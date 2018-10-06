Рекорд на Маркете - страница 42
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в тестере отличается содержимое поля комментарий к ордеру, видимо там и закодировано время удержания позиции
У него все ордера по ТП/СЛ закрываются. Тоже обратил внимание на странный комментарий к сделке, но пока не понял что они обозначают...
У него все ордера по ТП/СЛ закрываются. Тоже обратил внимание на странный комментарий к сделке, но пока не понял что они обозначают...
а можно и закодировать CryptEncode() чтобы не догадался ктонить, что за инфа, но комментарии отличаются на одинаковых данных, значит там есть информации для совершения торговой операции - я думаю, что время удержания позиции
Кнопка
"Опубликовать"
заела?
или это очередной рекорд маркета?
17 ЭКСПЕРТОВ!
у кого больше?
Макс символов 1000 в Обзоре Рынка!
Кто пойдет на рекорд?
Кнопка
"Опубликовать"
заела?
или это очередной рекорд маркета?
17 ЭКСПЕРТОВ!
На странице любого продукта в Маркете есть кнопка "Нарушение" - нажмите на неё и напишите причину обращения, пожалуйста
Сняли статус Продавца - все Продукты были скрыты с Маркета. Напомню пункт Правил
Запрещается публиковать множественные копии Продуктов на основе одной и той же идеи, которые различаются между собой только настройками входных параметров, символами и/или таймфреймами. Создание однотипных Продуктов с небольшими изменениями описания и/или оформления рассматривается как спам и влечет удаление всех копий с витрины Маркета с последующим отстранением Продавца от платных сервисов MQL5.com.
Кто теперь проверяет продукты на предмет откровенного обмана пользователей?
В топе советников для МТ5 есть продукт свеженький. Если запустить на EURUSD, то прям грааль.
А если создать пользовательский символ с другим именем, но с теми же котировками что и EURUSD, то совсем уже и не грааль...
Подозреваю что в код тупо зашиты периоды тренда / флета по паре, и названо это все умным словом machine learning... И обновления обещают каждый месяц :)
Прошу сообщать о таких Продуктах с помощью кнопки "Нарушение". Просмтрели ваше сообщение, дайте ссылку в личку для проверки, пожалуйста.
На странице любого продукта в Маркете есть кнопка "Нарушение" - нажмите на неё и напишите причину обращения, пожалуйста
Спасибо. Буду иметь ввиду.
Прошу сообщать о таких Продуктах с помощью кнопки "Нарушение". Просмтрели ваше сообщение, дайте ссылку в личку для проверки, пожалуйста.
а вдруг конкуренты будут с аккаунтов "левых" так действовать?
ну и методика тестирования может отличаться - я тестировал со сдвигом на 1 месяц на Н1, результаты в этом топике
по сабжу, в топе советник за 2400$ у него один отзыв
а вдруг конкуренты будут с аккаунтов "левых" так действовать?
ну и методика тестирования может отличаться - я тестировал со сдвигом на 1 месяц на Н1, результаты в этом топике
по сабжу, в топе советник за 2400$ у него один отзыв
Ограничили финансовые операции Продавцу - будем разбираться. Спасибо за сообщение!