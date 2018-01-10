Получить значения индикаторов прикрепленных к графику в другом индикаторе как?

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Возможно ли и как получить значения индикаторов прикрепленных к графику в другом индикаторе.

Другими словами:

Я прикрепляю индикатор который собирает значения из других индикаторов, при этом другие индикаторы могут быть абсолютно разными. 

Возможно ли такое реализовать и как ?

 
ChartIndicatorGet + CopyBuffer.
 
fxsaber:
ChartIndicatorGet + CopyBuffer.

Благодарю, то что нужно !

 
fxsaber:
ChartIndicatorGet 

Как понимаю, это только для мт5... Только мучалась с такой задачей в декабре

 
Galina Bobro:

Как понимаю, это только для мт5... Только мучалась с такой задачей в декабре

MT4: ChartSaveTemplate + FileReadArray + iCustom.

 
fxsaber:

MT4: ChartSaveTemplate + FileReadArray + iCustom.


буду знать

но там была проблема что нужно было обойтись без iCustom

 

Можно через операции с файлами: FileWrite(...) и подобное..

 
Galina Bobro:

буду знать

На самом деле я наврал - не получится.

 
fxsaber:

На самом деле я наврал - не получится.


А как узнать какой буфер индикатора отрисовывается на графике ? Его номер как узнать ?

 
Vladimir Pastushak:

А как узнать какой буфер индикатора отрисовывается на графике ? Его номер как узнать ?

Можно посмотреть свойства индикатора, и здесь по цветам:

Слева указан номер буфера. Номер буфера - это один из параметров функции iCustom(...).

 
Vladimir Pastushak:

А как узнать какой буфер индикатора отрисовывается на графике ? Его номер как узнать ?

На графике много буферов может отрисовываться. Номер - от нуля до ошибки CopyBuffer.

Все это знаю из Документации, сам баровые индикаторы не использую и категорически против них, как и против баров.

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