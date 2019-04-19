Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 18

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Yuriy Asaulenko:

Уж и не знаю.)) Наоборот - это как?

Анекдот вспомнил.

Идет конференция метеорологов.

Докладчик - Благодаря внедрению новых мат. моделей достоверность прогнозов удалось повысить до 40%.

Реплика из зала: А вы предсказывайте наоборот, сразу 60% получится.

Это как в торговле по Машке, один в кодобазе выложил эксперта по Машке, как всегда доходность уходит в небеса, но кто-то в комментариях написал возмущенно, как можно писать таких экспертов неправильных, по Машке торгует наоборот.

 
secret:

Я сказал "не описывается".

Пример: распределение цен близко к равномерному. А равномерное распределение цен - это отсутствие возвратности.

Ну Бас, все Вы знаете, как раз этот ответ я и ждала, не в контексте цены, а так, гипотетически.

 
secret:

Я сказал "не описывается".

Пример: распределение цен близко к равномерному. А равномерное распределение цен - это отсутствие возвратности.

Если смотреть в широком окне, то м.б. и что-то типа равномерного, а если в узком, то типа нормального, но не везде.)

Картинку все еще ищу.

 
Novaja:

Ну Бас, все Вы знаете, как раз этот ответ я и ждала, не в контексте цены, а так, гипотетически.

Ну так это же для цен.

А вы же хотите с приращениями работать. Для приращений надо смотреть зависимость. А форма распределения неинформативна.

 
Yuriy Asaulenko:

Если смотреть в широком окне, то м.б. и что-то типа равномерного, а если в узком, то типа нормального, но не везде.)

Картинку все еще ищу.

В знак примирения:


 
Alexander_K2:

В знак примирения:

Да,  это она. Спасибо.


Объясняю. На картинке тот-же ценовой ряд. По X - время, по У- цена. По Z- эволюция плотности распределения цены во времени. Интервал - ~3 месяца. Построено на 1м данных

 
Yuriy Asaulenko:

Да,  это она. Спасибо.


Объясняю. На картинке тот-же ценовой ряд. По X - время, по У- цена. По Z- эволюция плотности распределения цены во времени.

Не вижу а ни квадратов, а ни прямоугольников, одни ромбы и румбы))

 
Novaja:

Не вижу а ни квадратов, а ни прямоугольников, одни ромбы и румбы))

Главное, чтобы мне нравилось.)) А мне нравится.)

Современное искусство вообще не все понимают.

 
Vizard_:

Это мазьня, а не исскуство...

Vizard, Вы называете мазней самоотверженное прибивание мошонки к кремлевской брусчатке? Да Вы ретроград и нехороший человек. 

 
Yuriy Asaulenko:

Да,  это она. Спасибо.


Объясняю. На картинке тот-же ценовой ряд. По X - время, по У- цена. По Z- эволюция плотности распределения цены во времени. Интервал - ~3 месяца. Построено на 1м данных

Это на М1, а если тики взять, то будут сплошные "urwiska skalne"

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