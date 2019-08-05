Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 54
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Что с этим сделать?
Что с этим сделать?
прогнать на истории за 3-5 лет
Что с этим сделать?
на индикатор ADX похоже, вот что то похожее нашел https://www.mql5.com/ru/code/23029
если это торговля одним ордером с фиксированным лотом, т.е. нет управления капиталом, тогда можно продолжать
если есть стоплоссы и они разумные (не формальные), тогда можно попробовать пофильтровать эту ТС, я бы отложенными ордерами посоветовал организовать торговлю, кол-во сделок нужно уменьшить, чтобы просадок по балансу избежать
Что с этим сделать?
Спасибо всем, кто ответил, вопрос собственно что сделать с эквити, который выше баланса.
или добавить условие закрытия по эксвити
или добавить частичное закрытие прибыли, делал когда то - самое оптимальное оказалось крыть сразу 2/3 профитного ордера, а 1/3 остатка ордера оставлять в рынке с трейлингом, использование трейлинга для всего прибыльного ордера, обычно снижает общую прибыльность ТС
Спасибо всем, кто ответил, вопрос собственно что сделать с эквити, который выше баланса.
продолжать наращивать. )) ну а если серьёзно то замерять среднее ускорение. и вот когда знак ускорения станет отрицательным то крыть. но по графику отчёта у вас и так вроде почти это и происходит, за исключением резких выбросов где не успевает набраться для закрытия в профит. а вообще можно поговорить в личке.
Спасибо всем, кто ответил, вопрос собственно что сделать с эквити, который выше баланса.
это же на истории
запустите на реале и поймете, что такого не будет
но я бы лучше уделил внимание на экви ниже баланса.
вот с ним то что то надо делать, реально.
на реале падать в минус будет раза в 3 больше
это же на истории
запустите на реале и поймете, что такого не будет
но я бы лучше уделил внимание на экви ниже баланса.
вот сним то что то надо делать, реально.
на реале падать в минус будет раза в 3 больше
откуда эта цифра?
откуда эта цифра?
ну видно же по балансу
минус идет по стопу, не важно - по лосю или алгоритмическому
этого уже более чем достаточно