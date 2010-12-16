CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Конкурсная панель управления - эксперт для MetaTrader 5

Dmitriy Skub | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
12216
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
Обновлен:
controlpanel.zip (18.42 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Панель управления для ручной торговли, внутридневного скальпинга и т.п. - ничего лишнего и ничего, что отвлекает внимание трейдера - только самые необходимые функции и оперативное управление, как и требуется для скальпинга.

Выглядит следующим образом:

Панель управления

Рис.1 Панель управления

Разделена на три части:

Верхняя часть:

  • заголовок панели - название и версия панели;
  • время GMT;
  • локальное время компьютера;

Левая нижняя часть:

  • управление размером торгового лота - набирается из суммы значений на наборном поле. Такой вариант дает возможность быстро и безошибочно установить требуемый рабочий объем. Значения на наборном поле могут быть любыми и задаются во внешних установках эксперта. Максимально можно задать девять значений;
  • кнопки BUY / SELL - открытие длинной / короткой позиции. Размер открываемой позиции отображается между кнопками и задается наборным полем;

Правая нижняя часть:

  • кнопка закрытия позиции - Close ALL, закрывает открытую позицию по текущей цене;
  • кнопка установки стоп-лосса в без-убыток - Loss Break, значение без-убытка задается во внешних установках эксперта в пунктах;
  • кнопка переворота позиции - Reverse, текущая позиция закрывается и открывается позиция в противоположном направлении и объемом, заданным наборным полем;
Exp5-VirtualTradePad for MetaTrader 5 v.4 Exp5-VirtualTradePad for MetaTrader 5 v.4

Система для выполнения рутинной работы при ручной торговле для трейдеров на мт5. Торговля одним кликом.

FAT PANEL FAT PANEL

Панель для участия в конкурсе "Лучшая графическая панель управления на языке MQL5". Отличительной особенностью панели является возможность создавать торговую стратегию в визуальном режиме.

eInTradePanel eInTradePanel

Торговая панель eInTradePanel. Альтернатива стандартному окну открытия ордера. Минимально возможного размера с несколько расширенным функционалом и некоторым количеством других дополнительных функций.

TradeXpert TradeXpert

Панель управления для участия в конкурсе.