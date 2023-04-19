Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 10

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

fxsaber, 2018.10.29 16:07

В СБ внесите исправление
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
// CSymbolInfo::CSymbolInfo(void) : m_name(""),
CSymbolInfo::CSymbolInfo(void) : m_name(_Symbol),

SymbolInfo-функции требуют точного указания символа.


Лучше (красивее) так

CSymbolInfo::CSymbolInfo(void) : m_name(NULL),

NULL допустим для SymbolInfo.

 
Попытался остановить Оптимизацию следующим образом
input int Range = 0; // 1 .. 10000

int OnInit()
{
  return(INIT_AGENT_NOT_SUITABLE);
}


Отличие от INIT_FAILED в том, что отрубаем все Агенты (локальные только использую). В логе такие записи

2018.10.30 12:09:34.305 Core 5  pass 512 tested with error "Tester Agent is not suitable for task processing" in 0:00:00.186
2018.10.30 12:09:34.305 Tester  optimization pass 512 returned to queue
2018.10.30 12:09:34.305 Core 5  connection closed
2018.10.30 12:09:35.307 Core 5  127 optimization passes returned to queue


При этом Оптимизация не останавливается! Т.е. доступных Агентов нет совсем, но Тестер бесконечно ждет появления какого-нибудь Агента.

По итогу после нажатия на Стоп в лог выходит

2018.10.30 12:11:36.734 Tester  optimization finished, total passes 0
2018.10.30 12:11:36.736 Statistics      optimization done in 2 minutes 02 seconds
2018.10.30 12:11:36.736 Statistics      shortest pass 0:00:00.000, longest pass 0:00:00.000, average pass 0:00:00.000
2018.10.30 12:11:36.736 Statistics      local 516 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2018.10.30 12:11:36.736 Tester  stopped by user


Конечно, нужно, чтобы Тестер останавливался сам в такой ситуации. Исходная же задача "Остановить Оптимизацию" не решилась.


ЗЫ Прямо во время Оптимизации на локальных Агентах можно подключить сетевые?

 повторный запуск

2018.10.30 12:22:22.103 Tester  none of selected agents is ready, testing not started
Ура, отрубили все Агенты! Очевидно, что и здесь что-то неправильно. Т.к. Агенты должны были быть отключены только для конкретной Оптимизации, а не совсем.
 
При одиночном проходе происходит постоянно 6-секундная пауза
2018.10.30 13:29:18.067 Tester  TESTER_AUDNZD.rann_RannForex: history data begins from 2018.02.26 00:00
2018.10.30 13:29:18.069 Tester  TESTER_AUDNZD.rann_RannForex: ticks data begins from 2018.02.26 00:00
2018.10.30 13:29:18.069 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2018.10.30 13:29:18.069 Core 1  connected
2018.10.30 13:29:18.077 Core 1  authorized (agent build 1932)
2018.10.30 13:29:18.079 Tester  TESTER_AUDNZD.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Beta): testing of Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.ex5 from 2018.07.01 00:00 to 2018.10.30 00:00
2018.10.30 13:29:18.092 Core 1  common synchronization completed
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  login (build 1932)
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  account info found with currency USD
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  successfully initialized
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  163 bytes of total initialization data received
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, 16301 MB
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  TESTER_AUDNZD.rann_RannForex: symbol to be synchronized
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  TESTER_AUDNZD.rann_RannForex: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  TESTER_AUDNZD.rann_RannForex,M1: history cached from 2018.02.26 00:05
2018.10.30 13:29:24.196 Core 1  TESTER_AUDNZD.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Beta): generating based on real ticks

Что в это время происходит?! Если интервал уменьшить (количество тиков), то происходит все быстрее. Т.е. прямая зависимость от длины интервала тестирования.

Делаю повторно один и тот же проход. И каждый раз эти 6-7 секунд паузы. Стоит же запустить советник-пустышку - такой длительной паузы не наблюдается.

Почистил Tester\bases и Tester\cache - не помогает. В чем причина?

 

скрипт перестал исполняться

MS 2 13:24:17.741 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) Access violation at 0x000000013FE390AF write to 0x000000020831429C

MS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39020 48895C2418        mov        [rsp+0x18], rbx

MP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39025 55                push       rbp

OP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39026 56                push       rsi

DP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39027 57                push       rdi

LE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39028 4881EC40040000    sub        rsp, 0x440

RN 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3902F 488B5908          mov        rbx, [rcx+0x8]

HP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39033 498BF8            mov        rdi, r8

IS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39036 8BF2              mov        esi, edx

FS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39038 488BE9            mov        rbp, rcx

RP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3903B 4885DB            test       rbx, rbx

QS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3903E 7536              jnz        0x13fe39076

IO 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)

DI 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39040 488D1559511A00    lea        rdx, [rip+0x1a5159]

LE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39047 B900220000        mov        ecx, 0x2200

HD 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3904C E8A346A8FF        call       0x13f8bd6f4  ; #14766 (terminal64.exe)

KE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39051 488BD8            mov        rbx, rax

GF 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39054 4885C0            test       rax, rax

DJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39057 0F84E8000000      jz         dword 0x13fe39145

CI 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)

CO 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3905D 488B4D08          mov        rcx, [rbp+0x8]

DO 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39061 4885C9            test       rcx, rcx

GR 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39064 7405              jz         0x13fe3906b

MQ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)

NH 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39066 E85D398DFF        call       0x13f70c9c8  ; #5851 (terminal64.exe)

EM 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3906B 48895D08          mov        [rbp+0x8], rbx

LP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3906F C7451000110000    mov        dword [rbp+0x10], 0x1100

KP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39076 33C0              xor        eax, eax

DS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39078 4C89B42460040000  mov        [rsp+0x460], r14

KM 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39080 488903            mov        [rbx], rax

LL 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39083 83FE01            cmp        esi, 0x1

JR 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39086 0F8C40010000      jl         dword 0x13fe391cc

IF 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)

HG 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3908C 4885FF            test       rdi, rdi

OK 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3908F 0F8437010000      jz         dword 0x13fe391cc

KN 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)

JI 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39095 0FB607            movzx      eax, byte [rdi]

KF 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE39098 240F              and        al, 0xf

CE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3909A 3C08              cmp        al, 0x8

LE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE3909C 0F85EA000000      jnz        dword 0x13fe3918c

GD 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)

KL 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE390A2 488B470C          mov        rax, [rdi+0xc]

GM 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE390A6 4885C0            test       rax, rax

MS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE390A9 0F84DD000000      jz         dword 0x13fe3918c

EM 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)

JE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)    crash -->  000000013FE390AF FF40F8            inc        dword [rax-0x8]

NI 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE390B2 488D4C2440        lea        rcx, [rsp+0x40]

NJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE390B7 4C89BC2468040000  mov        [rsp+0x468], r15

QH 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE390BF 33D2              xor        edx, edx

IK 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE390C1 41B800040000      mov        r8d, 0x400

JJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE390C7 4C8D7F08          lea        r15, [rdi+0x8]

MG 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)               000000013FE390CB E8806EA8FF        call       0x13f8bff50  ; #14873 (terminal64.exe)

EL 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)

GJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 00: 0x000000013FE390AF

HO 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 01: 0xFFFFFFFFFFFFFFFF

NJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 02: 0x000000000FF3D680

JK 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 03: 0x000000000B533F90

KN 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 04: 0x0000000000000FFD

QF 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 05: 0x0000000008314274

EQ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)

требует перекомпиляции... 

Вопрос: Продукты в маркете нужно перекомпеллировать?

 
Andrej Nikitin:

скрипт перестал исполняться

требует перекомпиляции... 

Вопрос: Продукты в маркете нужно перекомпеллировать?

Спасибо за сообщение.

Пожалуйста, предоставьте исходный файл или PositionBySymbolsHistogramm.ex5 с подробным описанием для воспроизведения креша

 
обновления конечно интересные) главное надеюсь "leaked strings left"  скоро исправят ,
 
Andrej Nikitin:

Вопрос: Продукты в маркете нужно перекомпеллировать?

У меня такой же вопрос. Но я жду исправления всех косяков. К релизу примерно 1950. )))

 

Не знаю в какой ветке писать это, но по моему Gann Grid в МТ5 не работает. На двух компьютерах проверял.


 
Pavel Verveyko:
обновления конечно интересные) главное надеюсь "leaked strings left"  скоро исправят ,

В 1934 изправлено. Спасибо, MetaQuotes!

Однако главное окно панели инструментов все еще не работает на открепленных графиках и Инструменты/Статьи и Библиотека все еще не помнят настройки. Flags= в terminal.ini также не помогают.

 
1934 в 1.5 раза дольше компилирует, чем 1881.
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