Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 56

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Novaja:

Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.

Только смотря на картинку и не зная механизма, можно предложить только 1 способ, это процентный трейлинг эквити. Я применял подобный механизм в одном из своих алгоритмов. То есть закрытие всех поз по процентному трейлингу эквити и обнуление торговых серий.
Если это слишком просто, то можно сделать плавающий процент, зависящий от формы эквити. 
 
Novaja:
Спасибо всем, кто ответил, вопрос собственно что сделать с эквити, который выше баланса.
Могу подсказать, пишите в личку, пришлите советник или счет и инвест пароль, надо проверить гипотезу. Уверен, есть решение на  полу-автомате, как минимум. На полном автопилоте, думаю тоже возможно, надо проверять.
 

В общем, вот такое получилось решение:


 
Violetta Novak:

В общем, вот такое получилось решение:


иногда закрывать сделки? :)
 
Violetta Novak:

В общем, вот такое получилось решение:


Как в итоге было сделано?
 
multiplicator:
иногда закрывать сделки? :)

Закрываются сделки всегда.

 
Maxim Romanov:
Как в итоге было сделано?

4 года работы. Самое интересное, что совершенно не важно, является ли ВР случайным блужданием или нет.

 
Violetta Novak:

4 года работы. Самое интересное, что совершенно не важно, является ли ВР случайным блужданием или нет.

значит ищите ошибку

 
TheXpert:

значит ищите ошибку

там нет ошибки, тест в режиме "реальные тики".

 
Violetta Novak:

Закрываются сделки всегда.

не. когда сделки закрываются, то баланс сходится с эквити.
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