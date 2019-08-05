Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 64
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Речь идёт о Лас-Вегасе и Атлантиксити, а не о Задрипинске
Ого какие вы слова знаете.. атлантиксити.. ого.
интересный стейт
что то в этом оригинальное явно естьтолько доходность не очень пока привлекает
Вопрос с доходностью тоже решен. Это параметры навскидку без оптимизации.
Вопрос с доходностью тоже решен. Это параметры навскидку без оптимизации.
то есть оптимизация все-таки предполагается?
то есть оптимизация все-таки предполагается?
Система сама по себе устойчива, нет необходимости в постоянной оптимизации, только начальные параметры поправить в зависимости от "роста" пары.
Вопрос с доходностью тоже решен. Это параметры навскидку без оптимизации.
Результат вроде неплохой. Для полноты впечатления не хватает наименования тестированной пары и размера лотов...
Результат вроде неплохой. Для полноты впечатления не хватает наименования пары и размера лотов
EURUSD лот 1
EURUSD лот 1
А в 16-17 годах как эквити выглядит?
А в 16-17 годах как эквити выглядит?
Так:
Так:
EURUSD лот 1
Таким образом среднедневная доходность в 2018 году составила примерно 167435 / 264 = 634 доллара
Неплохо, но "потолок" пока не достигнут, вполне возможно приподняться еще выше!