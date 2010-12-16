Ставь лайки и следи за новостями
Конкурсная панель управления - эксперт для MetaTrader 5
12216
Панель управления для ручной торговли, внутридневного скальпинга и т.п. - ничего лишнего и ничего, что отвлекает внимание трейдера - только самые необходимые функции и оперативное управление, как и требуется для скальпинга.
Выглядит следующим образом:
Рис.1 Панель управления
Разделена на три части:
- заголовок панели - название и версия панели;
- время GMT;
- локальное время компьютера;
Левая нижняя часть:
- управление размером торгового лота - набирается из суммы значений на наборном поле. Такой вариант дает возможность быстро и безошибочно установить требуемый рабочий объем. Значения на наборном поле могут быть любыми и задаются во внешних установках эксперта. Максимально можно задать девять значений;
- кнопки BUY / SELL - открытие длинной / короткой позиции. Размер открываемой позиции отображается между кнопками и задается наборным полем;
Правая нижняя часть:
- кнопка закрытия позиции - Close ALL, закрывает открытую позицию по текущей цене;
- кнопка установки стоп-лосса в без-убыток - Loss Break, значение без-убытка задается во внешних установках эксперта в пунктах;
- кнопка переворота позиции - Reverse, текущая позиция закрывается и открывается позиция в противоположном направлении и объемом, заданным наборным полем;
