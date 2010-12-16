Графическая панель для автоматизации торговли. Инструментарий панели разнесен по вкладкам. Отличительной особенностью панели является режим визуального создания торговых стратегий.

Автоматизация торговли, довольно востребованная задача среди трейдеров. Но не все трейдеры являются программистами, а создание робота торгующего по определенной стратегии требует знания базовых принципов программирования и языка MQL в частности.

Визуальные инструменты для автоматизации ручного торгового процесса, позволяют переложить некоторые рутинные операции на интерфейс терминала. Но, для того, чтобы заложить определенный алгоритм, даже самый простой, нужно создавать программный код советника, а это - поиск исполнителя или попытки самостоятельно написать или модифицировать код.

The First Algorithmic Trading (FAT) Panel 0.2 - инструмент, позволяющий трейдеру самостоятельно, визуально, конструировать торговые стратегии без единой строчки кода. Версия FAT Panel 0.2 имеет на борту ряд удобных интерфейсных решений: вложенные панели с вкладками, позволяющие переключать наборы используемых визуальных инструментов и экономить место на экране, окна свойств, чекбоксы, радиокнопки, скроллинг и зум рабочей зоны редактора.

Демонстрация





рабочее пространство, позволяющее визуально собирать алгоритм торгового робота.

сгруппированные по типу наборы готовых блоков для использования

использование индикаторов в качестве входных сигналов, а также ряд дополнительных сигнальных блоков (бид, константные значения)

4 блока операций обработки сигналов

4 блока состояния (временной диапазон, дни недели, наличие открытых позиций)

3 блока логических операций (И, ИЛИ, НЕТ)

2 блока работы с ордерами (buy, sell)

интуитивно понятные операции добавления, выделения, перемещения, соединения, группового перемещения и удаления блоков

контроль совместимости блоков по входам и выходам

настройка параметров каждого блока

создание мультивалютных торговых стратегий

использование масштабирования и прокрутки рабочей зоны для комфортного создания торговой стратегии любой сложности

сохранение/загрузка готового алгоритма и настроек блоков

возможность включать в работу/выключать блоки выставления ордеров без нарушения схемы

тестирование советника с сохраненной схемой на истории

использование оптимизатора для вариации параметров блоков входящих в стратегию

полностью визуальный контроль: никаких манипуляций с файлами, кодом, настройками и прочим.



В ближайшее время:



расширение поддерживаемого списка индикаторов

расширение функциональности блоков поведения (звуковая нотификация событий, вывод графических объектов на чарт и др.)

оптимизация рабочего пространства, добавление блоков «повторителей» и «разветвителей»

специальный формат хранения схем (не бинарный)

создание «интегральных» блоков с зашитыми алгоритмами и параметрами настройки









Краткая инструкция по установке:

Скопировать содержимое архива в каталог MQL5 папки установки MetaTrader 5. После чего, необходимо открыть редактор (в терминале нажать F4) открыть и скомпилировать (нажать F7) индикатор находящийся в каталоге MQL5/indicators/fatpanel и советник в MQL5/Experts/fatpanel. После чего в терминале можно выбрать советника из списка и запустить на чарте, разрешив использование DLL (для корректной работы с тестером).





Составление алгоритма и запуск торгового робота:

Для создания простейшей рабочей схемы достаточно 4-х блоков. Технология добавления блоков на рабочее пространство проста - необходимо 1 раз кликнуть по кнопке блока в панели справа и второй раз кликнуть по свободному месту в рабочем пространстве. Добавим блок "Buy" с вкладки "поведение", 2 блока "MA" и "Bid" с вкладки сигналы и блок ">" с вкладки операции. Получится должно что-то типа этого:







Теперь, можно соединить блоки друг с другом. Один клик по блоку - выделение, у блока появляется синяя рамка. Теперь, если кликнуть по свободному месту рабочей области - он переместится, если кликнуть по блоку "приемнику" он установит с ним связь. Подсоединим сигнальные блоки к блоку операции ">", а блок операции к блоку ордера.

Все блоки имеют типизацию входов и выходов, поэтому подсоединить неправильно их не получится. Для удаления блока, необходимо в режиме выделения кликнуть по кнопке "Delete". Для установки свойств блока, необходимо кликнуть по нему еще раз в режиме выделения (или двойной клик по невыделенному блоку). Установим параметры для блока операции "больше чем".





У блока "Buy" установим tp=120 и sl=60. Поставим галочку "включить" работу. После применения параметров схема включена в работу. Если было разрешено советнику торговать при его подключении на чарт, то он начнет открывать позиции. Внимание! Категорически не рекомендуется тестировать работу советника на реальных счетах.



Советник будет выставлять ордера, когда средняя больше Bid на 200 пунктов.





Тестирование стратегии на истории:

Для тестировании на истории, схему необходимо сохранить, нажав кнопку "Save". В тестере торговых стратегий нужно выбрать Fatpanel/FatPanel.ex5. Символ и период значения не имеют т.к. советник торгует на выбранных валютах в блоках ордеров и по таймеру.

Ну, без красивой кривой никуда. Не буду нарушать традицию. Если в созданной простейшей схеме, в блоке операций указать 300 вместо 200, то, за 2010 год, получим примерную картину:

2. Вкладка "График" – предоставляет информацию по всем символам и открытым позициям и реализует базовые возможности ручной торговли.