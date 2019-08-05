Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 8

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Проголосовал "ДА".

Каждый последующий тик случаен.

Каждое последующее открытие или закрытие периода случайно.

Каждое закрытие дня, месяца, квартала, года и т.д и т.п случайное.

Заблуждающихся глядя на голосование больше.

Но это не говорит о том, что нельзя получить положительное МО из ВР со СБ.

СБ подчиняется определённым законам и мы можем этим пользоваться.

 
Дмитрий:

В чем размер гос долга США противоречит "экономическим законам и здравому смыслу"?

Нарушен принцип платёжеспособности. Собственных средств (ВВП) не хватает на обслуживание долга.

Проще говоря, если вы не дадите им в долг, они вас замочат, как замочили Хусейна и Каддафи. Поэтому вся эта система держится на страхе а не законах экономики и которые США активно размывают, как бы говоря что если в долг дают, быстрая ликвидность обеспечивается (оплата текущих обязательств) то значит и проблем никаких нет.

 
Uladzimir Izerski:
 

СБ подчиняется определённым законам и мы можем этим пользоваться.

Каким ?

В том-то и проблема, что законы, которым оно подчиняется - не поддаются исследованию !

Могу лишь повторить - хорошо исследованы законы, в которых факторы либо совсем независимы, либо слабо зависимы друг от друга. В экономике же это - совсем не так, наоборот, здесь факторы прямо зависят друг от друга - все смотрят на ход цены (которая есть результат заключенных сделок), и заключают сделки - в зависимости от нее. То есть, заключение текущих сделок - прямо зависит от сделок, заключенных ранее, а те - в свою очередь, зависят от предыдущих.

Нету всеобъемлющей теории для описания подобных процессов ! Есть отдельные работы, в которых принимаются серьезные ограничивающие допущения, и далее делаются выводы, но принятие этих самых допущений - практически обесценивает эти самые выводы.

Поэтому говорить о "пользоваться определенными законами" - в данном случае нельзя.

 
geratdc_:

Возращаясь к фундаментальному анализу, доллар из-за госдолга США,противоречащего не только экономическим законам, но и здравому смыслу вообще - оказывается простой резаной бумагой и честно говоря, я бы им не торговал вообще, если бы обладал крупными инвестициями. Доллар держится исключительно на страхе, в который США вогнали международное сообщество и никаких ни экономических, ни макроэкономических, ни фундаментальных причин являться средством платежа у него нет. 

Ничего, скоро перейдём на SDR. Лишь бы успеть до .... )

 
geratdc_:

Нарушен принцип платёжеспособности. Собственных средств (ВВП) не хватает на обслуживание долга.

Проще говоря, если вы не дадите им в долг, они вас замочат, как замочили Хусейна и Каддафи. Поэтому вся эта система держится на страхе а не законах экономики и которые США активно размывают, как бы говоря что если в долг дают, быстрая ликвидность обеспечивается (оплата текущих обязательств) то значит и проблем никаких нет.

У 43 стран мира ВВП не хватит на погашение госдолга, а США в этом списке - в самом конце - у них госдолг лишь немного превышает ВВП.

У Швейцарии госдолг в четыре раза больше, чем ВВП.

У Британии - в три, у Японии в два с половиной, у Австрии в два.

 

СБ - это модель, описывающая реальный процесс. 

Финансовый инструмент (реальный процесс) не является СБ (моделью).

 
Georgiy Merts:

Каким ?

В том-то и проблема, что законы, которым оно подчиняется - не поддаются исследованию !

Могу лишь повторить - хорошо исследованы законы, в которых факторы либо совсем независимы, либо слабо зависимы друг от друга. В экономике же это - совсем не так, наоборот, здесь факторы прямо зависят друг от друга - все смотрят на ход цены (которая есть результат заключенных сделок), и заключают сделки - в зависимости от нее. То есть, заключение текущих сделок - прямо зависит от сделок, заключенных ранее, а те - в свою очередь, зависят от предыдущих.

Нету всеобъемлющей теории для описания подобных процессов ! Есть отдельные работы, в которых принимаются серьезные допущения, и далее делаются выводы, но принятие этих самых допущений - практически обесценивает эти самые выводы.

Поэтому говорить о "пользоваться определенными законами" - в данном случае нельзя.

Если кто то не видит закономерностей, это не говорит о том, что их нет.

Назову вам саму простую закономерность, от которой даже вы не сможете отказаться)). Возвратно-поступательная. Кроме этой простой, есть огромное количество закономерностей которые не всем доступны для понимания. Все видят и могут рисовать, но не всем суждено быть великими художниками.

Законы даже если они не сформулированы человеком живут по своим правилам.

 
Novaja:
  • Да
    33% (16)
  • Нет
    67% (32)

Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.в одном ряду по вертикали 100 испытаний. 1 точка -1 испытание.


 
Georgiy Merts:

все смотрят на ход цены (которая есть результат заключенных сделок), и заключают сделки - в зависимости от нее. То есть, заключение текущих сделок - прямо зависит от сделок, заключенных ранее, а те - в свою очередь, зависят от предыдущих.

Вы не рассматриваете случаи когда нет сделок, но есть есть предложение - лимитные ордера которые двигают цену ;)


Maxim Romanov:

Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.в одном ряду по вертикали 100 испытаний. 1 точка -1 испытание.


возможно Ваша картинка просто отображает внутри дневную валотильность, т.е. просто коррелирует с тиковыми обьемами в терминале

 
Maxim Romanov:

Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.


А если СБ генерировать с использованием распределения приращений реальных цен? Отличие останется?

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