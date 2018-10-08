Осталось ли закономерность на рынке - страница 5

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Oleg Papkov:

Недоделанный Грааль есть в комплекте MT5 - Moving Average. Грааль с дырочкой. Если ему канал торговый параллельный добавить с трейлингатором, то может меньше проливать будет.

Может в его стратегии какая-то закономерность есть. Тестером можно найти и период Машки и сдвиг. Курс пересекает как-то расположенную среднюю, которая еще сохраняет движение в одну из сторон, тогда как курс устойчиво сменил тренд на противоположный.

А отчего у Вас зависит увеличение лотов? статистически? или просто по коэффициенту?

 
Oleg Papkov:

Недоделанный Грааль есть в комплекте MT5 - Moving Average. Грааль с дырочкой. Если ему канал торговый параллельный добавить с трейлингатором, то может меньше проливать будет.

Может в его стратегии какая-то закономерность есть. Тестером можно найти и период Машки и сдвиг. Курс пересекает как-то расположенную среднюю, которая еще сохраняет движение в одну из сторон, тогда как курс устойчиво сменил тренд на противоположный.

сразу видно по графику , что на флете не особо сливает значит тралл хороший или стопы очень большие и ТП оч маленький..но тогда лоты растут а тут вроде как 10% не так то и много..) лучше давай тут об чем то предметном поговорим) Философии на форуме мне кажется достаточно и без наших "криков души"))

 
Aleksey Ivanov:
(1) Новостная информация, (2) мнения экспертов от фундаментального анализа, (3) соотношение продавцов и покупателей, (4) инсайдеровская инфа (может, вообще, каких-нибудь троянов понаписать и разослать по тем компам, где она бродит, хватит нас за лохов держать)  
Вот продавцов ровно столько сколько и покупателей, их всегда поровну! Если кто-то купил, то кто-то продал.
 

Martin Cheguevara:
Oleg Papkov:

Недоделанный Грааль есть в комплекте MT5 - Moving Average. Грааль с дырочкой. Если ему канал торговый параллельный добавить с трейлингатором, то может меньше проливать будет.

Может в его стратегии какая-то закономерность есть. Тестером можно найти и период Машки и сдвиг. Курс пересекает как-то расположенную среднюю, которая еще сохраняет движение в одну из сторон, тогда как курс устойчиво сменил тренд на противоположный.

А отчего у Вас зависит увеличение лотов? статистически? или просто по коэффициенту?

Не у меня. У MQL5. Он в комплекте MT5. Я удаляюсь. Я его попробую доработать. Есть разумная идея. ZigZag к его стратегии добавить.

Машка начинает, Zigzag заканчивает.

 
Evgeniy Zhdan:
Есть закономерности. Другое дело, что они постоянно меняются

Да, Вы правы! Закономерности есть...  Если бы не было закономерностей, то разработать прибыльные советники было бы невозможно:

Прибыльный советник

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы! Закономерности есть...  Если бы не было закономерностей, то разработать прибыльные советники было бы невозможно:

Прибыльный советник

А что? ветка превратилась в конкурс "У кого длиннее". Такая завуалированная реклама с интригой ! 

 
Dmitiry Ananiev:

А что? ветка превратилась в конкурс "У кого длиннее". Такая завуалированная реклама с интригой ! 

Балоболов много... Но когда нужно подтвердить свое мнение отчетом советника, то все эти деятели куда-то пропадают...
 
Serqey Nikitin:
Балоболов много... Но когда нужно подтвердить свое мнение отчетом советника, то все эти деятели куда-то пропадают...

хм, а кому нужно? всем пофиг, что у Вас там, это видимо Вам нужно ))))

 
Igor Makanu:

хм, а кому нужно? всем пофиг, что у Вас там, это видимо Вам нужно ))))

ХМ...  ЛЮБАЯ тема на форуме кому-то нужна...
 
Maxim Romanov:
Вот продавцов ровно столько сколько и покупателей, их всегда поровну! Если кто-то купил, то кто-то продал.
не люблю "умников", что передергивают смысл.
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