Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 8
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Не увы. Рассудит. Исторические данные - это ни о чём. Забава для лузеров. Только торговля в реальном времени - рассудит.
да, конечно, лучше промудохаться 3 месяца что бы понять что это не работает, чем проверить на бэктесте за 5 минут как последний лузер
Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок
Если бы способ был очевидный, то вы бы не скрывали формулы двух своих секретных кривых.)
да, конечно, лучше промудохаться 3 месяца что бы понять что это не работает, чем проверить на бэктесте за 5 минут как последний лузер
Итак, коллеги, время 17:05 21.09.2018 г., как я и прогнозировал, возврат произошёл резко (быстро).
То, что ожидание затянулось - да, это печально.
То, что перед тем, как позволить EURGBP пойти вверх маркетмейкеры решили посбивать стопы дурачкам, и сходили вниз до 0,8850 - тоже печально.
Однако в целом всё прошло идеально так как должно было быть. Я от 0,8850 закупился крупно.
Чтобы увидеть как это всё было, мне придётся показать на интервале даже не 5 дней, а больше. 10 дней. Смотрим.
в терминах разности и отношения:
Итак, равновесие восстановилось.
Пора "переворачиваться". То есть - пока маленьким-маленьким лотом (по мере роста рассогласования будем наращивать объём), но уже ПРОДАВАТЬ EURUSD, и одновременно ПОКУПАТЬ GBPUSD.
Это, собственно, и интуитивно понятно, если посмотреть на графики EURUSD и GBPUSD:
ну а количественно это выглядит так:
Итак, коллеги, время 17:05 21.09.2018 г., как я и прогнозировал, возврат произошёл резко (быстро).
То, что ожидание затянулось - да, это печально.
То, что перед тем, как позволить EURGBP пойти вверх маркетмейкеры решили посбивать стопы дурачкам, и сходили вниз до 0,8850 - тоже печально.
Однако в целом всё прошло идеально так как должно было быть. Я от 0,8850 закупился крупно.
Чтобы увидеть как это всё было, мне придётся показать на интервале даже не 5 дней, а больше. 10 дней. Смотрим.
по вашему я слежу за вашими сигналами? мне это не интересно
тема заявлена как предложение способа прогнозирования. Если он не обсуждается то вполне можно сносить тему как бесполезнуюкак рассчитываются коэффициенты для 2-й кривой, например
по вашему я слежу за вашими сигналами? мне это не интересно
Мне совершенно всё равно, следите лично Вы или нет.
Мне совершенно всё равно, следите лично Вы или нет.
тогда научитесь пользоваться форумом и не цитировать сообщения бессмысленно
тогда научитесь пользоваться форумом и не цитировать сообщения бессмысленно
Если Вы не будете говорить мне, что делать, я, так и быть, не скажу куда Вам пойти :-)
если я не буду говорить вам что делать, то ваша тема будет никому не интересна
если я не буду говорить вам что делать, то ваша тема будет никому не интересна
Говорить за других - признак крайней формы ущербности интеллекта :-)
Говорить за других - признак крайней формы ущербности интеллекта :-)
как и содержимое данной темы на данный момент