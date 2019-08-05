Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 7
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Оперировать для чего?
Еще раз, нет никакой разницы между случайным и детерминированным, кроме наличия или отсутствия априорной информации о процессе у наблюдателя.
Значит так: понимаем-процесс детерминированный, не понимаем-случайный, дело в наблюдателе. А когда тех, кто не понимает слишком много, а тех кто понимает слишком мало, тогда кому то выгодно чтобы так было, переходим к теории заговоров?))
Вы даже прочесть что написано не в состоянии.))) Вот так они и существуют.)
еще один...
Значит так: понимаем-процесс детерминированный, не понимаем-случайный, дело в наблюдателе. А когда тех, кто не понимает слишком много, а тех кто понимает слишком мало, тогда кому то выгодно чтобы так было, переходим к теме заговоров?))
Иногда да. Скажем, про дефолт знали немногие. Не просто так инсайд уголовное преступление, в США по крайней мере.
Но совсем необязательно, что всегда заговоры.) Это не является необходимым условием.)
Продолжаем толочь воду в ступе ???
Ну-ну...
Случайное блуждание?
у меня тоже такой график есть .... и?
по сабжу: ряд не случайный, но информация для восстановления процессов (которые сформировали этот ряд) в нем уже отсутствует
очередной топик про греческие мифы и их толкование применительно к современной науке.... ))))
В названии опроса смешиваются два принципиальныо разных понятия: случайный процесс и одна возможная его реализация. Случайный процесс - это бесконечное множество реализаций с заданным на нём вероятностным распределением. Поэтому правильный ответ - не является.
Если переформулировать вопрос в виде - "возможно ли осмысленное моделирование посредством СБ", то ответ уже не столь однозначен, поскольку зависит от ответов на вопросы о цели моделирования и типа используемого СБ. Например, кусочно-стационарное СБ - самая простая модель для ряда цен со сменой тренда.
Для долгосрочных стратегий фундаментальный анализ работает. Для краткосрочных - обыкновенный хаос.
Простой пример - пришёл Трамп, начал защищать интересы США, в итоге доллар за последние полгода заметно укрепился. Ведь фундаментальным анализом наверное можно было это предположить и совершить правильную долгосрочную и сверх доходную сделку. Ну а наша ниша, в которой мы заставляем советников копошиться со 100-1 000 пунктов искомого профита - это мир хаоса и случайных совпадений.Возращаясь к фундаментальному анализу, доллар из-за госдолга США,противоречащего не только экономическим законам, но и здравому смыслу вообще - оказывается простой резаной бумагой и честно говоря, я бы им не торговал вообще, если бы обладал крупными инвестициями. Доллар держится исключительно на страхе, в который США вогнали международное сообщество и никаких ни экономических, ни макроэкономических, ни фундаментальных причин являться средством платежа у него нет.
Для долгосрочных стратегий фундаментальный анализ работает. Для краткосрочных - обыкновенный хаос.
Простой пример - пришёл Трамп, начал защищать интересы США, в итоге доллар за последние полгода заметно укрепился. Ведь фундаментальным анализом наверное можно было это предположить и совершить правильную долгосрочную и сверх доходную сделку. Ну а наша ниша, в которой мы заставляем советников копошиться со 100-1 000 пунктов искомого профита - это мир хаоса и случайных совпадений.Возращаясь к фундаментальному анализу, доллар из-за госдолга США,противоречащего не только экономическим законам, но и здравому смыслу вообще - оказывается простой резаной бумагой и честно говоря, я бы им не торговал вообще, если бы обладал крупными инвестициями. Доллар держится исключительно на страхе, в который США вогнали международное сообщество и никаких ни экономических, ни макроэкономических, ни фундаментальных причин являться средством платежа у него нет.
В чем размер гос долга США противоречит "экономическим законам и здравому смыслу"?
Возращаясь к фундаментальному анализу, доллар из-за госдолга США,противоречащего не только экономическим законам, но и здравому смыслу вообще - оказывается простой резаной бумагой и честно говоря, я бы им не торговал вообще, если бы обладал крупными инвестициями. Доллар держится исключительно на страхе, в который США вогнали международное сообщество и никаких ни экономических, ни макроэкономических, ни фундаментальных причин являться средством платежа у него нет.
к здравому смыслу современная экономика вообще не имеет отношения, как говорит Потапенко: "экономика это математика, просто таблица Exel, это просто сложение и вычитание",
а то, что позиционируют связью с экономическими "законами" никакого отношения к экономике не имеет - это политика (внутренняя и внешняя) которую прикрывают словом экономика
;)