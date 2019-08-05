Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 7

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Yuriy Asaulenko:

Оперировать для чего?

Еще раз, нет никакой разницы между случайным и детерминированным, кроме наличия или отсутствия априорной информации о процессе у наблюдателя.

Значит так: понимаем-процесс детерминированный, не понимаем-случайный, дело в наблюдателе. А когда тех, кто не понимает слишком много, а тех кто понимает слишком мало, тогда кому то выгодно чтобы так было, переходим к теории заговоров?))

 
Yuriy Asaulenko:

Вы даже прочесть что написано не в состоянии.))) Вот так они и существуют.)

еще один...

 
Novaja:

Значит так: понимаем-процесс детерминированный, не понимаем-случайный, дело в наблюдателе. А когда тех, кто не понимает слишком много, а тех кто понимает слишком мало, тогда кому то выгодно чтобы так было, переходим к теме заговоров?))

Иногда да. Скажем, про дефолт знали немногие. Не просто так инсайд уголовное преступление, в США по крайней мере.

Но совсем необязательно, что всегда заговоры.) Это не является необходимым условием.)

 

Продолжаем толочь воду в ступе ???

Ну-ну...

 
Алексей Тарабанов:

Случайное блуждание? 

у меня тоже такой график есть .... и?

по сабжу: ряд не случайный, но информация для восстановления процессов (которые сформировали этот ряд) в нем уже отсутствует

очередной топик про греческие мифы и их толкование применительно к современной науке.... ))))

 

В названии опроса смешиваются два принципиальныо разных понятия: случайный процесс и одна возможная его реализация. Случайный процесс - это бесконечное множество реализаций с заданным на нём вероятностным распределением. Поэтому правильный ответ - не является.

Если переформулировать вопрос в виде - "возможно ли осмысленное моделирование посредством СБ", то ответ уже не столь однозначен, поскольку зависит от ответов на вопросы о цели моделирования и типа используемого СБ. Например, кусочно-стационарное СБ - самая простая модель для ряда цен со сменой тренда.

 
На коротких временных отрезках это по большей части случайные блуждания, но если посмотреть на объёмы денежной массы в США, Европе и Японии, то видно, что графики ведут себя очень по-разному. Это наводит на мысль, что валютный рынок определяется макроэкономическими показателями. В годовом разрезе уже никаких случайностей нет.
 

Для долгосрочных стратегий фундаментальный анализ работает. Для краткосрочных - обыкновенный хаос.

Простой пример - пришёл Трамп, начал защищать интересы США, в итоге доллар за последние полгода заметно укрепился. Ведь  фундаментальным анализом наверное можно было это предположить и совершить правильную долгосрочную и сверх доходную сделку. Ну а наша ниша, в которой мы заставляем  советников копошиться со 100-1 000 пунктов искомого профита - это мир хаоса и случайных совпадений.

Возращаясь к фундаментальному анализу, доллар из-за госдолга США,противоречащего не только экономическим законам, но и здравому смыслу вообще - оказывается простой резаной бумагой и честно говоря, я бы им не торговал вообще, если бы обладал крупными инвестициями. Доллар держится исключительно на страхе, в который США вогнали международное сообщество и никаких ни экономических, ни макроэкономических, ни фундаментальных причин являться средством платежа у него нет. 
 
geratdc_:

Для долгосрочных стратегий фундаментальный анализ работает. Для краткосрочных - обыкновенный хаос.

Простой пример - пришёл Трамп, начал защищать интересы США, в итоге доллар за последние полгода заметно укрепился. Ведь  фундаментальным анализом наверное можно было это предположить и совершить правильную долгосрочную и сверх доходную сделку. Ну а наша ниша, в которой мы заставляем  советников копошиться со 100-1 000 пунктов искомого профита - это мир хаоса и случайных совпадений.

Возращаясь к фундаментальному анализу, доллар из-за госдолга США,противоречащего не только экономическим законам, но и здравому смыслу вообще - оказывается простой резаной бумагой и честно говоря, я бы им не торговал вообще, если бы обладал крупными инвестициями. Доллар держится исключительно на страхе, в который США вогнали международное сообщество и никаких ни экономических, ни макроэкономических, ни фундаментальных причин являться средством платежа у него нет. 

В чем размер гос долга США противоречит "экономическим законам и здравому смыслу"?

 
geratdc_:
Возращаясь к фундаментальному анализу, доллар из-за госдолга США,противоречащего не только экономическим законам, но и здравому смыслу вообще - оказывается простой резаной бумагой и честно говоря, я бы им не торговал вообще, если бы обладал крупными инвестициями. Доллар держится исключительно на страхе, в который США вогнали международное сообщество и никаких ни экономических, ни макроэкономических, ни фундаментальных причин являться средством платежа у него нет. 

к здравому смыслу современная экономика вообще не имеет отношения, как говорит Потапенко: "экономика это математика, просто таблица Exel, это просто сложение и вычитание",

а то, что позиционируют связью с экономическими "законами" никакого отношения к экономике не имеет - это политика (внутренняя и внешняя) которую прикрывают словом экономика 

;)

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