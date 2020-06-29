Страх больших денег
Всем привет. Хотел бы тут поднять эту тему.
Не отрицаю, для кого то 500 долларов большие деньги, а для кого то и 10000 мелочь.
Но суть не в этом. К примеру торгует трейдер и подходит к той черте, когда на его счете
становиться большая сумма по его меркам. Начинаются волнения, частые ошибки в торговле.
И начинается топтание на месте (баланс), чуть выше, чуть ниже. Ну вы поняли я думаю.
Как избавиться от этих чувств (страх потери, волнение), есть ли методики, тренировки))) или подобное?
Или кто как справляется с этим явлением?
Старайся думать не суммами. Живи целями развития чего-либо. И кстати, помогает пересмотреть отношение к депозиту управление не только своими средствами. Заведи сигнал и работай не на прибыль в суммах, а прибыль например в процентах. При этом перед провайдером стоит вторая полезная задача: не увлекаться просадками и снижать риски в виду ответственности за не только свои средства. Много денег? - Расслабься и поставь например цель преумножить депозиты остальных за счет своего богатого опыта. :)
Всем привет. Хотел бы тут поднять эту тему.
Не отрицаю, для кого то 500 долларов большие деньги, а для кого то и 10000 мелочь.
Но суть не в этом. К примеру торгует трейдер и подходит к той черте, когда на его счете
становиться большая сумма по его меркам. Начинаются волнения, частые ошибки в торговле.
И начинается топтание на месте (баланс), чуть выше, чуть ниже. Ну вы поняли я думаю.
Как избавиться от этих чувств (страх потери, волнение), есть ли методики, тренировки))) или подобное?
Или кто как справляется с этим явлением?
Очень просто! заняться любимым делом, пока не сработают стопы. и да установили уровни и больше не заглядывайте в терминал, пока не сработают стопы.
Если на счете оказывается большая сумма (по личным меркам), то очевидно - ее надо начинать тратить. Она же большая - куда ее? Не солить же?
Тот случай. когда "страх и жадность" - идут вместе. Жадность не позволят тратить. Наверно еще жажда власти или чего-то подобного - хочется зарубить бабла побольше и отыметь весь мир.
Старайся думать не суммами. Живи целями развития чего-либо. И кстати, помогает пересмотреть отношение к депозиту управление не только своими средствами. Заведи сигнал и работай не на прибыль в суммах, а прибыль например в процентах. При этом перед провайдером стоит вторая полезная задача: не увлекаться просадками и снижать риски в виду ответственности за не только свои средства. Много денег? - Расслабься и поставь например цель преумножить депозиты остальных за счет своего богатого опыта. :)
Я часто работаю на счетах других трейдеров. Стараюсь брать к примеру счета от 3 до 5 т.
Догоняю до 10К. и останавливаюсь на этом. Для меня 10Т. это барьер с которым мне трудно справиться.
И это не однократно.Как бы выразиться попонятней, не вырабатывается привычка к большой сумме.
Да, конечно, есть своя ТС, опыт, но при достижении обозначенной суммы, начинается черте что.
Вроде те же сигналы, точки входа и прочее. Либо просто мозг начинает додумывать от чувства возросшего волнения. Не понимаю.
Я часто работаю на счетах других трейдеров. Стараюсь брать к примеру счета от 3 до 5 т.
Догоняю до 10К. и останавливаюсь на этом. Для меня 10Т. это барьер с которым мне трудно справиться.
И это не однократно.Как бы выразиться попонятней, не вырабатывается привычка к большой сумме.
Да, конечно, есть своя ТС, опыт, но при достижении обозначенной суммы, начинается черте что.
Вроде те же сигналы, точки входа и прочее. Либо просто мозг начинает додумывать от чувства возросшего волнения. Не понимаю.
Это не просто психологический барьер. Это КУКОЛД тебе дает знак, что нужно иметь совесть. И тут стоит прислушаться и сделать выводы. Просто кто-то тебе установил твой предел. И если особой потребности превышать его у тебя нет, то и не превышай. Будешь и дальше в прибыли.
Привет!
Когда депозит малый то торгуешь на 50% риска. И бывает поднимаешь до +1000%.
Потом начинаешь рисковать всё меньше и меньше.
Бывает страх исчезает- так как обманываешь себя- что депозит то теперь может выдержать всё- могу выйти в плюсе усреднением когда захочу.
Но бывало сидишь в просадке месяц-два-три потом измотав себя выходить в плюс.))
Как избавиться от этих чувств (страх потери, волнение), есть ли методики, тренировки))) или подобное?
Или кто как справляется с этим явлением?
Работай с одним мастер-счётом. На котором всегда будет приемлемая для работы сумма. И копируй торговлю на ведомые счета. На них не смотри в процессе %)
Работай с одним мастер-счётом. На котором всегда будет приемлемая для работы сумма. И копируй торговлю на ведомые счета. На них не смотри в процессе %)
Хорошая мысля кстати)))
Хорошая мысля кстати)))
Идея отличная. Представь более-менее существенный влет, и забудь про ведомые счета на которых суммы превышают твои потенциально критические. Барбитуратами запасайся :)
Лучше всего работать с публичным сигналом. Это ограничивает объемы торговли. Когда у тебя нет публичного мониторинга, ты рискуешь практически всем депозитом, рассчитывая маловероятные сценарии. То есть 70% просадка еще не особо даже страшо. А с публичным сигналом допустить такую просадку ты не можешь себе позволить. Потому рассчитываешь сценарии уже не на 100% депо, а на максимально допустимую просадку, которую ты определил для сигнала.
Даже когда ты работаешь с чужими счетами, это не обязывает тебя соблюдать ограничения по просадке. Ты исходишь из конечного результата. Потому это не так эффективно.
Идея отличная. Представь более-менее существенный влет, и забудь про ведомые счета на которых суммы превышают твои потенциально критические. Барбитуратами запасайся :)
Это точно
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Всем привет. Хотел бы тут поднять эту тему.
Не отрицаю, для кого то 500 долларов большие деньги, а для кого то и 10000 мелочь.
Но суть не в этом. К примеру торгует трейдер и подходит к той черте, когда на его счете
становиться большая сумма по его меркам. Начинаются волнения, частые ошибки в торговле.
И начинается топтание на месте (баланс), чуть выше, чуть ниже. Ну вы поняли я думаю.
Как избавиться от этих чувств (страх потери, волнение), есть ли методики, тренировки))) или подобное?
Или кто как справляется с этим явлением?