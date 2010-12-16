Панель управления для ручной торговли, внутридневного скальпинга и т.п. - ничего лишнего и ничего, что отвлекает внимание трейдера - только самые необходимые функции и оперативное управление, как и требуется для скальпинга.

Выглядит следующим образом:

Рис.1 Панель управления

Разделена на три части:



Верхняя часть:

заголовок панели - название и версия панели;

время GMT;

локальное время компьютера;

Левая нижняя часть:

управление размером торгового лота - набирается из суммы значений на наборном поле. Такой вариант дает возможность быстро и безошибочно установить требуемый рабочий объем. Значения на наборном поле могут быть любыми и задаются во внешних установках эксперта . Максимально можно задать девять значений;

- набирается из на наборном поле. Такой вариант дает возможность быстро и безошибочно установить требуемый рабочий объем. Значения на наборном поле могут быть любыми и задаются во . Максимально можно задать девять значений; кнопки BUY / SELL - открытие длинной / короткой позиции. Размер открываемой позиции отображается между кнопками и задается наборным полем;



Правая нижняя часть: