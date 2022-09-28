ePayments - все? - страница 12
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Я тоже смотрел. Ни в Россию, ни в Украину нельзя. У них внутри есть, типа, вот, у нас в планах расширение зоны покрытия, но это может быть в планах еще лет сто.
В Украину можно — экономическая зона ЕС.
(резиденты или владельцы паспортов Европейской экономической зоны могут получить карту)
В Украину можно — экономическая зона ЕС.
(резиденты или владельцы паспортов Европейской экономической зоны могут получить карту)
А это тогда как понимать?
Только что с их сайта скрины
А это тогда как понимать?
Только что с их сайта скрины
Чисто как предположение. Если поговорить с поддержкой и заказать карту допустим на адрес доверенного человека в в ЕС, даже на свое имя. А он вам ее перешлет. Тогда и карта у вас, и ни кого не подставите.
Вполне может и согласятся.
А это тогда как понимать?
Только что с их сайта скрины
Похоже не в лимите дело
В другие страны почему-то просто не высылают. Хотя чисто логически, ну зарядили доставку в сумму выпуска карты и проблем ноль
Похоже не в лимите дело
В другие страны почему-то просто не высылают. Хотя чисто логически, ну зарядили доставку в сумму выпуска карты и проблем ноль
Похоже не в лимите дело
В другие страны почему-то просто не высылают. Хотя чисто логически, ну зарядили доставку в сумму выпуска карты и проблем ноль
Просто указать страну недостаточно - система не глупая - проверяет по IP.
Чисто как предположение. Если поговорить с поддержкой и заказать карту допустим на адрес доверенного человека в в ЕС, даже на свое имя. А он вам ее перешлет. Тогда и карта у вас, и ни кого не подставите.
Вполне может и согласятся.
На чье то имя это вариант не айс. Сразу возникнет история, что он с этих денег не платит налоги, там, в ЕС. Если заказать, то только на свое имя. Вот я, резидент РФ, нахожусь в Кёльне, доставьте карточку туда. Да не,тоже не то. Нужен есовский паспорт, а иначе какой смысл им огород городить? Сюда доставим, туда нет. И кстати, партнеры у епеймент по картам - Мастеркарт. Как они еще на такой финт отреагируют. Мне так представляется, что дело может кончиться блокировкой.
Просто указать страну недостаточно - система не глупая - проверяет по IP.
IP такая мелочь, что если очень захотеть, можно вокруг шарика за несколько секунд/минут обернуться
А это тогда как понимать?
Только что с их сайта скрины
у вас паспортные данные, прописка - УА ?
пс. сначала зарегистрируйтесь, пройдите верификацию, потом заказывайте.
На чье то имя это вариант не айс. Сразу возникнет история, что он с этих денег не платит налоги, там, в ЕС. Если заказать, то только на свое имя. Вот я, резидент РФ, нахожусь в Кёльне, доставьте карточку туда. Да не,тоже не то. Нужен есовский паспорт, а иначе какой смысл им огород городить? Сюда доставим, туда нет. И кстати, партнеры у епеймент по картам - Мастеркарт. Как они еще на такой финт отреагируют. Мне так представляется, что дело может кончиться блокировкой.
если вы не "резидент или владельц паспортов Европейской экономической зоны", то карту вам не вышлют.
Загвоздка в гражданстве, а не в стране проживания.