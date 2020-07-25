Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 9

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Maxim Dmitrievsky:

как и содержимое данной темы на данный момент

Почему Вы так волнуетесь от того, что мой прогноз сбылся? Попейте валерьяночки, ну или водочки, я уж не знаю, что Вам ближе.

[Удален]  
товарищ явно не в себе
 

30 лосей подряд:  https://mmgp.ru/showthread.php?t=502704&page=5#post13677878 начало: https://mmgp.ru/showthread.php?t=502704

в каких местах пить водку, в каких валерьянку? :

грааааль

граааааль

 
Unicornis:

30 лосей подряд:  https://mmgp.ru/showthread.php?t=502704&page=5#post13677878 начало: https://mmgp.ru/showthread.php?t=502704

в каких местах пить водку, в каких валерьянку? :


Мечтатели... Смешайте водку с валерьянкой и пейте это вместе с ffoorreexx. Главное - без мухоморов. 

 
ffoorreexx:

Почему Вы так волнуетесь от того, что мой прогноз сбылся? Попейте валерьяночки, ну или водочки, я уж не знаю, что Вам ближе.

В данном способе прогнозирования есть смысл, если продолжите работать в этом направлении, может и разработаете до конца модель.
 
кто подскажет,как можно увидеть историю, например с 1970 года ?
 
Pavel Papou:
кто подскажет,как можно увидеть историю, например с 1970 года ?
https://www.mql5.com/ru/forum/223097 подгрузить архив котировок.
 
А вы не пробовали сиё чудо наложить на индикатор который бы показывал локальный минимум или максимум? Это долобы точку входа в рынок...
 

Коллеги, а не устроить ли нам продолжение ветки? Рассмотрим текущее положение дел на рынке.


Что мы видим? Что надо продать EURUSD, и купить GBPUSD. Хотя такая парная сделка не эквивалентна сделке по кроссу, для простоты администрирования, то есть демонстрации торговли, я буду открываться по кроссу EURGBP.

Итак, продаём EURGBP, от уровня 0,9063.

Цель - словить прибыль пипс в 30.

 
ffoorreexx:

Итак, продаём EURGBP, от уровня 0,9063.

Цель - словить прибыль пипс в 30.

вот так вот прямо в ночи и под свопы продаём ?

ух-ты

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