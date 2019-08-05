Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 55

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Renat Akhtyamov:

ну видно же по балансу

минус идет по стопу, не важно - по лосю или алгоритмическому

этого уже более чем достаточно

более чем достаточно что бы что? откуда цифра "3"? почему не 1.2, 2.8 или 127.7892?

 
Andrey Dik:

более чем достаточно что бы что? откуда цифра "3"? почему не 1.2, 2.8 или 127.7892?

чисто опыт

не нравится красная, ну покрасьте в зеленую

 
Renat Akhtyamov:

это же на истории

запустите на реале и поймете, что такого не будет

но я бы лучше уделил внимание на экви ниже баланса.

вот с ним то что то надо делать, реально.

на реале падать в минус будет раза в 3 больше

Какие могут быть варианты на эквити ниже баланса? Собственно ниже оно потому что было выше.

 
Novaja:

Какие могут быть варианты на эквити ниже баланса? Собственно ниже оно потому что было выше.

кстати, я подумал чуток и насчет того что делать с тем экви, что выше фантиков

ну как минимум, надо научиться определять цель

и как бы это не было банально сказано, но называется такое - прогноз.

конечно же не по индикаторам цель определяется

но раскрытие информации на эту тему - табу.

 
Renat Akhtyamov:

кстати, я подумал чуток и насчет того что делать с тем экви, что выше фантиков

ну как минимум, надо научиться определять цель.

Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.

 
Novaja:

Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.

ай маладца!!!!

такое и у мну было.

Новая, Вы на верном пути, но по нему идут единицы, и таких я тут пока не встречал:


картинка сделана в феврале 2017-го.
 
Novaja:

Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.

только закрывать ордера

Вы понимаете разницу между балансом и эквити?

ЗЫ: кроме пересиживания убытка, можно также пересиживать прибыль, что тоже увеличивает риски ТС

 
Renat Akhtyamov:

ай маладца!!!!

такое и у мну было.

Новая, Вы на верном пути, но по нему идут единицы, и таких я тут пока не встречал:


картинка сделана в феврале 2017-го.
Для того чтобы вовремя закрыть сделку надо понять как вообще механизм работает...
Может это невозможно, а может очень даже вполне:)
Это не так просто как кажется.. тем более что тут на лицо хаотичное локирование сделок ...
 
Martin Cheguevara:
Для того чтобы вовремя закрыть сделку надо понять как вообще механизм работает...
Может это невозможно, а может очень даже вполне:)
Это не так просто как кажется.. тем более что тут на лицо хаотичное локирование сделок ...

одно не верное, пусть даже логичное действие, и такой картинки уже не будет.

но вопрос она правильный задала

и его придется решать самостоятельно

долго и мучительно.

 
Novaja:

Собственно еще раз повторюсь, кто поможет советом, как в этом случае баланс подтянуть к эквити.

Как только вы поймете что за чем идёт, средства за балансом или баланс за средствами у вас сразу отпадёт этот вопрос.

У вас на рисунке удачный образец.)

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