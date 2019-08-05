Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 18

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Я работаю по мере возможрости над полноценной теорией ценообразования. Так вот к чему пока пришел: цена упаковывается с максимальной выгодой для всех. В случае с валютой, при учете постоянной эмиссии, эта выгода равна 0. Но главное в том, что савокупная выгода всех участников должна быть максимальна.
 
Maxim Romanov:
Я работаю по мере возможрости над полноценной теорией ценообразования. Так вот к чему пока пришел: цена упаковывается с максимальной выгодой для всех. В случае с валютой, при учете постоянной эмиссии, эта выгода равна 0. Но главное в том, что савокупная выгода всех участников должна быть максимальна.

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016

Maksim Diveev, 2016.10.06 20:55

по фунту спонсоры сильны, потому идет с минимальными  коррекциями


только фунт понесло, на всех рынках и биржах одно и то же:


Здесь в деталях и подробностях (события той ночи):

https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1136#comment_2873305

пересмотрите свои выводы

;)

 
TheXpert:

у вас талант ) искажать или терять суть задачи пока формулируете

это парадокс трех заключенных.

Трое заключенных (А, Б и В) приговорены к смертной казни и помещены в одиночные камеры. Губернатор случайным образом выбирает одного из них и дает ему помилование. Надзиратель знает, кто из троих помилован, но ему велено держать это в тайне. Узник A просит стражника сказать ему имя второго заключенного (кроме него самого), который точно будет казнен: «если Б помилован, скажи мне, что казнен будет В. Если помилован В, скажи мне, что казнен будет Б. Если они оба будут казнены, а помилован я, подбрось монету, и скажи любое из этих двух имен». Надзиратель говорит, что будет казнен узник Б.

Стоит ли радоваться узнику А?

Стоит ли радоваться узнику Б если он услышит ответ надзирателя?

Стоит ли радоваться узнику В если он услышит ответ надзирателя?

1) Для А шансы остались такие же.

2)Так же для Б(только на всякий случай уже надо плакать)

3)Так же для В.

 
Renat Akhtyamov:


только фунт понесло, на всех рынках и биржах одно и то же:


Здесь в деталях и подробностях (события той ночи):

https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1136#comment_2873305

пересмотрите свои выводы

;)

Изменилась цена на фунт и это ничего не означает. Чтобы кто-то купил, нужно чтобы кто-то продал объем покупок всегда равен объему продаж. А эти графики не значат ровным счетом ничего.
Дело в том, что актив переходит из рук в руки, его не становится меньше или больше, актив как был, так и остается сам по себе, меняется только цена.
Если кто-то покупает, то кто продает-то тогда?
 

Если вместо сферического коня (произвольного финансового ряда) взять EURUSD - максимально торгуемый, с сумасшедшей ликвидностью..

Берём H1, кладём сверху сетку Гана чтобы по горизонтали между линиями 120 бар (1 неделя) по вертикали 1000 пунктов пятизнака (0.01 ровно). Картина обретает резкость и глубину .
И это не фокус тех.анализа - просто так люди исторически устроены. Минимальный период планирования - неделя. Минимально-значимая величина - цент.

И можно хоть убиццо, но рынком двигают "не-спекулянты" (а те самые non-market dealers). А они дивно регулярны, они просто живут по расписаниям, от отчёта до отчёта. Какое уже тут случайное блуждание.

 
Maxim Romanov:
Изменилась цена на фунт и это ничего не означает. Чтобы кто-то купил, нужно чтобы кто-то продал объем покупок всегда равен объему продаж. А эти графики не значат ровным счетом ничего.
Дело в том, что актив переходит из рук в руки, его не становится меньше или больше, актив как был, так и остается сам по себе, меняется только цена.
Если кто-то покупает, то кто продает-то тогда?

ни кто

цена идет ниже покупки

а если кто то продал в связи с падением, на рынке начинается уже другой расчет цены

 
Renat Akhtyamov:

никто

Как это никто? А у кого вы тогда покупаете?
 
Maxim Romanov:
Как это никто? А у кого вы тогда покупаете?

вы меняете валюту на рынке и всё на этом

For Ex

расшифруйте.

рынок бесплатно не меняет
 
Maxim Kuznetsov:

Если вместо сферического коня (произвольного финансового ряда) взять EURUSD - максимально торгуемый, с сумасшедшей ликвидностью..

Берём H1, кладём сверху сетку Гана чтобы по горизонтали между линиями 120 бар (1 неделя) по вертикали 1000 пунктов пятизнака (0.01 ровно). Картина обретает резкость и глубину .
И это не фокус тех.анализа - просто так люди исторически устроены. Минимальный период планирования - неделя. Минимально-значимая величина - цент.

И можно хоть убиццо, но рынком двигают "не-спекулянты" (а те самые non-market dealers). А они дивно регулярны, они просто живут по расписаниям, от отчёта до отчёта. Какое уже тут случайное блуждание.

А график с сеткой Ганна можно увидеть?

Я одно время увлекся его теорией, а щас чё-то бросил...

 
Renat Akhtyamov:

вы меняете валюту на рынке и всё на этом

FOR EX

расшифруйте.

Я то знаю как это расшифровывается.
Меняем доллары на евро. Значит кто-то должен купить у меня доллары и продать мне евро. Всегда есть контрагент
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