Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 52
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Забавно то, что вас это задевает. Видимо, начинаете понимать, что цирк когда-нибудь уедет)
Меня, нет, не задевает. Забавно наблюдать.
Поживём - увидим
Поживём - увидим
Меня, нет, не задевает. Забавно наблюдать.
Все-таки редко на форуме дело движется. Сейчас пообсуждаем, почитаем потом разойдемся и будем заниматься каждый своим делом, кто что подчерпнул, настоящих знаний сложно найти в открытом доступе в области трейдинга, все приходится самому делать. С одной стороны это минус, с другой, это огромный плюс. Нам ведь не выгодно, чтобы рынки станрвились сложнее)
рынок с самого начала один и тот же
просто разгадка на первый взгляд за семью печатями находится
рынок с самого начала один и тот же
просто разгадка на первый взгляд за семью печатями находится
Точку поставлю тут над вопросом ветки, ладно?
Ну какое же это случайное блуждание? :
рынок с самого начала один и тот же
просто разгадка на первый взгляд за семью печатями находится
1. Не один и тот же. Постоянно меняется. Это процесс.
перелистни назад страничку и пост внизу
мне осталось сделать обратное преобразованиея проверял - с самого начала исторических данных такое и по любой паре