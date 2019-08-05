Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 64

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Дмитрий:

Речь идёт о Лас-Вегасе и Атлантиксити, а не о Задрипинске

Ого какие вы слова знаете.. атлантиксити.. ого.

 
Renat Akhtyamov:

интересный стейт

что то в этом оригинальное явно есть

только доходность не очень пока привлекает

Вопрос с доходностью тоже решен. Это параметры навскидку без оптимизации.

 
Violetta Novak:

Вопрос с доходностью тоже решен. Это параметры навскидку без оптимизации.

то есть оптимизация все-таки предполагается?

 
Maxim Romanov:

то есть оптимизация все-таки предполагается?

Система сама по себе устойчива, нет необходимости в постоянной оптимизации, только начальные параметры поправить в зависимости от "роста" пары.

 
Violetta Novak:

Вопрос с доходностью тоже решен. Это параметры навскидку без оптимизации.

Результат вроде неплохой. Для полноты впечатления не хватает наименования тестированной пары и размера лотов...

 
aleger:

Результат вроде неплохой. Для полноты впечатления не хватает наименования пары и размера лотов

EURUSD  лот 1

 
Violetta Novak:

EURUSD  лот 1

А в 16-17 годах как эквити выглядит?

 
Макс:

А в 16-17 годах как эквити выглядит?

Так:


 
Violetta Novak:

Так:


Красиво. :) 
 
Violetta Novak:

EURUSD  лот 1

Таким образом среднедневная доходность в 2018 году составила примерно 167435 / 264 = 634 доллара

Неплохо, но "потолок" пока не достигнут, вполне возможно приподняться еще выше!

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