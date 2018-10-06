Рекорд на Маркете - страница 36
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Для Петра.
Владимир очень даже прав. Следует самому опубликовать несколько продуктов, и тогда вас никто не будет пинать за чисто теоретический подход. Да и сами многое поймёте, что надо здесь писать, а что не стоит.
Пожалуйста, потратьте усилия на свои продукты, и потом мы все тут будем рады внимательно прислушиваться к Вашему мнению.
Спасибо за совет.
Увы, эта ветка и возникла ввиду того, что клепание граалей превысило все допустимые границы.
кому превысило? зачем превысило? кто ставит ограничение или рамки превысило или нет? кто это решает?
тут мне кажется другое, это как с сигналом Тараса - зависть и жаба
если человек не может угнаться за поездом и запрыгнуть даже в последний вагон, то он начинает причитать как бабка старая возле подьезда...
Питер, это я не лично Вам, не подумайте не чего плохого.
А если кому и превысило что-то, то можно создать свой сайт и быть там единственным супер-пупер
кому превысило? зачем превысило? кто ставит ограничение или рамки превысило или нет? кто это решает?
тут мне кажется другое, это как с сигналом Тараса - зависть и жаба
если человек не может угнаться за поездом и запрыгнуть даже в последний вагон, то он начинает причитать как бабка старая возле подьезда...
Питер, это я не лично Вам, не подумайте не чего плохого.
Ну тогда что мы здесь обсуждаем? О чем весь разговор?
Значит, в Маркете все в порядке.
Ну тогда что мы здесь обсуждаем? О чем весь разговор?
Значит, в Маркете все в порядке.
тут всегда что-то обсуждают, у кого-то прибыльность сигнала слишком велика, у кого-то продукты с ТОПа не выхоят, кто-то хочет быть модератором Маркета и чтобы там остались только его супер советники.
тут всегда что-то обсуждают, у кого-то прибыльность сигнала слишком велика, у кого-то продукты с ТОПа не выхоят, кто-то хочет быть модератором Маркета и чтобы там остались только его супер советники.
Ясно. Возглавлять толпу болтающих мне неохота.
Спасибо за внимание, удаляюсь.))
Ясно. Возглавлять толпу болтающих мне неохота.
Спасибо за внимание, удаляюсь.))
Конечно, это шутка. Здесь было высказано очень много интересных мыслей разными людьми. Я остаюсь при своем мнении. Доделаю и отдам свои инструменты всем, кому они будут нужны. А дальше, посмотрим...
Конечно, это шутка. Здесь было высказано очень много интересных мыслей разными людьми. Я остаюсь при своем мнении. Доделаю и отдам свои инструменты всем, кому они будут нужны. А дальше, посмотрим...
Это и есть проблема
Это и есть проблема
Замените слово "Советы" на слово "Советники", и тоже верно получится))
Есть разные пользователи. Вокруг Маркета сформировалась толпа избалованных леньтяев ищущих грааль. Но мы тоже определяем, кто к нам идет за покупками. Серьезные трейдеры с интересом посмотрят на Советника с большим количеством настроек. Они оценят их практичность по достоинству. Глупые леньтяи - никогда.
Да нет — когда я вижу в Маркете советника с кучей настроек, то у меня сразу возникает подозорение — "Мошенник". Автор не смог сделать нормальную стратегию, имеющую в основе простые Правила торговли, а навтыкал кучу костылей с кучей регулировок, чтобы потом выдать покупателю со словами "Покрути там в тестере, поищи параметры сам — должно зарабатывать". А если не помогло , то плохо искал — я ни при чем.
Один из моих советников, который работает с конца 2015, по сей день. В коде за всё время не проводилось ни единого изменения, и оптимизировать как видно - нечего, разве что "Magic"
Так что Rosh правильно сказал, насчёт 100500 настроек.