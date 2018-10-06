Рекорд на Маркете - страница 41
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Из всех моих клиентов, а у меня их не один, и не два, все твердят одно и тоже "Пока торгует робот, то всё нормально, только влезу руками - хана всему"
Понимаете, чаще всего нужен полный автомат. Человек если умеет торговать руками, то ему не нужно никакое взаимодействие, а если не умеет торговать, то ему не поможет даже самый высокоразвитый полуавтомат.
Всё!
Не всё. Человек не сможет долго торговать руками, устает, жадность или нервы не выдерживают и начинает допускать ошибки.
А полностью формализовать ручную торговлю для создания робота, это почти невозможно.
Вот через пол часа выйдет важные новости из США. Пусть ваш робот угадает куда пойдет USD :)
Из всех моих клиентов, а у меня их не один, и не два, все твердят одно и тоже "Пока торгует робот, то всё нормально, только влезу руками - хана всему"
Понимаете, чаще всего нужен полный автомат. Человек если умеет торговать руками, то ему не нужно никакое взаимодействие, а если не умеет торговать, то ему не поможет даже самый высокоразвитый полуавтомат.
Всё!
Тогда у алготрейдинга нет будущего. Только бесконечное настоящее.
Из всех моих клиентов, а у меня их не один, и не два, все твердят одно и тоже "Пока торгует робот, то всё нормально, только влезу руками - хана всему"
Понимаете, чаще всего нужен полный автомат. Человек если умеет торговать руками, то ему не нужно никакое взаимодействие, а если не умеет торговать, то ему не поможет даже самый высокоразвитый полуавтомат.
Всё!
Кстати, вы не думали что клиенты и продавец чем то похожи? То есть, к вам притягиваются те клиенты, у которых похожая точка зрения, что и у вас. Поэтому, вам кажется что все думают также. Но будь я вашим клиентом, я бы попросил вас добавить нужных мне функций и опций в советник. Статистику, настройки риск-менеджмента, сообщения о рыночных событиях и прочее. Если бы вы этого не предоставили, я бы ушел искать другого продавца. Вы судите о мире исходя из своего кругозора. Но не забывайте, что мир шире и разнообразнее.
Также, ваши рассуждения все время зациклены на прибыли с Рынка. Но секрет в том, что нужно отвлечься от мыслей о прибыли с Рынка, чтобы начать развиваться.
"Но зачем развиваться, если нужна прибыль с Рынка" скажите вы?
Кстати, вы не думали что клиенты и продавец чем то похожи? То есть, к вам притягиваются те клиенты, у которых похожая точка зрения, что и у вас. Поэтому, вам кажется что все думают также. Но будь я вашим клиентом, я бы попросил вас добавить нужных мне функций и опций в советник. Статистику, настройки риск-менеджмента, сообщения о рыночных событиях и прочее. Если бы вы этого не предоставили, я бы ушел искать другого продавца. Вы судите о мире исходя из своего кругозора. Но не забывайте, что мир шире и разнообразнее.
Вот сейчас выйдет ваше рыночное событие и как вы думаете, если повысят процентные ставки (разумеется так и будет), то сколько пунктов и в каком направлении пойдет цена EURUSD.
Если вы не сможете его определить, то робот как сможет его угадать ?
Вот сейчас выйдет ваше рыночное событие и как вы думаете, если повысят процентные ставки (разумеется так и будет), то сколько пунктов и в каком направлении пойдет цена EURUSD.
Если вы не сможете его определить, то робот как сможет его угадать ?
Задача робота, сообщить и предположить. Может быть даже посоветовать. Если бы у меня был такой робот, я был бы рад.
Короче, уровень продукции притягивает потребителей того же уровня. Чем ниже уровень продукции, тем ниже уровень потребителей. Выпуская продукцию низкого качества можно собрать вокруг себя толпу неразборчивых потребителей, привыкнуть к ним и решить что весь мир таков. Но это не так. Потребители уровня повыше просто идут стороной и их не видно. А спрос у них тоже есть...
Если продукт не скачивали в течение определенного времени, например 1 год
Мы удаляем его с рынка
Кто теперь проверяет продукты на предмет откровенного обмана пользователей?
В топе советников для МТ5 есть продукт свеженький. Если запустить на EURUSD, то прям грааль.
А если создать пользовательский символ с другим именем, но с теми же котировками что и EURUSD, то совсем уже и не грааль...
Подозреваю что в код тупо зашиты периоды тренда / флета по паре, и названо это все умным словом machine learning... И обновления обещают каждый месяц :)
В топе советников для МТ5 есть продукт свеженький. Если запустить на EURUSD, то прям грааль.
А если создать пользовательский символ с другим именем, но с теми же котировками что и EURUSD, то совсем уже и не грааль...
если не затруднит, напишите мне в ЛС этот продукт, очень интересно посмотреть
заранее благодарен!
если не затруднит, напишите мне в ЛС этот продукт, очень интересно посмотреть
заранее благодарен!
еще раз благодарю, и отдельное СПАСИБО @fxsaber за библиотеку Symbol в течении 10 минут написал код, чтобы "сдвинуть" EURUSD на 2592000 секунд = 1 месяц назад, результаты тестирования за год, ну как бы совсем не похожи у этого советника на ТФ Н1
и вот со смещением на месяц:
в тестере отличается содержимое поля комментарий к ордеру, видимо там и закодировано время удержания позиции