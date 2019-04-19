Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уж и не знаю.)) Наоборот - это как?
Анекдот вспомнил.
Идет конференция метеорологов.
Докладчик - Благодаря внедрению новых мат. моделей достоверность прогнозов удалось повысить до 40%.
Реплика из зала: А вы предсказывайте наоборот, сразу 60% получится.
Это как в торговле по Машке, один в кодобазе выложил эксперта по Машке, как всегда доходность уходит в небеса, но кто-то в комментариях написал возмущенно, как можно писать таких экспертов неправильных, по Машке торгует наоборот.
Я сказал "не описывается".
Пример: распределение цен близко к равномерному. А равномерное распределение цен - это отсутствие возвратности.
Ну Бас, все Вы знаете, как раз этот ответ я и ждала, не в контексте цены, а так, гипотетически.
Я сказал "не описывается".
Пример: распределение цен близко к равномерному. А равномерное распределение цен - это отсутствие возвратности.
Если смотреть в широком окне, то м.б. и что-то типа равномерного, а если в узком, то типа нормального, но не везде.)
Картинку все еще ищу.
Ну Бас, все Вы знаете, как раз этот ответ я и ждала, не в контексте цены, а так, гипотетически.
Ну так это же для цен.
А вы же хотите с приращениями работать. Для приращений надо смотреть зависимость. А форма распределения неинформативна.
Если смотреть в широком окне, то м.б. и что-то типа равномерного, а если в узком, то типа нормального, но не везде.)
Картинку все еще ищу.
В знак примирения:
В знак примирения:
Да, это она. Спасибо.
Объясняю. На картинке тот-же ценовой ряд. По X - время, по У- цена. По Z- эволюция плотности распределения цены во времени. Интервал - ~3 месяца. Построено на 1м данных
Да, это она. Спасибо.
Объясняю. На картинке тот-же ценовой ряд. По X - время, по У- цена. По Z- эволюция плотности распределения цены во времени.
Не вижу а ни квадратов, а ни прямоугольников, одни ромбы и румбы))
Не вижу а ни квадратов, а ни прямоугольников, одни ромбы и румбы))
Главное, чтобы мне нравилось.)) А мне нравится.)
Современное искусство вообще не все понимают.
Это мазьня, а не исскуство...
Vizard, Вы называете мазней самоотверженное прибивание мошонки к кремлевской брусчатке? Да Вы ретроград и нехороший человек.
Да, это она. Спасибо.
Объясняю. На картинке тот-же ценовой ряд. По X - время, по У- цена. По Z- эволюция плотности распределения цены во времени. Интервал - ~3 месяца. Построено на 1м данных
Это на М1, а если тики взять, то будут сплошные "urwiska skalne"