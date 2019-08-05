Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 55
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ну видно же по балансу
минус идет по стопу, не важно - по лосю или алгоритмическому
этого уже более чем достаточно
более чем достаточно что бы что? откуда цифра "3"? почему не 1.2, 2.8 или 127.7892?
более чем достаточно что бы что? откуда цифра "3"? почему не 1.2, 2.8 или 127.7892?
чисто опыт
не нравится красная, ну покрасьте в зеленую
это же на истории
запустите на реале и поймете, что такого не будет
но я бы лучше уделил внимание на экви ниже баланса.
вот с ним то что то надо делать, реально.
на реале падать в минус будет раза в 3 больше
Какие могут быть варианты на эквити ниже баланса? Собственно ниже оно потому что было выше.
Какие могут быть варианты на эквити ниже баланса? Собственно ниже оно потому что было выше.
кстати, я подумал чуток и насчет того что делать с тем экви, что выше фантиков
ну как минимум, надо научиться определять цель
и как бы это не было банально сказано, но называется такое - прогноз.
конечно же не по индикаторам цель определяется
но раскрытие информации на эту тему - табу.
кстати, я подумал чуток и насчет того что делать с тем экви, что выше фантиков
ну как минимум, надо научиться определять цель.
Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.
Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.
ай маладца!!!!
такое и у мну было.
Новая, Вы на верном пути, но по нему идут единицы, и таких я тут пока не встречал:
картинка сделана в феврале 2017-го.
Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.
только закрывать ордера
Вы понимаете разницу между балансом и эквити?
ЗЫ: кроме пересиживания убытка, можно также пересиживать прибыль, что тоже увеличивает риски ТС
ай маладца!!!!
такое и у мну было.
Новая, Вы на верном пути, но по нему идут единицы, и таких я тут пока не встречал:
картинка сделана в феврале 2017-го.
Для того чтобы вовремя закрыть сделку надо понять как вообще механизм работает...
одно не верное, пусть даже логичное действие, и такой картинки уже не будет.
но вопрос она правильный задала
и его придется решать самостоятельно
долго и мучительно.
Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.
Как только вы поймете что за чем идёт, средства за балансом или баланс за средствами у вас сразу отпадёт этот вопрос.
У вас на рисунке удачный образец.)