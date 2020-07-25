Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 12
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Итак, понедельник. Без десяти шесть вечера по Москве.Сделал для наглядности интервал не 2, а 5 суток (в том числе 2 суток выходные).
Рассогласование значительно уменьшилось, оно уже в сущности невелико. Пора закрываться. Цели 0,9030 по EURGBP не достигнута, хотя цена была почти рядом, на 0,9032. Сейчас - около 0,9045.
То есть одна сделка (открытая на продажу от уровня 0,9060) - в плюсе на 15 пипс, вторая (от 0,9090) - на 45 пипс.
В целом всё прошло ожидаемо, хотя и несколько затянулось. Поскольку сейчас рассогласование невелико, и есть вероятность, что оно будет снова возрастать, то есть достижения уровня 0,9030 придётся ждать ещё - закрываю обе сделки.
профит-то хоть был, или так, одна нервотрёпка с двух сделок ?
да и чему вообще всё шаманство с графиками - EURGBP , конец евросессии, прибыль шла к нам значит закрываем
профит-то хоть был, или так, одна нервотрёпка с двух сделок ?
да и чему вообще всё шаманство с графиками - EURGBP , конец евросессии, прибыль шла к нам значит закрываем
Какая же может быть нервотрёпка, если понятно, что имеющееся рассогласование обязано схлопнуться, и если оно увеличивается, то это означает лишь, что потом возвратный ход будет больше?
Обе сделки закрыты в профите.
В сущности, если бы быть за компом, то можно было бы закрыть в указанной цели 0,9030, с точностью в 1 - 2 пипс, ибо и там цена была. Но закрыл по 0,9045.
Что за фантазии, все приведённые в этой ветке сделки завершились профитом.
Это не фантазии это факт.
Факт - то, что очередные пара сделок закрыты в прибыли по понятной методике построения дополнительных кривых с заданными свойствами.
Это не исключает сказанное выше
В прошлом сезоне нам так и не удалось это узнать, "спокойное ожидание прибыли" зависло в воздухе, а автор испарился, чтобы воскреснуть под новым ником)
Я что-то так и не понял. Ну мы имеем два отношения. x/y и x/z. У них общий член, по этому, когда он изменяется, мы видим похожее движение, а вот когда будут изменяться другие члены, ничего общего между ними не будет. Так что дает возможность сделать предположение, что графики сойдутся?
Гипотезачто y , z тесно связаны прочими отношениями.Сойтись может и не сойдутся, но далеко не разбегуться.
Для EURUSD GBPUSD примерно похоже - британия и евросоюз тесно перевиты отношениями.
Гипотезачто y , z тесно связаны прочими отношениями.Сойтись может и не сойдутся, но далеко не разбегуться.
Для EURUSD GBPUSD примерно похоже - британия и евросоюз тесно перевиты отношениями.
Что мешает одной из стран выбрать провальную политику, и получить затяжной экономический кризис, который растянется лет на 500. А второй стране выбрать успешную политику. Ничего не мешает. И разбегутся.