть и случайная составляющая, что аккумулируется в составляющую таких блужданий, и детерминированная составляющая. Как прикажете голосовать? Правильный опрос бы был: "какая из этих составляющих преобладает?" или нечто типа того.  
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