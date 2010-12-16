Проект создан для участия в конкурсе панелей управления.

Идеология проекта: дополнить базовый функционал терминала, сохранив при этом максимальное место для работы на графике.



Логика эксперта разбита на четыре независимые панели, каждая из которых реализует собственный функционал. Любую панель можно или скрыть(основные), или удалить с графика (логи).



Минимальный размер окна для корректного отображения полностью развернутого функционала -- 600х500 пикс.





Важно :

Для отображения были использованы следующие шрифты:



Lucida Console;

Wingdings;

Wingdings 3;

Arial Black.



Их отсутствие в системе не скажется на функциональности системы в целом, но может сказаться на восприятии информации и привести к некорректному обозначению некоторых действий.

Все шрифты являются распространенными и скорей всего установлены в Вашей ОС, однако, если это не так, настоятельно рекомендуется самостоятельно установить недостающие шрифты.

Список доступных шрифтов можно посмотреть в том числе в MetaTrader 5 в свойствах графического объекта.



Блоки



Панель состоит из 4 блоков. 3 блока находятся в главном окне –



Панель настроек; Панель управления; Информационная панель.



1 блок отключается и находится в отдельном подокне.





1. Логи





Логи подключаются помещением на график индикатора TradeXpertLog – в этом блоке помещены логи (комментарии) советника. TradeXpertLog может быть помещен в подокно к другому индикатору с целью экономии места без потери функциональности. Все логи дублируются в логи терминала (Print). Рекомендуется включать этот блок при использовании торговой части, т.к. в нем комментируется процесс обработки ордеров.



При доработке может быть использован как для отладки, так и для комментирования новых блоков. Плюсом такого комментирования является выделение только относящихся к советнику комментариев в отдельный блок, что облегчает восприятие информации.

Время записи -- серверное моделируемое. Поэтому будет отображаться корректно в том числе и на выходных.

Доступные настройки:



размер шрифта

цвет

длина строки

макс. количество отображаемых строк.

2. Торговая панель (панель управления)







Предназначение панели, думаю, понятно из названия. Доступные операции:



покупка заданного объема;

продажа заданного объема;

покупка заданного объема с выставлением тейк профита. Если заданный объем равен нулю, происходит только выставление соответствующего стопа;

продажа заданного объема с выставлением тейк профита. Если заданный объем равен нулю, происходит только выставление соответствующего стопа;

покупка заданного объема с выставлением стоп лосса. Если заданный объем равен нулю, происходит только выставление соответствующего стопа;

продажа заданного объема с выставлением стоп лосса. Если заданный объем равен нулю, происходит только выставление соответствующего стопа;

выставление BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit;

закрытие текущей позиции по инструменту;

переворот текущей позиции по инструменту. При этом установленные для позиции стоп лосс и тейк профит аннулируются.

Есть особенность выставления стоп уровней. Если у нас к примеру позиция 0.5 лота на покупку и мы делаем команду 0.1 лота на продажу с выставлением ТП или СЛ, они выставлены не будут. Но если лот превышает, например 0.7, стопы будут выставлены новые. Поведение терминала аналогично, если не ошибаюсь.

Если объемы нулевые, стопы будут выставлены, если цены заданы корректно.



На этой же панели находится настройка лота. Автоподсчет лота я не делал сознательно. Во-первых, способов его подсчета довольно много. Во-вторых, при торговле руками эта функция редко используется и мало востребована. Если Вам это не по душе, всегда можно внести дополнения в код.



Проверка маржи также не производится. После введения значения лота это значение корректируется в соответствии с установками и настройками текущего инструмента, поэтому прежде чем совершать торговую операцию, убедитесь, что лот соответствует ожидаемому.





Доступные настройки:



исполнение (filling)

цветовая схема

плавность открытия панели

Немного подробнее про исполнение. Есть три варианта исполнения. Их описание есть в справке.

Соответствие следующее:

ORDER_FILLING_FOK -- "Fill or Kill"

ORDER_FILLING_IOK -- "Available"

ORDER_FILLING_RETURN -- "Available+"



3. Информационная панель

Панель содержит информацию по инструменту и не только.





Доступные настройки:



цветовая схема;

плавность открытия панели;

количество баров для фиксирования минимального и максимального спреда;

отображаемое время. Может отображать локальное время, время сервера, CET, EST, MSK, GMT.

2.4. Панель настроек



Эта панель содержит настройки эксперта, относящиеся к разным компонентам. При доработке эксперта легко могут быть добавлены новые настройки – добавление занимает несколько строк.

Единовременно показывается одна настройка.









Настройки, для которых заданы операции увеличения и уменьшения, могут быть изменены с помощью клавиатуры, нажатием клавиш «вверх» «вниз» .



Доступные настройки:



цветовая схема

Пример работы с панелью, лучше смотреть с качестве 480p:

Приложение:

К сожалению, я не смог вместиться в выделенный правилами лимит для mqh файлов.



Поэтому в аттаче два архива



оригинальный, с сохранением структуры файлов упакованный, в котором все mqh файлы объединены в один большой, и который проходит на конкурс по всем параметрам.

Советую ставить оригинальный.



Удачной торговли!

