Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 11

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Продолжаем ждать... )

Всё ровно, прибыль от нас не убежит... "долитая" сделка в +10 пипс... первая - в минус 20 пипс... ждём.

 

Ну вот, пошло в спрогнозированном направлении. Первая сделка в нуле, вторая (долитая) - в + 30 пипс...

Ждём, мало прибыли ещё... до уровня 0,9030 ждём...

 

"спокойно ждем профит"(с)

4-й сезон)

 

Удивительно, всё то же самое: одна в +30, другая в 0... ждём )


 
Удалось заработать?
 
Ivan_Invanov:
Удалось заработать?
В прошлом сезоне нам так и не удалось это узнать, "спокойное ожидание прибыли" зависло в воздухе, а автор испарился, чтобы воскреснуть под новым ником)
 
secret:
В прошлом сезоне нам так и не удалось это узнать, "спокойное ожидание прибыли" зависло в воздухе, а автор испарился, чтобы воскреснуть под новым ником)
как заработаешь, если указывают на явные ошибки, а видеть их не хочет
 
Ivan_Invanov:
Удалось заработать?
Пока всё то же, ждём-с. Одна сделка в нуле, одна чуть в минусе. Рассогласование велико, так что ситуация ожидания спокойна. Попозже выложу картинки.
 
secret:
В прошлом сезоне нам так и не удалось это узнать, "спокойное ожидание прибыли" зависло в воздухе, а автор испарился, чтобы воскреснуть под новым ником)
Что за фантазии, все приведённые в этой ветке сделки завершились профитом.
 

Итак, понедельник. Без десяти шесть вечера по Москве.Сделал для наглядности интервал не 2, а 5 суток (в том числе 2 суток выходные).

Рассогласование значительно уменьшилось, оно уже в сущности невелико. Пора закрываться. Цели 0,9030 по EURGBP не достигнута, хотя цена была почти рядом, на 0,9032. Сейчас - около 0,9045.

То есть одна сделка (открытая на продажу от уровня 0,9060) - в плюсе на 15 пипс, вторая (от 0,9090) - на 45 пипс.


В целом всё прошло ожидаемо, хотя и несколько затянулось. Поскольку сейчас рассогласование невелико, и есть вероятность, что оно будет снова возрастать, то есть достижения уровня 0,9030 придётся ждать ещё - закрываю обе сделки.

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