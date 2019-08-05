Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 56
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Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.
Спасибо всем, кто ответил, вопрос собственно что сделать с эквити, который выше баланса.
В общем, вот такое получилось решение:
В общем, вот такое получилось решение:
В общем, вот такое получилось решение:
иногда закрывать сделки? :)
Закрываются сделки всегда.
Как в итоге было сделано?
4 года работы. Самое интересное, что совершенно не важно, является ли ВР случайным блужданием или нет.
4 года работы. Самое интересное, что совершенно не важно, является ли ВР случайным блужданием или нет.
значит ищите ошибку
значит ищите ошибку
там нет ошибки, тест в режиме "реальные тики".
Закрываются сделки всегда.