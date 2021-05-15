Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 10

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Хрен дождетесь. Простите за мой французский)))

Пока твои слова стоят ровно столько, сколько Эквити на этом сигнале. Какое оно там сейчас у тебя ?

 
Georgiy Merts:

Пока твои слова стоят ровно столько, сколько Эквити на этом сигнале. Какое оно там сейчас у тебя ?

Отноcительная просадка:
По балансу:
10.20% (10.89 USD)
По эквити:

21.66% (21.39 USD)

Это имеешь в виду?


 
Aleksandr Yakovlev:
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.20% (10.89 USD)
По эквити:

21.66% (21.39 USD)

Это имеешь в виду?

Я имею ввиду не просадку, а текущее Эквити сигнала.

Как я понимаю - $21.39  - это и есть Эквити. Ну, вот столько и стоит твое обещание не слить. Ну, не сильно много, но все же и не $1

 
Georgiy Merts:

Я имею ввиду не просадку, а текущее Эквити сигнала.

Как я понимаю - $21.39  - это и есть Эквити. Ну, вот столько и стоит твое обещание не слить. Ну, не сильно много, но все же и не $1

Ладно , я понял. Спасибо , что вразумил. Правда я за уши никого не тяну. Счет совсем молодой, эквити поправиться)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ладно , я понял. Спасибо , что вразумил. Правда я за уши никого не тяну. Счет совсем молодой, эквити поправиться)))

И вместе с ним - уверенность. Все в порядке. Удачи.

Кстати, не забывай в тот счет, на $1 c каждой зарплаты выделять по 20тр - мы же должны прийти к миллиону рублей...

 
Georgiy Merts:

И вместе с ним - уверенность. Все в порядке. Удачи.

Кстати, не забывай в тот счет, на $1 c каждой зарплаты выделять по 20тр - мы же должны прийти к миллиону рублей...

 
Georgiy Merts:

Кстати, не забывай в тот счет, на $1 c каждой зарплаты выделять по 20тр - мы же должны прийти к миллиону рублей...

От души развеселили дискуссией про самый надёжный способ заработать миллион ))) Так и вспомнились знакомые пенсионеры, откладывавшие по несколько тысяч в месяц под сбербанковские 7% годовых и накопившие за несколько лет на квартиру внучке. А многие люди десятилетиями в ипотеке сидят, покупая банкам ещё по 1-2 квартиры, помимо своей ;)

А по обсуждаемой теме хочу добавить, что я в полных непонятках по поводу принципов расчёта рейтинга. Сначала мне казалось, что мои сигналы понемногу растут в рейтинге примерно от 3500, но сегодня заметил, что с утра было 1800-1900, днём после закрытия ордеров стало 2300-2400, сейчас в районе 1700-1800, хотя никаких действий не было.
 
Andrey Karachev:

От души развеселили дискуссией про самый надёжный способ заработать миллион ))) Так и вспомнились знакомые пенсионеры, откладывавшие по несколько тысяч в месяц под сбербанковские 7% годовых и накопившие за несколько лет на квартиру внучке. А многие люди десятилетиями в ипотеке сидят, покупая банкам ещё по 1-2 квартиры, помимо своей ;)

А по обсуждаемой теме хочу добавить, что я в полных непонятках по поводу принципов расчёта рейтинга. Сначала мне казалось, что мои сигналы понемногу растут в рейтинге примерно от 3500, но сегодня заметил, что с утра было 1800-1900, днём после закрытия ордеров стало 2300-2400, сейчас в районе 1700-1800, хотя никаких действий не было.

Кроме тебя, есть еще сигналы, которые работают. Относительно их твой рейтинг и пляшет. Это нормально. У меня так же.

 

Вот странно.

Куча народу возмущена "неправильным" рейтингом, а вот конкретных предложений - я как-то не увидел.

Друзья, если по-вашему рейтинг расчитывается неверно - как вы предлагаете его рассчитывать ? Вот есть сигналы. По ним известны характеристики торговли. Надо для каждого вывести некую оценку-рейтинг. Как вы это предлагаете сделать ?

 
Georgiy Merts:

Вот странно.

Куча народу возмущена "неправильным" рейтингом, а вот конкретных предложений - я как-то не увидел.

Друзья, если по-вашему рейтинг расчитывается неверно - как вы предлагаете его рассчитывать ? Вот есть сигналы. По ним известны характеристики торговли. Надо для каждого вывести некую оценку-рейтинг. Как вы это предлагаете сделать ?

Чтобы что-то предлагать, надо знать параметры расчета рейтингов, а это секрет

1...34567891011121314151617...29
Новый комментарий