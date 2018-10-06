Рекорд на Маркете - страница 39
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Эволюционная регрессия.
Путь к цели через максимально короткое расстояние заставляет атрофироваться функции организма. В данном случае - мозга.))
Прямая-самый короткий,эффективный и малозатратный путь к цели. А вот. кто не в состоянии идти прямо, или не готов к этому сворвчивает на кривую дорожку.
А зачем так тяните. Говорили бы прямо: - у меня есть полуавтомат, отдам/продам хорошим людям :)
Почти так. Точнее, инструменты для создания полуавтоматических роботов. И пока собираюсь только отдавать.
Разве ИИ и алготрейдинг это в первую очередь не фуллавтоматик?
Алготрейдинг сейчас находится под диктатурой кривой линии тестера. Она коммандует парадом. Я хочу запустить тенденцию развития программ, не зацикленную на кривой тестера, а зацикленную на функциональном обогащении. При этом, кривая тестера будет иметь значение, но перестанет тормозить развитие.
Чтобы не поссорились, вот покажу робот нового поколения. Сделал для себя.
У него нет никаких входных параметров и умеет работать в трех режимах: робот-автомат, советник и индикатор. Дает возможность работать также в ручном режиме и в любой момент перейти на автоматический.
Алготрейдинг сейчас находится под диктатурой кривой линии тестера. Она коммандует парадом. Я хочу запустить тенденцию развития программ, не зацикленную на кривой тестера, а зацикленную на функциональном обогащении. При этом, кривая тестера будет иметь значение, но перестанет тормозить развитие.
Чтобы не поссорились, вот покажу робот нового поколения. Сделал для себя.
У него нет никаких входных параметров и умеет работать в трех режимах: робот-автомат, советник и индикатор. Дает возможность работать также в ручном режиме и в любой момент перейти на автоматический.
Рад за вас.
Поясните Ваш подход. Как Вы будете проверять идеи стратегий?
Все тем же тестером. Только в одном роботе будет не одна, а много стратегий и настроек. Они будут менятся, самооптимизироваться. Будет внутренняя статистика торговли по каждой стратегии, автоматический выбор подходящей стратегии для текущей динамики Рынка, и т.д...
Через полную автоматику этого не сделать. Слишком сложно.
Все тем же тестером. (1) Только в одном роботе будет не одна, а много стратегий и настроек. Они будут менятся, самооптимизироваться. Будет внутренняя статистика торговли по каждой стратегии, (2) автоматический выбор подходящей стратегии для текущей динамики Рынка, и т.д...
Через полную автоматику этого не сделать. Слишком сложно.
(1-2) Это довольно прозрачные идеи, которые многие пытаются прорабатывать. Пишите свой тестор.
Это тоже возможно. Внутри робота создать алгоритм тестирующий стратегию. Короче, возможностей - море. Самоанализ, Статистика, Мани-менеджмент, Множество внутренних стратегий, Самооптимизация, Блок отвечающий за общение с пользователем. Все вместе будет очень увлекательно для пользователей. Это будет и развлечение и работа и игра. И командовать всем будет человек. Это будет затягивать.
Так я себе представляю.
Автор не смог сделать нормальную стратегию, имеющую в основе простые Правила торговли
Это если речь об уникальности TC, но в основном в маркете представленны роботы работающие по одним и тем же уже известным стратегиям, только с разными настройками. Умный купит советник с кучей настроек и разберётся в них, а дурак будет покупать одно и то же с разными настройками. Придумать что-то кардинально новое в трейдинге мне кажется уже просто невозможно, всё уже придумано, если вы считаете что это не так, значит вы просто чего-то ещё не знаете или не встречали. Сложность и затраты на генерацию новых идей выросли во всех областях, а не только в трейдинге. Посмотрите на хорошо известную Renaissance Technologies, управляющая фондом Medallion. У них работает целая армия физиков-математиков, чтобы получать доход в среднем 30% годовых. Поэтому комментарии некоторых форумчан и продавцов про заоблачные заработки ихних экспертов ничего кроме улыбки вызывать не могут. Ну и конечно же время "нормальных стратегий, имеющую в основе простые Правила торговли" давно уже прошли. Таких роботов вам во фрилансе напишут пучок за 30 $ и не нужно в маркете что-то покупать, но вряд ли вы ими что-то заработаете, разве что временно.