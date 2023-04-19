Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 2

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А можно ожидать в недалёком будущем, чтобы в тестере несколько окон размещались как в терминале:

?

 
И чтобы можно было посмотреть раздельную статистику по символам при мультитестировании.
 
Konstantin Nikitin:

Тут другая проблемка. Под wine в основном залетает x32 версия. Я к примеру специально искал бинарник который принудительно загоняет x64. И проблем не возникает. правда в дополнение нужно ставить wine64 или wine-stable-amd64, wine-staging-amd64.
Сейчас может с бинарником уже что-то сделано. Но проблема такая была.

Ставьте Wine x64 последних версий и все будет нормально.

Уже несколько лет нормально в линуксовом Wine x64 битный терминал работает.

 
Yury Kirillov:
То есть агенты тестирования развернутые под Wine можно использовать в сети и в облаке?

Нет.

Только в локальном испольнении.

 
Alexey Kozitsyn:

Скажите, пожалуйста, над чем ожидается ближайшая работа? Какие ближайшие улучшения планируются в терминале/языке после 1930 релиза?

Мы не рассказываем, пока не сделаем основную часть. Большие задачи в списке стоят на реализацию.

В описания релизов входят только интересные или значимые пункты. А в реальности несколько сотен изменений и улучшений остаются за кадром.

Следите за частыми апдейтами на MetaQuotes-Beta, пожалуйста.

 
Кнопки панели инструментов главного окна не работают на открепленных графиков - это дизайн или ошибка?
 
Скажите, а подправили счётчик подписок на стакан?
 

Графический объект "корректирующая волна Эллиотта" требует доработки, в текущем виде закрывает лишь треть из фигур. Существуют треугольники, которые имеют обозначение A-B-C-D-E и еще комбинации, обозначаемые W-X-Y. Это можно сделать добавив к объекту перечисление ENUM и выбирать затем из раскрывающегося списка подвид корректирующей фигуры.

Сама графика тоже странная, если у букв с неопознанным шрифтом есть намеки на сглаживание, то кружочек выглядит рубленным, состоящим из отдельных пикселей.

ew

В текущем виде объект мало применим.

 

При удалении программы с графика в журнал выводятся вот такие предупреждения:


//---

Раньше такого не было. Как от этого избавиться?

 
Anatoli Kazharski:

При удалении программы с графика в журнал выводятся вот такие предупреждения:

//---

Раньше такого не было. Как от этого избавиться?

Так у тебя где-то неудалённый объект остался. Вот тебе и пишут про утечку памяти.

В узком окошке не видно всего, но 586 объектов не удалены и остаются в памяти.

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