Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 58

Новый комментарий
 
TheXpert:
не помню чтобы спрашивал твоего мнения

не думаю, что нуждаюсь в чьём бы то нибыло разрешении для высказывания своего мнения
[Удален]  
соавтор уже есть, может быть рецензент требуется?
 
Maxim Dmitrievsky:
соавтор уже есть, может быть рецензент требуется?
Просим)
 
TheXpert:

да пожалуйста, главное чтобы не получилось как у автомата, который на картинках зарабатывает на всем, СБ в том числе, а на деле его трактор сливает даже на демке

Бедный Автомат и тут ему досталось)
 
Violetta Novak:

В общем, вот такое получилось решение:


это без оптимизации? за больший период так-же стабильно работает, например за 10 лет и по другим инструментам.

По тому что у меня вот такие результаты без оптимизации по 28 инструментам. Но все основано как раз на том, чем рынок от случайного блуждания отличается.


 
Maxim Romanov:

это без оптимизации? за больший период так-же стабильно работает, например за 10 лет и по другим инструментам.

По тому что у меня вот такие результаты без оптимизации по 28 инструментам. Но все основано как раз на том, чем рынок от случайного блуждания отличается.


30% за год, с просадками а-ля "мартингейл"?

Это даже не смешно, это - фиаско.

 
Макс:

30% за год, с просадками а-ля "мартингейл"?

Это даже не смешно, это - фиаско.

Смысл не в доходности и никакого там мартингейла нет. И что касается просадки, она не превышает 10% на хтом скрине. А что касается смешного, то попообуйте сначала сделать, чтобы у вас робот на любом инструменте и любом временном промежутке, без оптимизации и смены настроек, хоть сколько-то зарабатывал, тогда можно и говорить будет.
И смешно, это на работу ходить.
 
Maxim Romanov:
Смысл не в доходности и никакого там мартингейла нет. И что касается просадки, она не превышает 10% на хтом скрине. А что касается смешного, то попообуйте сначала сделать, чтобы у вас робот на любом инструменте и любом временном промежутке, без оптимизации и смены настроек, хоть сколько-то зарабатывал, тогда можно и говорить будет.
И смешно, это на работу ходить.

обьемы у Вас на скриншоте тестера стратегий увеличиваются? - ну не называйте это Мартином, назовите усреднением, доливкой пирамидингом, локом и .... дальше уже не помню )))

стоплоссы хоть есть? или тоже "смешно на работу ходить?"   ;)

ЗЫ: а стоплоссы придумали трусы! и т.д... )))

ЗЫЗЫ: вот если вон та сама правая "зеленая сопля" на графике будет первой в серии убытков.... то на работу уже не стыдно будет ходить )))))

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Igor Makanu:

обьемы у Вас на скриншоте тестера стратегий увеличиваются? - ну не называйте это Мартином, назовите усреднением, доливкой пирамидингом, локом и .... дальше уже не помню )))

стоплоссы хоть есть? или тоже "смешно на работу ходить?"   ;)

ЗЫ: а стоплоссы придумали трусы! и т.д... )))

ЗЫЗЫ: вот если вон та сама правая "зеленая сопля" на графике будет первой в серии убытков.... то на работу уже не стыдно будет ходить )))))

Объемы не увеличиваются. Доливки есть, но алгоритм намного сложнее. Доливки нужны, чтобы можно было взять не только большие амплитуды, но и маленькие. Стопы есть, текущий эквити контролируется и эта сопля 10% всего.
Смысл не в доходности и не в просадках совершенно, мне интересно, как и что реализовали Violetta Novak:
По тому, что у них работа в похожую сторонц, как у меня идет.
 
Maxim Romanov:
Объемы не увеличиваются. Доливки есть, но алгоритм намного сложнее. Доливки нужны, чтобы можно было взять не только большие амплитуды, но и маленькие. Стопы есть, текущий эквити контролируется и эта сопля 10% всего.
Смысл не в доходности и не в просадках совершенно, мне интересно, как и что реализовали Violetta Novak:
По тому, что у них работа в похожую сторонц, как у меня идет.

на Вашем скрине тестер показывает увеличение обьемов, как Вы называете это - дело Ваше, нравится торгуйте

системы с усреднением самые живучие в тестере, за этот год как минимум 5 раз уже делал на форумах, народу нравится, мне нет - в моем понимании ТС должна работать внутри дня и резать убытки, перекрывая их общим профитом за текущий день - картинка тестера не красивая, но риски минимальные

1...515253545556575859606162636465...67
Новый комментарий