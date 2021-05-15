Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 10
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Хрен дождетесь. Простите за мой французский)))
Пока твои слова стоят ровно столько, сколько Эквити на этом сигнале. Какое оно там сейчас у тебя ?
Пока твои слова стоят ровно столько, сколько Эквити на этом сигнале. Какое оно там сейчас у тебя ?
21.66% (21.39 USD)
Это имеешь в виду?
21.66% (21.39 USD)
Это имеешь в виду?
Я имею ввиду не просадку, а текущее Эквити сигнала.
Как я понимаю - $21.39 - это и есть Эквити. Ну, вот столько и стоит твое обещание не слить. Ну, не сильно много, но все же и не $1
Я имею ввиду не просадку, а текущее Эквити сигнала.
Как я понимаю - $21.39 - это и есть Эквити. Ну, вот столько и стоит твое обещание не слить. Ну, не сильно много, но все же и не $1
Ладно , я понял. Спасибо , что вразумил. Правда я за уши никого не тяну. Счет совсем молодой, эквити поправиться)))
Ладно , я понял. Спасибо , что вразумил. Правда я за уши никого не тяну. Счет совсем молодой, эквити поправиться)))
И вместе с ним - уверенность. Все в порядке. Удачи.
Кстати, не забывай в тот счет, на $1 c каждой зарплаты выделять по 20тр - мы же должны прийти к миллиону рублей...
И вместе с ним - уверенность. Все в порядке. Удачи.
Кстати, не забывай в тот счет, на $1 c каждой зарплаты выделять по 20тр - мы же должны прийти к миллиону рублей...
Кстати, не забывай в тот счет, на $1 c каждой зарплаты выделять по 20тр - мы же должны прийти к миллиону рублей...
От души развеселили дискуссией про самый надёжный способ заработать миллион ))) Так и вспомнились знакомые пенсионеры, откладывавшие по несколько тысяч в месяц под сбербанковские 7% годовых и накопившие за несколько лет на квартиру внучке. А многие люди десятилетиями в ипотеке сидят, покупая банкам ещё по 1-2 квартиры, помимо своей ;)А по обсуждаемой теме хочу добавить, что я в полных непонятках по поводу принципов расчёта рейтинга. Сначала мне казалось, что мои сигналы понемногу растут в рейтинге примерно от 3500, но сегодня заметил, что с утра было 1800-1900, днём после закрытия ордеров стало 2300-2400, сейчас в районе 1700-1800, хотя никаких действий не было.
От души развеселили дискуссией про самый надёжный способ заработать миллион ))) Так и вспомнились знакомые пенсионеры, откладывавшие по несколько тысяч в месяц под сбербанковские 7% годовых и накопившие за несколько лет на квартиру внучке. А многие люди десятилетиями в ипотеке сидят, покупая банкам ещё по 1-2 квартиры, помимо своей ;)А по обсуждаемой теме хочу добавить, что я в полных непонятках по поводу принципов расчёта рейтинга. Сначала мне казалось, что мои сигналы понемногу растут в рейтинге примерно от 3500, но сегодня заметил, что с утра было 1800-1900, днём после закрытия ордеров стало 2300-2400, сейчас в районе 1700-1800, хотя никаких действий не было.
Кроме тебя, есть еще сигналы, которые работают. Относительно их твой рейтинг и пляшет. Это нормально. У меня так же.
Вот странно.
Куча народу возмущена "неправильным" рейтингом, а вот конкретных предложений - я как-то не увидел.
Друзья, если по-вашему рейтинг расчитывается неверно - как вы предлагаете его рассчитывать ? Вот есть сигналы. По ним известны характеристики торговли. Надо для каждого вывести некую оценку-рейтинг. Как вы это предлагаете сделать ?
Вот странно.
Куча народу возмущена "неправильным" рейтингом, а вот конкретных предложений - я как-то не увидел.
Друзья, если по-вашему рейтинг расчитывается неверно - как вы предлагаете его рассчитывать ? Вот есть сигналы. По ним известны характеристики торговли. Надо для каждого вывести некую оценку-рейтинг. Как вы это предлагаете сделать ?
Чтобы что-то предлагать, надо знать параметры расчета рейтингов, а это секрет