Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 8

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ffoorreexx:

Не увы. Рассудит. Исторические данные - это ни о чём. Забава для лузеров. Только торговля в реальном времени - рассудит.

да, конечно, лучше промудохаться 3 месяца что бы понять что это не работает, чем проверить на бэктесте за 5 минут как последний лузер

 
ffoorreexx:

Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок

Если бы способ был очевидный, то вы бы не скрывали формулы двух своих секретных кривых.)

 
Maxim Dmitrievsky:

да, конечно, лучше промудохаться 3 месяца что бы понять что это не работает, чем проверить на бэктесте за 5 минут как последний лузер

Итак, коллеги, время 17:05 21.09.2018 г., как я и прогнозировал, возврат произошёл резко (быстро).

То, что ожидание затянулось - да, это печально.

То, что перед тем, как позволить EURGBP пойти вверх маркетмейкеры решили посбивать стопы дурачкам, и сходили вниз до 0,8850 - тоже печально.

Однако в целом всё прошло идеально так как должно было быть. Я от 0,8850 закупился крупно.

Чтобы увидеть как это всё было, мне придётся показать на интервале даже не 5 дней, а больше. 10 дней. Смотрим.

в терминах разности и отношения:

Итак, равновесие восстановилось.

Пора "переворачиваться". То есть - пока маленьким-маленьким лотом (по мере роста рассогласования будем наращивать объём), но уже ПРОДАВАТЬ EURUSD, и одновременно ПОКУПАТЬ GBPUSD.

Это, собственно, и интуитивно понятно, если посмотреть на графики EURUSD и GBPUSD:

ну а количественно это выглядит так:

[Удален]  
ffoorreexx:

Итак, коллеги, время 17:05 21.09.2018 г., как я и прогнозировал, возврат произошёл резко (быстро).

То, что ожидание затянулось - да, это печально.

То, что перед тем, как позволить EURGBP пойти вверх маркетмейкеры решили посбивать стопы дурачкам, и сходили вниз до 0,8850 - тоже печально.

Однако в целом всё прошло идеально так как должно было быть. Я от 0,8850 закупился крупно.

Чтобы увидеть как это всё было, мне придётся показать на интервале даже не 5 дней, а больше. 10 дней. Смотрим.

по вашему я слежу за вашими сигналами? мне это не интересно

тема заявлена как предложение способа прогнозирования. Если он не обсуждается то вполне можно сносить тему как бесполезную

как рассчитываются коэффициенты для 2-й кривой, например
 
Maxim Dmitrievsky:

по вашему я слежу за вашими сигналами? мне это не интересно

Мне совершенно всё равно, следите лично Вы или нет.

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ffoorreexx:

Мне совершенно всё равно, следите лично Вы или нет.

тогда научитесь пользоваться форумом и не цитировать сообщения бессмысленно 

 
Maxim Dmitrievsky:

тогда научитесь пользоваться форумом и не цитировать сообщения бессмысленно 

Если Вы не будете говорить мне, что делать, я, так и быть, не скажу куда Вам пойти :-)
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ffoorreexx:
Если Вы не будете говорить мне, что делать, я, так и быть, не скажу куда Вам пойти :-)

если я не буду говорить вам что делать, то ваша тема будет никому не интересна

 
Maxim Dmitrievsky:

если я не буду говорить вам что делать, то ваша тема будет никому не интересна

Говорить за других - признак крайней формы ущербности интеллекта :-)

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ffoorreexx:

Говорить за других - признак крайней формы ущербности интеллекта :-)

как и содержимое данной темы на данный момент

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