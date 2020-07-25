Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 10
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вот так вот прямо в ночи и под свопы продаём ?
ух-ты
Коллеги, а не устроить ли нам продолжение ветки? Рассмотрим текущее положение дел на рынке.
Что мы видим? Что надо продать EURUSD, и купить GBPUSD. Хотя такая парная сделка не эквивалентна сделке по кроссу, для простоты администрирования, то есть демонстрации торговли, я буду открываться по кроссу EURGBP.
Итак, продаём EURGBP, от уровня 0,9063.
Цель - словить прибыль пипс в 30.
Сделал аналогично, вход по кроссу, так-как это более выгодно
Просмотрел через пару евро, можно через фунт и другие - без разницы. Есть расхождение, значит можно войти в рынок кроссом, что и было сделано
Сделал аналогично, вход по кроссу, так-как это более выгодно
Просмотрел через пару евро, можно через фунт и другие - без разницы. Есть расхождение, значит можно войти в рынок кроссом, что и было сделано
Нет, по кроссу не "выгодно", по кроссу - "отличается от пары сделок по EURUSD и GBPUSD". Там есть неконтролируемый "довесок", равный (1-EURGBP0)*GBPUSD, где EURGBP0 - курс ефро к фунту в момент открытия. Этот "довесок" случаен, не контролируется нами никак, так что лучше открываться парой сделок. Я просто для простоты открылся по кроссу.
Не увидел довесков, иногда бывает немного ранний вход, но кроссом как показала практика - выгодней, менее затратно и легче контролировать позицию.
Не увидел довесков
Я когда-то объяснял эту физику. Приведу ещё раз:
Я когда-то объяснял эту физику. Приведу ещё раз:
Это видел, но изменение если и есть, то в 1/4 спреда. Это критично?
Это видел, но изменение если и есть, то в 1/4 спреда. Это критично?
О какой четверти спреда Вы говорите? Вот сейчас, EURGBP примерно 0,906. Предположим, ровно 0,906.
Сделка 1. Пара сделок: buy EURUSD (объёмом 1), sell GBPUSD (объёмом 1).
Сделка 2. Сделка по кроссу: buy EURGBP (объёмом 1) = buy EURUSD (объёмом 1) и sell GBPUSD (объёмом 0,906).
Отличие сделки по кроссу от сделки, представляющей собой пару сделок, составляет сделку по GBPUSD объёмом 0,094. Не говорю, что это много, но предположим, что EURUSD болтается во флете, и результат формируется только движением GBPUSD. Тогда различие почти 10%. Если речь о масштабах тейк-профита порядка 50 пипс, то порядка 5 пипс в нём - неконтролируемая случайность, в случае если мы для удобства открылись по кроссу. Это не то чтобы много, но не четверть спреда.
По состоянию на 7:10 утра мск. Рассогласование возросло. Дольём сделку на продажу, от текущего уровня EURGBP = 0,9084.
P.S. Не забываем, что показанные рассогласования исчисляются в "пипсах доллара", как я выражаюсь, при переходе к кроссу стоимость пипса возрастает в GBPUSD раз, так что цели по EURGBP определяем,
деля цель по прибыли из пары сделок (в пипсах доллара) на примерно 1,26 сейчас.
Как бы то ни было - стоим на продажу. Цель та же: тейк-профит в районе 0,9030.
А какая разница? Я вообще на это не смотрю. Я только вопросами ЦОС занимаюсь, в данном случае - вопросами цифровой фильтрации.
разница примерно вот такая:
причём возможно вы и правы про дальнейшее направление.
и чего говорить про "два_мажора vs кросс", когда на ровном месте как минимум просадка :-)
Очередная реинкарнация?)