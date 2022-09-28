ePayments - все? - страница 14

Новый комментарий
 
В восточной Украине  уже точно "всё". Даже на свободной территории. 
 
[Удален]  
Artem Prischepa:
В восточной Украине  уже точно "всё". Даже на свободной территории. 
 
Ну вот, если ты не интересуешься политикой, она заинтересуется тобой. Печаль
 

Пришло письмо:

С 1 октября 2019 года WebMoney прекращает поддержку WMR-кошельков для граждан России. Это значит, что с этой даты мы не сможем отправлять переводы на WMR счета российских граждан в WebMoney. 

Переводы на WMR счета граждан других стран будут доступны до 25 ноября. После этого сервис станет окончательно недоступен. 

Переводы на WMZ и WME счета будут работать без изменений. 


 
С Epayments совсем всё плохо? В ДЦ пропадает вывод на EP, в MQ тоже пропал, что происходит?
 
Alexandr Saprykin:
С Epayments совсем всё плохо? В ДЦ пропадает вывод на EP, в MQ тоже пропал, что происходит?


да что ж такое то.......


я жду пока epayments ........

 
Так что, ePayments  в Mql5 больше не поддерживается? Хочу сделать снятие, больше нет в списке доступных к выводу. В чем дело? Наладится или уже не ждать?
 
Fast235:

На карту снимай, слепой что ли, за неделю уже 2 десятка человек зашло спросило помидоров, как ты вообще не читая здесь основную страницу заработал тут деньги, багами и ошибками об изменениях так же создавать тут будешь по теме?

Не за чем людям грубить! Если бы сам зашел и почитал, то знал бы, что админы ответили и занимаются данным вопросом и в скором времени вывод на EPayments будет доступен!!! И на карту снимать комиссия 1.5%, а в EP без комиссии вообще!

[Удален]  
Привет. Сегодня увидел, что вывод возможен только на PayPal. В Украине сейчас он не работает. Возможен способ осуществить вывод по-прежнему на  ePayments или Cardpay??? Кто с этим уже сталкивался?
 
Yurii Grinchuk:
Привет. Сегодня увидел, что вывод возможен только на PayPal. В Украине сейчас он не работает. Возможен способ осуществить вывод по-прежнему на  ePayments или Cardpay??? Кто с этим уже сталкивался?

ePayments все еще ждем, обещали подключить на прошлой неделе. Через CardPay выводить можно, перевод моментальный. Правда, пока только на VISA. MasterCard еще не подключили.

 
Ihor Herasko:

ePayments все еще ждем, обещали подключить на прошлой неделе. Через CardPay выводить можно, перевод моментальный. Правда, пока только на VISA. MasterCard еще не подключили.

CardPay ? Какой CardPay ? Нету CardPay...

Один PayPal абсолютно неприемлемый и несуразный, и неудобный, и недоступный.

1...789101112131415161718192021...47
Новый комментарий