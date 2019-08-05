Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 53
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Точку поставлю тут над вопросом ветки, ладно?
Ну какое же это случайное блуждание? :
перелистни назад страничку и пост внизу
мне осталось сделать обратное преобразованиея проверял - с самого начала исторических данных такое и по любой паре
Ага, я как на свои картинки гляну - глаз не отвесть. Сплошные сделки, и все в прибыль, причем делаеи тупо, по алгоритму. А в систему загрузишь, протестируешь - одно расстройство.
да видел я, вот она
у тебя такой путь, у мну другой
главно чтобы копейка капала и больше ничо не надопост удалить?
да видел я, вот она
у тебя такой путь, у мну другой
главно чтобы копейка капала и больше ничо не надопост удалить?
тогда пусть будет
реально красяво
;)
Ок, давайте попробуем порассуждать... для начала не предвзято, с точки зрения знаний накопленных человеком и опубликованных такими головастиками как Ширяев, а потом, может быть, если будет настроение и запал - предвзято...
Основное положение о случайности любого процесса - случайность может быть определена только в рамках бесконечного количества отсчетов процесса. У человека просто нет и не может быть в принципе накопленных знаний в виде "бесконечного количества отсчетов" какого быто ни было из процессов, косвенно или прямо связанных с человеком, таким каким является ценовой ряд.... На этом можно было бы и закончить этот пост, поскольку внимательный читатель наверняка уже мог бы уловить смысл вышесказанного, ведь поскольку цр не имеет бесконечного количества отсчетов то и нет возможности в любом случае причислить оный к случайному процессу или СБ (если рассматривать коммулятивную сумму). Однако...
продолжение следует...
Ок, давайте попробуем порассуждать... для начала не предвзято, с точки зрения знаний накопленных человеком и опубликованных такими головастиками как Ширяев, а потом, может быть, если будет настроение и запал - предвзято...
Тут не о чем особо рассуждать. Есть устоявшаяся терминология, есть ценовой ряд, который ей соответствует.
Все "рассуждения" на этом форуме возникают оттого, что народ пользуется своей терминологией, из-за незнания общепринятой.
Рассуждать надо скорее на тему "как конкретно извлечь наличные".
Рассуждать надо скорее на тему "как конкретно извлечь наличные".
Браво! Басище, тебя в последнее время, приятно читать. Очевидно, наличные благотворно влияют на тебя.
Точку поставлю тут над вопросом ветки, ладно?
Ну какое же это случайное блуждание? :
Три дня - это выборка? Минимум 100 дней надо. В игре Орел\Решка 25 раз подряд выпадет одна сторона - это не редкость. Проверьте вручную, сделайте хотя бы 400 бросков. А тут всего три дня. Не показатель.
Народ, Вы все правы! Читайте теорию игр, особенно стратегические игры, потому что там ЧЕТЫРЕ вида решений. Одни говорят про первое, другие про третье.1. КОМБИНАТОРНЫЕ ИГРЫ. Признаки. Количество вариантов (комбинаций) огромно, но ограничено. Пример. Шахматы, шашки, го.
РЕШЕНИЕ. Комбинаторика (изучение всех комбинаций и перестановок фигур). "Компьютеры смогли запомнить все комбинации и стали выигрывать у людей".
2. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ (hasard - от фр. случай). Признаки. Огромное количество случайных факторов. Исход игры не зависит от действий игрока. Пример. Рулетка, кости, монета. РЕШЕНИЕ. Комбинаторика и вероятностный анализ.
3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Признаки. Огромное количество случайных, закономерных и психологических факторов. Пример. Футбол, хоккей, баскетбол, биржа. РЕШЕНИЕ. Комбинаторика, вероятностный анализ, определение психотипа противника, создание модели своего поведения.
Три дня - это выборка? Минимум 100 дней надо. В игре Орел\Решка 25 раз подряд выпадет одна сторона - это не редкость. Проверьте вручную, сделайте хотя бы 400 бросков. А тут всего три дня. Не показатель.
Народ, Вы все правы! Читайте теорию игр, особенно стратегические игры, потому что там ЧЕТЫРЕ вида решений. Одни говорят про первое, другие про третье.1. КОМБИНАТОРНЫЕ ИГРЫ. Признаки. Количество вариантов (комбинаций) огромно, но ограничено. Пример. Шахматы, шашки, го.
РЕШЕНИЕ. Комбинаторика (изучение всех комбинаций и перестановок фигур). "Компьютеры смогли запомнить все комбинации и стали выигрывать у людей".
2. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ (hasard - от фр. случай). Признаки. Огромное количество случайных факторов. Исход игры не зависит от действий игрока. Пример. Рулетка, кости, монета. РЕШЕНИЕ. Комбинаторика и вероятностный анализ.
3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Признаки. Огромное количество случайных, закономерных и психологических факторов. Пример. Футбол, хоккей, баскетбол, биржа. РЕШЕНИЕ. Комбинаторика, вероятностный анализ, определение психотипа противника, создание модели своего поведения.
0. Теория множеств + теория вероятностей. =)