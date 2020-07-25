Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 5
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19:20 мск 12.09.2018 г. Дело затягивается. Что поделать. Рынок таков. Главное, что прибыль всё же гарантирована. И не суть, что она будет не сегодня, а завтра. Ситуация за прошедшие сути опять сколько-нибудь заметно не изменилась. Стоим всё в той же позиции: EURUSD buy, GBPUSD таким же объёмом sell.Для ясности понимания покажем происходящее на временном интервале в 5 суток (5*288 баров М5):
в терминах разности и отношения:
У вас только прогнозы, или ведётся торговля по системе?
У вас только прогнозы, или ведётся торговля по системе?
Никакого человеческого фактора, если Вы это имеете в виду. Я демонстрирую построение дополнительных кривых, которые уже несколько дней, как видно, никуда не уплывают, и сохраняют корреляцию почти = 1. Совершенно очевидно, что если они продолжат это делать (не отходить далеко от исходных кривых и сохранять корреляцию почти = 1), то прибыль гарантирована. Чистый арбитраж. Можно назвать это системой.
Я имел в виду под гарантией поведение рынка.
Неужели Вы всерьез верите в то что если Вы открыли позицию на покупку EURUSD и продажу GBPUSD, то предел их расхождения ограничен? И гарантией этого ограничения является построение каких-то дополнительных кривых? К форексу даже такие термины как перекупленность и перепроданность неприменимы. Тем более наивно и опасно надеяться на гарантированное завершение любой сделки в прибыль. При условии что Вы не располагаете бесконечным депозитом и ресурсом времени.
... если Вы открыли позицию на покупку EURUSD и продажу GBPUSD, то предел их расхождения ограничен? И гарантией этого ограничения является построение каких-то дополнительных кривых?
Не совсем так, но близко. Конечно, теоретически - предел расхождения не ограничен. Но практически алгоритм построения дополнительных кривых всё же достаточно чутко среагирует на то, что что-то пошло вразнос, и среагирует понятно как - уменьшением расхождения за счёт уменьшения корреляции дополнительных кривых. В этом смысле, до тех пор пока корреляция сохраняется на уровне, мало отличном от единицы - да, можете считать, что в практическом смысле предел расхождения ограничен.
Конечно, теоретически - предел расхождения не ограничен.
Почему только теоретически? А практически что мешает расхождению существовать сколь угодно долго и увеличиваться при этом? Алгоритм построения дополнительных кривых? Неужели Вы верите в то что движения цены зависят от этого алгоритма? Мне кажется, Вы как минимум, путаете причину со следствием.
Кстати, направление и модуль расхождения зависят от размера окна наблюдения и точки отсчета.
Не совсем так, но близко. Конечно, теоретически - предел расхождения не ограничен. Но практически алгоритм построения дополнительных кривых всё же достаточно чутко среагирует на то, что что-то пошло вразнос, и среагирует понятно как - уменьшением расхождения за счёт уменьшения корреляции дополнительных кривых. В этом смысле, до тех пор пока корреляция сохраняется на уровне, мало отличном от единицы - да, можете считать, что в практическом смысле предел расхождения ограничен.
а индюка для mt5 что не написать? я правда не понял как там что считается
19:30 13.09.2018 г.
Прошу не смеяться. Рынок таков, каков он есть. Прошли ещё сутки, и опять ничего не произошло. Да, я тоже уже злюсь. Да, конечно, ясно куда оно всё сдвинется. Но то что затягивается ожидание каких-то паршивых ста пипс (112 пипс сейчас рассогласование, если точнее), конечно, немного раздражает. Однако, ситуация такова: стоим в той же позиции. Ждём.
в терминах разности и отношения:
Спокойно ждём.
... А практически что мешает расхождению существовать сколь угодно долго и увеличиваться при этом? Алгоритм построения дополнительных кривых? Неужели Вы верите в то что движения цены зависят от этого алгоритма? Мне кажется, Вы как минимум, путаете причину со следствием.
Повторю ещё раз: если что-то пошло "не так", Вы сразу же увидите это, так как проявится оно - рассогласованием коррелированности дополнительных кривых. Признаете убыток и закроете сделку. Быть такое может. Редко. Так что практического значения это не имеет. Пока корреляция дополнительных кривых почти = 1, спокойно ждём прибыль, и не волнуемся.
... спокойно ждём прибыль, и не волнуемся.
Желаю удачи.
Ибо больше тут рассчитывать не на что.
Желаю удачи.
Ибо больше тут рассчитывать не на что.
Вы будете удивлены результатом этой сложившейся ситуации. Я прогнозирую релаксацию резким рывком. В понятном направлении.