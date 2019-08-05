Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 54

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Что с этим сделать?

 
Novaja:

Что с этим сделать?

прогнать на истории за 3-5 лет

 
Novaja:

Что с этим сделать?

на индикатор ADX похоже, вот что то похожее нашел https://www.mql5.com/ru/code/23029

если это торговля одним ордером с фиксированным лотом, т.е. нет управления капиталом, тогда можно продолжать

если есть стоплоссы и они разумные (не формальные), тогда можно попробовать пофильтровать эту ТС, я бы отложенными ордерами посоветовал организовать торговлю, кол-во сделок нужно уменьшить, чтобы просадок по балансу избежать

BADX
BADX
  • www.mql5.com
Советник держит в рынке не более одной позиции - поэтому может применяться и на неттинг- и на хэдж-счетах. Работает только в момент рождения нового бара. Ориентируется на индикаторы iADX (Average Directional...
 
Novaja:

Что с этим сделать?

ничего. обычный антимартингейл со стопами.
 
Спасибо всем, кто ответил, вопрос собственно что сделать с эквити, который выше баланса.
 
Novaja:
Спасибо всем, кто ответил, вопрос собственно что сделать с эквити, который выше баланса.

или добавить условие закрытия по эксвити

или добавить частичное закрытие прибыли, делал когда то - самое оптимальное оказалось крыть сразу 2/3 профитного ордера, а 1/3 остатка ордера оставлять в рынке с трейлингом, использование трейлинга для всего прибыльного ордера, обычно снижает общую прибыльность ТС

 
Novaja:
Спасибо всем, кто ответил, вопрос собственно что сделать с эквити, который выше баланса.

продолжать наращивать. )) ну а если серьёзно то замерять среднее ускорение. и вот когда знак ускорения станет отрицательным то крыть. но по графику отчёта у вас и так вроде почти это и происходит, за исключением резких выбросов где не успевает набраться для закрытия в профит. а вообще можно поговорить в личке.

 
Novaja:
Спасибо всем, кто ответил, вопрос собственно что сделать с эквити, который выше баланса.

это же на истории

запустите на реале и поймете, что такого не будет

но я бы лучше уделил внимание на экви ниже баланса.

вот с ним то что то надо делать, реально.

на реале падать в минус будет раза в 3 больше

 
Renat Akhtyamov:

это же на истории

запустите на реале и поймете, что такого не будет

но я бы лучше уделил внимание на экви ниже баланса.

вот сним то что то надо делать, реально.

на реале падать в минус будет раза в 3 больше

откуда эта цифра?

 
Andrey Dik:

откуда эта цифра?

ну видно же по балансу

минус идет по стопу, не важно - по лосю или алгоритмическому

этого уже более чем достаточно

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