ePayments - все? - страница 14
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В восточной Украине уже точно "всё". Даже на свободной территории.
Пришло письмо:
С Epayments совсем всё плохо? В ДЦ пропадает вывод на EP, в MQ тоже пропал, что происходит?
да что ж такое то.......
я жду пока epayments ........
На карту снимай, слепой что ли, за неделю уже 2 десятка человек зашло спросило помидоров, как ты вообще не читая здесь основную страницу заработал тут деньги, багами и ошибками об изменениях так же создавать тут будешь по теме?
Не за чем людям грубить! Если бы сам зашел и почитал, то знал бы, что админы ответили и занимаются данным вопросом и в скором времени вывод на EPayments будет доступен!!! И на карту снимать комиссия 1.5%, а в EP без комиссии вообще!
Привет. Сегодня увидел, что вывод возможен только на PayPal. В Украине сейчас он не работает. Возможен способ осуществить вывод по-прежнему на ePayments или Cardpay??? Кто с этим уже сталкивался?
ePayments все еще ждем, обещали подключить на прошлой неделе. Через CardPay выводить можно, перевод моментальный. Правда, пока только на VISA. MasterCard еще не подключили.
ePayments все еще ждем, обещали подключить на прошлой неделе. Через CardPay выводить можно, перевод моментальный. Правда, пока только на VISA. MasterCard еще не подключили.
CardPay ? Какой CardPay ? Нету CardPay...
Один PayPal абсолютно неприемлемый и несуразный, и неудобный, и недоступный.