Получить значения индикаторов прикрепленных к графику в другом индикаторе как?
ChartIndicatorGet + CopyBuffer.
Благодарю, то что нужно !
ChartIndicatorGet
Как понимаю, это только для мт5... Только мучалась с такой задачей в декабре
Как понимаю, это только для мт5... Только мучалась с такой задачей в декабре
MT4: ChartSaveTemplate + FileReadArray + iCustom.
MT4: ChartSaveTemplate + FileReadArray + iCustom.
буду знать
но там была проблема что нужно было обойтись без iCustom
буду знать
На самом деле я наврал - не получится.
На самом деле я наврал - не получится.
А как узнать какой буфер индикатора отрисовывается на графике ? Его номер как узнать ?
А как узнать какой буфер индикатора отрисовывается на графике ? Его номер как узнать ?
Можно посмотреть свойства индикатора, и здесь по цветам:
Слева указан номер буфера. Номер буфера - это один из параметров функции iCustom(...).
А как узнать какой буфер индикатора отрисовывается на графике ? Его номер как узнать ?
На графике много буферов может отрисовываться. Номер - от нуля до ошибки CopyBuffer.
Все это знаю из Документации, сам баровые индикаторы не использую и категорически против них, как и против баров.
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Возможно ли и как получить значения индикаторов прикрепленных к графику в другом индикаторе.
Другими словами:
Я прикрепляю индикатор который собирает значения из других индикаторов, при этом другие индикаторы могут быть абсолютно разными.
Возможно ли такое реализовать и как ?