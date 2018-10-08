Осталось ли закономерность на рынке - страница 5
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Недоделанный Грааль есть в комплекте MT5 - Moving Average. Грааль с дырочкой. Если ему канал торговый параллельный добавить с трейлингатором, то может меньше проливать будет.
Может в его стратегии какая-то закономерность есть. Тестером можно найти и период Машки и сдвиг. Курс пересекает как-то расположенную среднюю, которая еще сохраняет движение в одну из сторон, тогда как курс устойчиво сменил тренд на противоположный.
А отчего у Вас зависит увеличение лотов? статистически? или просто по коэффициенту?
Недоделанный Грааль есть в комплекте MT5 - Moving Average. Грааль с дырочкой. Если ему канал торговый параллельный добавить с трейлингатором, то может меньше проливать будет.
Может в его стратегии какая-то закономерность есть. Тестером можно найти и период Машки и сдвиг. Курс пересекает как-то расположенную среднюю, которая еще сохраняет движение в одну из сторон, тогда как курс устойчиво сменил тренд на противоположный.
сразу видно по графику , что на флете не особо сливает значит тралл хороший или стопы очень большие и ТП оч маленький..но тогда лоты растут а тут вроде как 10% не так то и много..) лучше давай тут об чем то предметном поговорим) Философии на форуме мне кажется достаточно и без наших "криков души"))
(1) Новостная информация, (2) мнения экспертов от фундаментального анализа, (3) соотношение продавцов и покупателей, (4) инсайдеровская инфа (может, вообще, каких-нибудь троянов понаписать и разослать по тем компам, где она бродит, хватит нас за лохов держать)
Недоделанный Грааль есть в комплекте MT5 - Moving Average. Грааль с дырочкой. Если ему канал торговый параллельный добавить с трейлингатором, то может меньше проливать будет.
Может в его стратегии какая-то закономерность есть. Тестером можно найти и период Машки и сдвиг. Курс пересекает как-то расположенную среднюю, которая еще сохраняет движение в одну из сторон, тогда как курс устойчиво сменил тренд на противоположный.
А отчего у Вас зависит увеличение лотов? статистически? или просто по коэффициенту?
Не у меня. У MQL5. Он в комплекте MT5. Я удаляюсь. Я его попробую доработать. Есть разумная идея. ZigZag к его стратегии добавить.
Есть закономерности. Другое дело, что они постоянно меняются
Да, Вы правы! Закономерности есть... Если бы не было закономерностей, то разработать прибыльные советники было бы невозможно:
Прибыльный советник
Да, Вы правы! Закономерности есть... Если бы не было закономерностей, то разработать прибыльные советники было бы невозможно:
Прибыльный советник
А что? ветка превратилась в конкурс "У кого длиннее". Такая завуалированная реклама с интригой !
А что? ветка превратилась в конкурс "У кого длиннее". Такая завуалированная реклама с интригой !
Балоболов много... Но когда нужно подтвердить свое мнение отчетом советника, то все эти деятели куда-то пропадают...
хм, а кому нужно? всем пофиг, что у Вас там, это видимо Вам нужно ))))
хм, а кому нужно? всем пофиг, что у Вас там, это видимо Вам нужно ))))
Вот продавцов ровно столько сколько и покупателей, их всегда поровну! Если кто-то купил, то кто-то продал.