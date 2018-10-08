Осталось ли закономерность на рынке - страница 3

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Aleksey Ivanov:
Они (сильно действующие факторы) отражаются на истории только постфактум, но для торговли это уже не имеет значения. 

Это справедливо для ваших методов извлечения информации.  Но это говорит лишь о неадекватности этих методов.

 

Недоделанный Грааль есть в комплекте MT5 - Moving Average. Грааль с дырочкой. Если ему канал торговый параллельный добавить с трейлингатором, то может меньше проливать будет.

Без трейлингатора

Может в его стратегии какая-то закономерность есть. Тестером можно найти и период Машки и сдвиг. Курс пересекает как-то расположенную среднюю, которая еще сохраняет движение в одну из сторон, тогда как курс устойчиво сменил тренд на противоположный.

 
Олег avtomat:

Это справедливо для ваших методов извлечения информации.  Но это говорит лишь о неадекватности этих методов.


Мои методы статистика, других не придумали, если они не адекватны, то ничего уже не поделаешь.  


Если произойдет какое-то политическое ЧП и цена куда-то рванет, то Ваши методы, что, по предыстории укажут куда?  Это не астрология случайно? :)  

 
Есть закономерности. Другое дело, что они постоянно меняются
 
Oleg Papkov:

Недоделанный Грааль есть в комплекте MT5 - Moving Average. Грааль с дырочкой. Если ему канал торговый параллельный добавить с трейлингатором, то может меньше проливать будет.

Может в его стратегии какая-то закономерность есть.

Есть - оптимизация на истории, после коей наступает пипец.
 
Aleksey Ivanov:
Есть - оптимизация на истории, после коей наступает пипец.

Аналогичный применению найденных на истории закономерностей.)

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Aleksey Ivanov:
(1) Новостная информация, (2) мнения экспертов от фундаментального анализа, (3) соотношение продавцов и покупателей, (4) инсайдеровская инфа (может, вообще, каких-нибудь троянов понаписать и разослать по тем компам, где она бродит, хватит нас за лохов держать)  

Вижу, вы дописали "хватит нас за лохов держать".

Интересно, этот крик души кому адресован?  Если ко мне, то вы явно заблуждаетесь. Или вы всё же думаете, что я утверждаю о наличии закономерностей, потому что считаю вас лохом???  Смешно... 

Видимо, это ваше подсознание кипит и бунтует из-за неудовлетворённости вашими методами извлечения информации.


Чтобы не быть голословным, сразу же привожу пример с пылу-жару, вот здесь и сейчас развиваются события, закономерности которых извлечены из истории котировок :

 

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Evgeniy Zhdan:
Есть закономерности. Другое дело, что они постоянно меняются
В философии закон как бы с постоянством чего-то увязывают. Что они видать не доработали.
 
Олег avtomat:

Вижу, вы дописали "хватит нас за лохов держать".


Это абсолютно безличностно. Крик души 95% трейдеров, что сливают.  А мои методы меня вполне удовлетворяют.

 
Aleksey Ivanov:
Есть - оптимизация на истории, после коей наступает пипец.

Песец какого плана?

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