Итоги конкурса "Лучшая панель управления"

Сегодня завершился конкурс на разработку лучшей панели управления на языке MQL5. Всего на соревновании было представлено 8 работ, которые оценивало Жюри из 9 человек:
- Mischek
- Vinin
- DDFedor
- granit77
- joo
- Rosh (MetaQuotes Software Corp.)
- stringo (MetaQuotes Software Corp.)
- Renat (MetaQuotes Software Corp.)
- bulat-latypov (MetaQuotes Software Corp.)
Хотя подобный конкурс и проводился нами впервые, мы все же рассчитывали увидеть интересные разработки. Однако результат превзошел самые смелые ожидания. Несмотря на то, что о запуске конкурса было объявлено всего за неделю до его начала, участники успели предоставить крайне интересные графические панели.
Оценка работ
Каждый член Жюри выбрал из представленных на
конкурс работ три лучшие. В зависимости от места каждой работе было
присвоено следующее количество баллов:
- 1 место - 10 баллов
- 2 место - 8 баллов
- 3 место - 5 баллов
Затем все оценки были сведены в таблицу, и были подсчитаны итоговые оценки для каждой работы
|Работа
|Renat
|stringo
|Rosh
|bulat-latypov
|Vinin
|Mischek
|granit77
|DDFedor
|joo
|Итого:
|Работа №215 exControl panel MCM
|5
|5
|Работа №218 FAT PANEL
|10
|10
|8
|10
|38
|Работа №220 eInTradePanel
|5
|8
|8
|21
|Работа №221 TradeExpertPack
|8
|10
|8
|10
|8
|5
|49
| Работа №222 ControlPanelExpert
|0
|Работа №223 VirtualTradePad
|5
|5
|10
|5
|8
|10
|43
|Работа №231 AdvancedEAPanel
|10
|5
|5
|10
|30
|Работа №233 Patterns Engine Control Panel
|8
|8
|5
|21
Результаты конкурса
По итогам голосования Жюри сообщаем результаты конкурса.
Первое место и приз в $1000 завоевала работа TradeExpertPack автора
TheXpert
Второе место и приз в $500 за панель VirtualTradePad получает автор Vladon
Третье место с призом $300 достается участнику Vigor за панель и визуальный генератор стратегий FAT PANEL (The First Algorithmic Trading)
В соответствии с Правилами конкурса все призовые будут начислены на счета внутренней платежной системы MQL5.community. Вывести денежные средства можно через платежную систему WebMoney.
Мы поздравляем призеров и желаем им дальнейших успехов!
Конкурс закончился. Да здравствует новый конкурс!
Успешный
опыт первого конкурса привел к тому, что мы решили сделать проведение
подобных соревнований традиционным. Спешим проанонсировать следующий
конкурс - "Лучшая визуализация на MQL5". Словом, ищите идеи, осваивайте
анимацию и творите!
Заметим, что не только члены Жюри имели право выставлять свои оценки представленным работам, теперь свой выбор может сделать любой зарегистрированный член MQL5-сообщества. Мы создали открытый публичный опрос, в котором вы также можете отдать свой голос за понравившуюся работу. Спешите проголосовать!
а линк, плз..
Радует, што хотяб созидатели не голоснули за такую галиматью..:)
...
Первое сообщение этой темы и есть голосовалка.
Кроме того, в Code base давно уже есть возможность составления рейтинга
Пасиб, Rosh..
Так ж быстро б - и по-злободневным;)
Все участники конкурса молодцы. Не знаю, по каким критериям оценивали работы остальные члены жюри, покажу, как оценивал я.
|№1
|№2
|№3
|№4
|№5
|Макс 5
|Макс 10
|Макс 10
|Макс 5
|(№1+№2+№3+№4), Макс 30
|(№5*10/30), Макс 10
|№ работы
|Работоспособность
|Удобство
|Функционал
|Оригинальность
|Суммарная оценка
|Итоговая интегр. оценка
|Примечания
|215
|3
|6
|5
|3
|17
|5,67
|Не появились индикаторы на чарте
|218
|3
|8
|9
|5
|25
|8,33
|Остались объекты после
удаления панели с чарта
|220
|5
|10
|5
|4
|24
|8
|Удачный минимализм
|221
|5
|8
|7
|3
|23
|7,67
|Неудачный цвет шрифта
индикатора и нельзя его настроить
|222
|0
|8
|3
|2
|13
|4,33
|съехал за границы экрана
|223
|3
|7
|6
|2
|18
|6
|замечены баги
|231
|5
|6
|7
|3
|21
|7
|Не регулировались Lot и Step
|233
|0
|8
|8
|4
|20
|6,67
|не запустился
|Место в рейтинге
|№ работы
|Итоговое количество баллов
|1
|218
|8,33
|2
|220
|8
|3
|221
|7,67
Желаю всем участникам творческих успехов и новых свершений!
Вау!
Огромное спасибо всем, кто за меня проголосовал! Безмерно рад, что вам понравилась моя поделка.
Честно говоря, после того, как другие участники выложили видео презентации своих панелей, мои надежды на 1-е место улетучились, поэтому оглашенные результаты стали для меня очень приятной неожиданностью.
Прошу прощения у тех, кто не считает мою панель достойной первого места -- полностью с вами солидарен. Не ожидал столь высокого уровня соперников, каюсь.
В голосовалке отдал свой голос тому, кто, имхо, реально достоин 1-го места -- FAT Panel.
Спасибо Всем кто проголосовал за меня.
Конкурс для меня есть действительно интересный. Я развивал свою панель для мт4, и тут развиваю для мт5, и я уверен что это только первый шаг к реализации подобных алгоритмов и панелей. Теперь есть больше времени для того чтобы сделать панель совершенной!
У каждого участника своя панель - по своему идеальна. Каждый вложил не мало усилий для ее реализации.
В каждой работе я мог бы выделить несколько важных элементов, которые действительно заслуживают похвал.
TheXpert После того как Вы выставили видео честно сказать я засмотрелся на Ваши кнопки. Очень красиво все составлено. Поздравляю с 1 местом!
FAT PANEL В Вашей панели мне действительно понравилось реализации построения собственной стратегии - появились много идей по этому поводу. Поздравляю с 3 местом!
Спасибо Организаторам конкурса! Спасибо за организацию конкурса.
Спасибо членам Жюри! Спасибо за достойные оценки.
P.s. Я попрошу, если кто-то ставит оценки тем более по 1 звездочке, - прошу высказываться за что!
Спасибо
Все участники конкурса молодцы. Не знаю, по каким критериям оценивали работы остальные члены жюри, покажу, как оценивал я.
Нужно сказать, что задача поставлена организаторами слишком широко. Получилось, что соревновались тракторы вместе с комбайнами, поэтому результаты будут разными для каждого, кто войдет в состав жюри, или самостоятельно попытается оценить работы. Критерии у каждого получились свои.
Вот критерии, которыми пользовался я.
-------------------------------------------------
Работы оценивались с точки зрения удобства работы для рядового пользователя низкой и средней квалификации при ручной и полуавтоматической торговле.
В первую очередь принимались во внимание:
1. Наличие графических инструментов для быстрых и удобных операций с ордерами, максимальное использование мыши.
В идеале, на 100%, чтобы можно было работать с графического планшета без клавиатуры.
2. Минимальная загрузка графика органами управления, удобство их позиционирования и масштабирования
3. Интуитивно понятный интерфейс
4. Возможность параллельной работы панели со сторонними советниками
5. Универсальность панели. Включение конкретных стратегий в базу панели рассматривалось как недостаток (кроме трейлинга, безубытка и прочих общепринятых удобств).
6. Перспектива встраивания базовой части панели в клиентский терминал
В полной мере этим требованиям не удовлетворяет ни одна из представленных работ.
P.S.
Не оценена по достоинству компактная и изящная панель eInTradePanel Integera. К ней стоит внимательно присмотреться. Максимум функциональности при минимуме рюшечек.
