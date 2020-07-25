Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 4
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Рекомендую закрыть сделку.
А кто и когда ее открывал?
Прибыль 35 пипс.
Вообще если все так надежно и прибыльно, то почему бы вам не зарегистрировать сигнал?
13:15 08.09.2018 г. Посмотрим как развивались события с моего предыдущего поста. Для наглядности - на интервале времени величиной не в двое, а в трое суток.
Ну что же. Знак сменился. Теперь ситуация такова, что надо EURUSD покупать, а GBPUSD - тем же объёмом - продавать.
Ожидаемая прибыль = 49 пипс четвёртого знака 0,0001.
В терминах разности и отношения это выглядит так:
На следующей неделе увидим, как это принесёт прибыль.
Эта система возможна только при одном непременном условии: ключевые ставки ЕЦБ и Банка Англии неизменны и в будущем не будут пересматриваться. Иначе графики могут разойтись и больше не сходиться. В основе корреляции всегда есть некоторое условие. И правильнее рассуждать не о следствии, а о причине. Иной раз два инструмента коррелируют просто чудесно и может показаться, что один зависит от другого. Но на самом деле они оба зависят от третьего, который почему-то даже не рассматривается. В торговле математика имеет второстепенное значение. Она помогает там, где уже правильно расставлены причинно-следственные связи. А сам подход, который использован у автора, ничем по сути не отличается от двух машек, которые то сходятся, то расходятся. Можно продавать от верхней машки и покупать от нижней, а при их пересечении закрывать обе сделки. Логика практически такая же.
1. Никакие ключевые ставки не имеют никакого отношения к делу. Чистая математика. Ей неинтересно что это за кривые вообще. Это могут быть графики температуры в деревне Гадюкино.
2. Графики не могут разойтись и больше не сходиться. Так было бы возможным (а точнее - неизбежным), если бы Aq и Bq коррелировали с коэффициентом = 1 строго. Но это не так.
3. Корреляция никоим образом не означает, что есть какие-то зависимости - об этом и речи не ведётся. Впрочем, Вы правы в том смысле, что, конечно, рассматривая графики EURUSD и GBPUSD,
мы говорим не о корреляции евро и фунта, а о корреляции именно отношений к доллару, а в них (и в отношении евродоллар и в отношении фунтдоллар) имеется роль доллара, ровно такая же по значимости как у евро и фунта соответственно. Но это всё не имеет никакого отношения к делу. Важно чтобы коррелировали дополнительные кривые, а не первичные.
4. Математика (точнее, физика, ибо математика лишь язык физики) имеет в торговле не второстепенное, а единственное значение. Ничто другое не имеет никакого значения.
5. Логика практически такая же, однако есть нюанс: результатом сделок по "машкам" будет результат изменения отклонений относительно "машек" плюс результат отклонения "машек" относительно друг друга, а он непредсказуем и легко может перебороть результат от изменения цен относительно "машек". Если же вместо "машек" кривые, коррелирующие с коэффициентом в почти единица, то эти дополнительные кривые будут демонстрировать результирующий вклад в сделку за счет своего взаимного схождения или расхождения всегда гарантированно много меньше, чем вклад от изменения цен (первичных кривых) относительно дополнительных кривых.
Время 19:20 10.09.2018 г. Текущая ситуация:
Доливаемся в том же направлении.
а именно покупаем разность EURUSD - GBPUSD.Ожидаемая прибыль: 105 пипс.
У меня индикатор относительно начала дня на данный момент так показывает:
Здесь отображается абсолютное значение спреда.
Итак, коллеги, 18:00 мск 11.09.2018 г. Смотрим расклад на текущий момент.
По сути никаких изменений за прошедшие сутки не произошло. Спокойно стоим в той же позиции и ждём гарантированную прибыль.
в терминах разности и отношения:
... ждём гарантированную прибыль.
Вы выбрали не самое удачное место для того чтобы говорить о гарантированной прибыли на финансовых рынках. Прибыль гарантирована только в том случае, когда Вы вывели ее с торгового счета. Во всех остальных случаях прибыль не гарантирована, даже в закрытой сделке.
19:20 мск 12.09.2018 г. Дело затягивается. Что поделать. Рынок таков. Главное, что прибыль всё же гарантирована. И не суть, что она будет не сегодня, а завтра. Ситуация за прошедшие сути опять сколько-нибудь заметно не изменилась. Стоим всё в той же позиции: EURUSD buy, GBPUSD таким же объёмом sell.Для ясности понимания покажем происходящее на временном интервале в 5 суток (5*288 баров М5):
в терминах разности и отношения:
Вы выбрали не самое удачное место для того чтобы говорить о гарантированной прибыли на финансовых рынках. Прибыль гарантирована только в том случае, когда Вы вывели ее с торгового счета. Во всех остальных случаях прибыль не гарантирована, даже в закрытой сделке.
Я имел в виду под гарантией поведение рынка. Всё остальное - не суть. Если Вас обманет Ваш брокер - это не имеет отношения к рынку.