Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я работаю по мере возможрости над полноценной теорией ценообразования. Так вот к чему пока пришел: цена упаковывается с максимальной выгодой для всех. В случае с валютой, при учете постоянной эмиссии, эта выгода равна 0. Но главное в том, что савокупная выгода всех участников должна быть максимальна.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016
Maksim Diveev, 2016.10.06 20:55по фунту спонсоры сильны, потому идет с минимальными коррекциями
только фунт понесло, на всех рынках и биржах одно и то же:
Здесь в деталях и подробностях (события той ночи):
https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1136#comment_2873305
пересмотрите свои выводы
;)
у вас талант ) искажать или терять суть задачи пока формулируете
это парадокс трех заключенных.
Трое заключенных (А, Б и В) приговорены к смертной казни и помещены в одиночные камеры. Губернатор случайным образом выбирает одного из них и дает ему помилование. Надзиратель знает, кто из троих помилован, но ему велено держать это в тайне. Узник A просит стражника сказать ему имя второго заключенного (кроме него самого), который точно будет казнен: «если Б помилован, скажи мне, что казнен будет В. Если помилован В, скажи мне, что казнен будет Б. Если они оба будут казнены, а помилован я, подбрось монету, и скажи любое из этих двух имен». Надзиратель говорит, что будет казнен узник Б.
Стоит ли радоваться узнику А?
Стоит ли радоваться узнику Б если он услышит ответ надзирателя?
Стоит ли радоваться узнику В если он услышит ответ надзирателя?
1) Для А шансы остались такие же.
2)Так же для Б(только на всякий случай уже надо плакать)
3)Так же для В.
только фунт понесло, на всех рынках и биржах одно и то же:
Здесь в деталях и подробностях (события той ночи):
https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1136#comment_2873305
пересмотрите свои выводы
;)
Если вместо сферического коня (произвольного финансового ряда) взять EURUSD - максимально торгуемый, с сумасшедшей ликвидностью..
Берём H1, кладём сверху сетку Гана чтобы по горизонтали между линиями 120 бар (1 неделя) по вертикали 1000 пунктов пятизнака (0.01 ровно). Картина обретает резкость и глубину .
И это не фокус тех.анализа - просто так люди исторически устроены. Минимальный период планирования - неделя. Минимально-значимая величина - цент.
И можно хоть убиццо, но рынком двигают "не-спекулянты" (а те самые non-market dealers). А они дивно регулярны, они просто живут по расписаниям, от отчёта до отчёта. Какое уже тут случайное блуждание.
Изменилась цена на фунт и это ничего не означает. Чтобы кто-то купил, нужно чтобы кто-то продал объем покупок всегда равен объему продаж. А эти графики не значат ровным счетом ничего.
ни кто
цена идет ниже покупки
а если кто то продал в связи с падением, на рынке начинается уже другой расчет цены
никто
Как это никто? А у кого вы тогда покупаете?
вы меняете валюту на рынке и всё на этом
For Ex
расшифруйте.рынок бесплатно не меняет
Если вместо сферического коня (произвольного финансового ряда) взять EURUSD - максимально торгуемый, с сумасшедшей ликвидностью..
Берём H1, кладём сверху сетку Гана чтобы по горизонтали между линиями 120 бар (1 неделя) по вертикали 1000 пунктов пятизнака (0.01 ровно). Картина обретает резкость и глубину .
И это не фокус тех.анализа - просто так люди исторически устроены. Минимальный период планирования - неделя. Минимально-значимая величина - цент.
И можно хоть убиццо, но рынком двигают "не-спекулянты" (а те самые non-market dealers). А они дивно регулярны, они просто живут по расписаниям, от отчёта до отчёта. Какое уже тут случайное блуждание.
А график с сеткой Ганна можно увидеть?
Я одно время увлекся его теорией, а щас чё-то бросил...
вы меняете валюту на рынке и всё на этом
FOR EX
расшифруйте.