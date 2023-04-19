Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 10
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.10.29 16:07В СБ внесите исправление
SymbolInfo-функции требуют точного указания символа.
Лучше (красивее) так
NULL допустим для SymbolInfo.
Отличие от INIT_FAILED в том, что отрубаем все Агенты (локальные только использую). В логе такие записи
При этом Оптимизация не останавливается! Т.е. доступных Агентов нет совсем, но Тестер бесконечно ждет появления какого-нибудь Агента.
По итогу после нажатия на Стоп в лог выходит
Конечно, нужно, чтобы Тестер останавливался сам в такой ситуации. Исходная же задача "Остановить Оптимизацию" не решилась.
ЗЫ Прямо во время Оптимизации на локальных Агентах можно подключить сетевые?
повторный запускУра, отрубили все Агенты! Очевидно, что и здесь что-то неправильно. Т.к. Агенты должны были быть отключены только для конкретной Оптимизации, а не совсем.
Что в это время происходит?! Если интервал уменьшить (количество тиков), то происходит все быстрее. Т.е. прямая зависимость от длины интервала тестирования.
Делаю повторно один и тот же проход. И каждый раз эти 6-7 секунд паузы. Стоит же запустить советник-пустышку - такой длительной паузы не наблюдается.
Почистил Tester\bases и Tester\cache - не помогает. В чем причина?
скрипт перестал исполняться
MS 2 13:24:17.741 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) Access violation at 0x000000013FE390AF write to 0x000000020831429C
MS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39020 48895C2418 mov [rsp+0x18], rbx
MP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39025 55 push rbp
OP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39026 56 push rsi
DP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39027 57 push rdi
LE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39028 4881EC40040000 sub rsp, 0x440
RN 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3902F 488B5908 mov rbx, [rcx+0x8]
HP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39033 498BF8 mov rdi, r8
IS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39036 8BF2 mov esi, edx
FS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39038 488BE9 mov rbp, rcx
RP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3903B 4885DB test rbx, rbx
QS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3903E 7536 jnz 0x13fe39076
IO 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)
DI 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39040 488D1559511A00 lea rdx, [rip+0x1a5159]
LE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39047 B900220000 mov ecx, 0x2200
HD 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3904C E8A346A8FF call 0x13f8bd6f4 ; #14766 (terminal64.exe)
KE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39051 488BD8 mov rbx, rax
GF 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39054 4885C0 test rax, rax
DJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39057 0F84E8000000 jz dword 0x13fe39145
CI 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)
CO 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3905D 488B4D08 mov rcx, [rbp+0x8]
DO 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39061 4885C9 test rcx, rcx
GR 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39064 7405 jz 0x13fe3906b
MQ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)
NH 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39066 E85D398DFF call 0x13f70c9c8 ; #5851 (terminal64.exe)
EM 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3906B 48895D08 mov [rbp+0x8], rbx
LP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3906F C7451000110000 mov dword [rbp+0x10], 0x1100
KP 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39076 33C0 xor eax, eax
DS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39078 4C89B42460040000 mov [rsp+0x460], r14
KM 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39080 488903 mov [rbx], rax
LL 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39083 83FE01 cmp esi, 0x1
JR 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39086 0F8C40010000 jl dword 0x13fe391cc
IF 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)
HG 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3908C 4885FF test rdi, rdi
OK 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3908F 0F8437010000 jz dword 0x13fe391cc
KN 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)
JI 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39095 0FB607 movzx eax, byte [rdi]
KF 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE39098 240F and al, 0xf
CE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3909A 3C08 cmp al, 0x8
LE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE3909C 0F85EA000000 jnz dword 0x13fe3918c
GD 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)
KL 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE390A2 488B470C mov rax, [rdi+0xc]
GM 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE390A6 4885C0 test rax, rax
MS 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE390A9 0F84DD000000 jz dword 0x13fe3918c
EM 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)
JE 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) crash --> 000000013FE390AF FF40F8 inc dword [rax-0x8]
NI 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE390B2 488D4C2440 lea rcx, [rsp+0x40]
NJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE390B7 4C89BC2468040000 mov [rsp+0x468], r15
QH 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE390BF 33D2 xor edx, edx
IK 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE390C1 41B800040000 mov r8d, 0x400
JJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE390C7 4C8D7F08 lea r15, [rdi+0x8]
MG 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 000000013FE390CB E8806EA8FF call 0x13f8bff50 ; #14873 (terminal64.exe)
EL 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)
GJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 00: 0x000000013FE390AF
HO 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 01: 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
NJ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 02: 0x000000000FF3D680
JK 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 03: 0x000000000B533F90
KN 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 04: 0x0000000000000FFD
QF 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1) 05: 0x0000000008314274
EQ 2 13:24:17.819 PositionBySymbolsHistogramm (NAS100,H1)
требует перекомпиляции...
Вопрос: Продукты в маркете нужно перекомпеллировать?
скрипт перестал исполняться
требует перекомпиляции...
Вопрос: Продукты в маркете нужно перекомпеллировать?
Спасибо за сообщение.
Пожалуйста, предоставьте исходный файл или PositionBySymbolsHistogramm.ex5 с подробным описанием для воспроизведения креша
Вопрос: Продукты в маркете нужно перекомпеллировать?
У меня такой же вопрос. Но я жду исправления всех косяков. К релизу примерно 1950. )))
Не знаю в какой ветке писать это, но по моему Gann Grid в МТ5 не работает. На двух компьютерах проверял.
обновления конечно интересные) главное надеюсь "leaked strings left" скоро исправят ,
В 1934 изправлено. Спасибо, MetaQuotes!
Однако главное окно панели инструментов все еще не работает на открепленных графиках и Инструменты/Статьи и Библиотека все еще не помнят настройки. Flags= в terminal.ini также не помогают.