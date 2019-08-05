Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 52

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Aleksey Nikolayev:

Забавно то, что вас это задевает. Видимо, начинаете понимать, что цирк когда-нибудь уедет)

Меня, нет, не задевает. Забавно наблюдать.
Цирк не уедет. Он вечен. Весь мир - театр.
 
Yuriy Asaulenko:
Меня, нет, не задевает. Забавно наблюдать.
Цирк не уедет. Он вечен. Весь мир - театр.

Поживём - увидим


 
Aleksey Nikolayev:

Поживём - увидим

Никогда не нравился Леонтьев.
 
Yuriy Asaulenko:
Меня, нет, не задевает. Забавно наблюдать.
Цирк не уедет. Он вечен. Весь мир - театр.
Цирк обязательно уедет) но не все понимают свою роль, зритель ты или участник, сложно оценить. Думаю так цирк уедет и мы вместе с ним)
 
Все-таки редко на форуме дело движется. Сейчас пообсуждаем, почитаем потом разойдемся и будем заниматься каждый своим делом, кто что подчерпнул, настоящих знаний сложно найти в открытом доступе в области трейдинга, все приходится самому делать. С одной стороны это минус, с другой, это огромный плюс. Нам ведь не выгодно, чтобы рынки станрвились сложнее)
 
Maxim Romanov:
Все-таки редко на форуме дело движется. Сейчас пообсуждаем, почитаем потом разойдемся и будем заниматься каждый своим делом, кто что подчерпнул, настоящих знаний сложно найти в открытом доступе в области трейдинга, все приходится самому делать. С одной стороны это минус, с другой, это огромный плюс. Нам ведь не выгодно, чтобы рынки станрвились сложнее)

рынок с самого начала один и тот же

просто разгадка на первый взгляд за семью печатями находится

 
Renat Akhtyamov:

рынок с самого начала один и тот же

просто разгадка на первый взгляд за семью печатями находится

Так она на любой взгляд находится за 7 печатями. Никто еще формулу рынка не сделал, а хочется уже сделать.
 

Точку поставлю тут над вопросом ветки, ладно?

Ну какое же это случайное блуждание? :


 
Renat Akhtyamov:

рынок с самого начала один и тот же

просто разгадка на первый взгляд за семью печатями находится

1. Не один и тот же. Постоянно меняется. Это процесс.
2. Нет никаких секретов и печатей. Все оч просто. Но сие не означает, что зарабатывать просто.
Возьмем, например СБ. Никаких секретов, все известно, а попробуй заработать. ) И это близкий аналог (модель) рынка.
 
Yuriy Asaulenko:
1. Не один и тот же. Постоянно меняется. Это процесс.
2. Нет никаких секретов и печатей. Все оч просто. Но сие не означает, что зарабатывать просто.
Возьмем, например СБ. Никаких секретов, все известно, а попробуй заработать. ) И это близкий аналог (модель) рынка.

перелистни назад страничку и пост внизу

мне осталось сделать обратное преобразование

я проверял - с самого начала исторических данных такое и по любой паре
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