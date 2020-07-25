Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 9
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как и содержимое данной темы на данный момент
Почему Вы так волнуетесь от того, что мой прогноз сбылся? Попейте валерьяночки, ну или водочки, я уж не знаю, что Вам ближе.
30 лосей подряд: https://mmgp.ru/showthread.php?t=502704&page=5#post13677878 начало: https://mmgp.ru/showthread.php?t=502704
в каких местах пить водку, в каких валерьянку? :
30 лосей подряд: https://mmgp.ru/showthread.php?t=502704&page=5#post13677878 начало: https://mmgp.ru/showthread.php?t=502704
в каких местах пить водку, в каких валерьянку? :
Мечтатели... Смешайте водку с валерьянкой и пейте это вместе с ffoorreexx. Главное - без мухоморов.
Почему Вы так волнуетесь от того, что мой прогноз сбылся? Попейте валерьяночки, ну или водочки, я уж не знаю, что Вам ближе.
кто подскажет,как можно увидеть историю, например с 1970 года ?
Коллеги, а не устроить ли нам продолжение ветки? Рассмотрим текущее положение дел на рынке.
Что мы видим? Что надо продать EURUSD, и купить GBPUSD. Хотя такая парная сделка не эквивалентна сделке по кроссу, для простоты администрирования, то есть демонстрации торговли, я буду открываться по кроссу EURGBP.
Итак, продаём EURGBP, от уровня 0,9063.
Цель - словить прибыль пипс в 30.
Итак, продаём EURGBP, от уровня 0,9063.
Цель - словить прибыль пипс в 30.
вот так вот прямо в ночи и под свопы продаём ?
ух-ты