Одно из преимуществ языка программирования MQL5 заключается в том, что можно создать инструменты для работы индикаторов и советников в реальном мультивалютном режиме. Подтверждением этому является выложенный мной скрипт в Code Base “Мультивалютный обработчик тиков OnTickMarketWatch”.

Использование предложенного варианта в скрипте в непосредственном виде создает ряд неудобств. Например, большое количество поступаемых тиков в функцию OnChartEvent() может привести к «загромождению» очереди событий. Вот предупреждение из справки:

Все возникающие события клиентский терминал складывает в общую очередь. Таким образом события обрабатываются одно за другим в порядке поступления. Исключение составляет событие NewTick. Если в очереди уже есть такое событие либо это событие находится в состоянии обработки, то новое событие NewTick в очередь не ставится.

Очередь событий имеет ограниченный размер. При переполнении очереди старые события удаляются без обработки для того, чтобы освободить место для вновь поступающих событий. Поэтому крайне рекомендуется писать эффективные обработчики событий и не рекомендуется использовать бесконечные циклы.

В дополнение к этому иногда требуется торговать или рассчитывать индикаторы только при появлении нового бара. Или срочно отключать торговлю мультивалютника по какому-либо инструменту не прерывая его работу, так сказать «на лету». Или изменить, например, период какого-либо символа не прерывая работу мультивалютника. Или много чего еще… Причем это "много чего еще" часто является данными из внешней среды в которой работает индикатор или советник.

Именно для настройки внешней среды в которой работает мультивалютный индикатор или советник и задумывалась панель управления мультивалютным режимом "Control panel MCM" (Control panel the MultiCurrency Mode).

Достоинства представленной на конкурс версии "Control panel MCM"

Функциональность

В представленной версии есть весь минимальный набор функций, необходимый для настройки мультивалютного режима индикаторов и советников, а именно:

Подключение/отключение символов из окна "Обзор рынка" для торговли или анализа.

Установить режим торговли по тикам или по событию "новый бар" по любому периоду и выбранному в "Обзоре рынка" символу.

Менять все вышеперечисленные установки «на лету» не выгружая, не останавливая или не заходя в окно свойств советника или индикатора.

Панель можно установить как самостоятельную единицу на график, а затем на график "бросать" эксперты и индикаторы совместимые с панелью.

Панель можно включать как составную единицу индикаторов или экспертов. Она загрузится вместе с ними.

Это все нисколько не ограничивает ваш творческий потенциал при создании мультивалютных индикаторов и экспертов. Более того, благодаря "Control panel MCM" вам теперь не придется "вшивать" в свой код то, что дает вам эта разработка.

Изучив меню "Control panel MCM", вы сможете увидеть дополнительный сервис, который возможен, но не включен в конкурсную версию.

Более подробное описание функционала "Control panel MCM" есть ниже в разделе "Работа с панелью управления мультивалютным режимом".

Установить "Control panel MCM" легко. Это можно сделать тремя способами:

Загрузить на нужный график индикатор "iControl panel MCM", который является "движком" панели.

Запустить на выполнение скрипт "scControl panel MCM". Этот скрипт сделан просто для примера, он запускает индикатор "iControl panel MCM".

Включить загрузку панели из своего индикатора или советникa. Пример эксперта находится в файле "exControl panel MCM".

Дизайн интерфейса

Простой. Выполнен ввиде традиционного меню. Настройка цветов и размера осуществляется через свойства индикатора. Внешне панель и кнопки панели выглядят так:





Эргономика работы в ежедневной деятельности

Здесь тоже все очень просто. Сама панель нужна только для настройки необходимых событий для мультивалютника в самом начале работы. Размеры окон, по возможности, подстраиваются под размеры окна графика. Если меню достаточно длинное, то появляется вертикальная линия прокрутки списка меню. После настройки, панель можно свернуть и она будет "спать" в левом нижнем углу окна, пока ее не разбудят. Она не загромождает сильно график и не особо мешается.

Размер панели можно менять изменяя размер шрифта в "Свойствах" индикатора. По умолчанию установлен размер шрифта 10:

Например, для слепых гламурных блааандинок панель может выглядеть так:

Легкость освоения и запоминания действий

Меню панели интуитивно понятно. Учитывая, что меню состоит всего из нескольких кнопок, то запутаться в них сложно, а запомнить легко.

Кнопка меню "Control panel MCM" содержит дополнительные инструменты, расширяющие возможности панели (в данной версии не подключены):

Кнопка меню "График" содержит настройки символа и периода текущего графика. Выбрав другой символ или период, можно изменить параметры текущего графика:

Кнопка меню "События" содержит возможность включения/отключения "на лету" (не отключая эксперт или индикатор) символов для торговли или анализа, а также настройку по выбранным символам необходимых событий. Эти события можно отслеживать функцией OnChartEvent() в советнике или индикаторе.



В меню отображаются только те символы, которые выбраны в окне "Обзор рынка". Можно выбрать любое "на вкус" одно событие или комбинировать вместе несколько событий. Все они будут поступать в мультивалютник. Теперь в своих индикаторах или экспертах не нужно заботиться, например, о появлении нового бара на каких либо таймфреймах, об этом позаботится данная панель и сообщит вам об этом событии через обработчик событий OnChartEvent():

Ноу-Хау решения, или интересный подход

Собственно, свое Ноу-Хау решение я еще раскрыл при публикации “Мультивалютный обработчик тиков OnTickMarketWatch”. Но эта панель содержит в себе дополнительные решения и исключает все недостатки предложенного ранее скрипта:

"Control panel MCM" предоставляет сервис, который не реализован стандартно в терминале. А именно, предоставляет возможность реального мультивалютного режима через обработчик событий OnChartEvent() и позволяет вынести некоторые настройки за пределы советников, с возможностью оперативно менять их «на ходу».

Для генерации событий для стандартного обработчика событий OnChartEvent() панель использует своих «агентов», которые и поставляют соответствующие события для мультивалютника. Это позволяет "разгрузить" мультивалютного эксперта распараллеливанием потов обработки данных. Под агентами я имею ввиду индикаторы, которые запускаются "Control panel MCM" на выбранном символе.

Панель можно использовать как независимый инструмент, так и встраиваемый в советники или индикаторы. Это позволяет достаточно гибко использовать его.

"Control panel MCM" нисколько не ограничивает творческий потенциал программистов при создании мультивалютных индикаторов и экспертов. Более того, благодаря "Control panel MCM" теперь не придется «вшивать» в код то, что дает эта разработка.

Информационное сопровождение событий и оповещения трейдера

Некоторые особенности работы с "Control panel MCM".

Установка панели.

Для установки панели необходимо распаковать архивный файл "Control panel MCM.rar" в каталог mql5. При распаковке получите несколько файлов :

/mql5/experts/exControl panel MCM.mq5 - пример эксперта, использующего шаблон;

/mql5/scripts/scControl panel MCM.mq5 - скрипт, загружающий панель управления;

/mql5/indicators/iControl panel MCM.mq5 - индикатор - движок "Control panel MCM";

/mql5/indicators/Spy Control panel MCM.mq5 - индикатор - агент "Control panel MCM";

/mql5/include/Control panel MCM.mqh - сборище функций и классов "Control panel MCM".

Скомпилируйте эксперт, скрипт и оба индикатора.

Загрузка панели

Загрузка панели осуществляется просто: запустите индикатор "iControl panel MCM.mq5" на любом символе и таймфрейме. Все. Дальше можно играться с панелью. Можно к графику присоединять советники и индикаторы совместимые с "Control panel MCM".

Для меня больший практический смысл имеет загрузка панели из эксперта. Запускаем эксперт "exControl panel MCM" и получаем:

Дополнительно, для примера, присоединил собственный мультивалютный индикатор MultiTrend, специально разработанный для использования с панелью управления мультивалютным режимом. Индикатор показывает движение доллара (розовая линия) на основе анализа движения четырех валют.

Код эксперта привожу ниже:

Описание входных параметров OnChartEvent()

Панель управления генерирует пользовательские события и транслирует их на установленном графике с целью дальнейшей обработки этих событий в эксперте или индикаторе с помощью функции OnChartEvent().Входные параметры этой функции (в нашем случае) необходимо интерпретировать следующим образом:

id - идентификатор события:

если id-CHARTEVENT_CUSTOM !=0 - позиция символа в окне "Обзор рынка";

если id-CHARTEVENT_CUSTOM !=0 - позиция символа в окне "Обзор рынка"; lparam; - флаг события, поступившего от агента панели. Флаги соответствуют перечислению ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL, которое найдете в начале включаемого файла Control panel MCM.mqh, а описание чуть ниже по тексту.

dparam - цена тика или цена открытия нового бара на определенном таймфрейме.

Список поставляемых событий Control panel MCM

Через lparam панель управления может, в зависимости от настроек, передать до 64 различных пользовательских событий по символу. В данной версии Control panel MCM может передавать следующие события:

Событие "Инициализация" (Initialization);

Событие "новый тик" (tick);

Событие "новый бар" на 1 -минутном графике (M1);

Событие "новый бар" на 2 -минутном графике(M2);

Событие "новый бар" на 3 -минутном графике(M3);

Событие "новый бар" на 4 -минутном графике (M4);

Событие "новый бар" на 5 -минутном графике (M5);

Событие "новый бар" на 6 -минутном графике (M6);

Событие "новый бар" на 10-минутном графике (M10);

Событие "новый бар" на 12-минутном графике (M12);

Событие "новый бар" на 15-минутном графике (M15);

Событие "новый бар" на 20-минутном графике (M20);

Событие "новый бар" на 30-минутном графике (M30);

Событие "новый бар" на 1 -часовом графике (H1);

Событие "новый бар" на 2 -часовом графике (H2);

Событие "новый бар" на 3 -часовом графике (H3);

Событие "новый бар" на 4 -часовом графике (H4);

Событие "новый бар" на 6 -часовом графике (H6);

Событие "новый бар" на 8 -часовом графике (H8);

Событие "новый бар" на 12-часовом графике (H12);

Событие "новый бар" на дневном графике (D1);

Событие "новый бар" на недельном графике (W1);

Событие "новый бар" на месячном графике (MN1);

В скобках приведено описание события, которое возвращается функцией EventDescription(). Саму функцию тоже можно найти начале включаемого файла Control panel MCM.mqh после перечисления ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL.

Настройка событий

Настройка событий, которые будут поступать от агентов панели управления, производится через кнопку меню "События". Нажав на кнопку появится список всех символов, которые на данный момент выбраны в окне "Обзор рынка". Чтобы включить события по символу, нужно дважды нажать по нему мышкой. Лучше мееедлено, чтобы ощутить весь кайф от действия.

Если ранее уже были включены события по символу (этот символ подсвечивается ярким цветом), то на него достаточно нажать один раз. Появится список событий. Можно выбрать одно или несколько событий, все они будут поступать в ваш мультивалютник. Чтобы изменения вступили в силу, нужно нажать кнопку "Включить/Отключить события". И так по всем нужным символам.

Вот то, что мы имеем в результате работы демонстрационного эксперта совместно с панелью: