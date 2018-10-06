Рекорд на Маркете - страница 42

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Igor Makanu:

в тестере отличается содержимое поля комментарий к ордеру, видимо там и закодировано время удержания позиции

У него все ордера по ТП/СЛ закрываются. Тоже обратил внимание на странный комментарий к сделке, но пока не понял что они обозначают...

 
Andrey Barinov:

У него все ордера по ТП/СЛ закрываются. Тоже обратил внимание на странный комментарий к сделке, но пока не понял что они обозначают...

а можно и закодировать CryptEncode() чтобы не догадался ктонить, что за инфа, но комментарии отличаются на одинаковых данных, значит там есть информации для совершения торговой операции - я думаю, что время удержания позиции

 

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заела? 

или это очередной рекорд маркета?



17 ЭКСПЕРТОВ!


у кого больше?

Макс символов 1000 в Обзоре Рынка! 

Кто пойдет на рекорд? 

 
Vladislav Andruschenko:

Кнопка

"Опубликовать"

заела? 

или это очередной рекорд маркета?


17 ЭКСПЕРТОВ!


На странице любого продукта в Маркете есть кнопка "Нарушение" - нажмите на неё и напишите причину обращения, пожалуйста


 

Сняли статус Продавца - все Продукты были скрыты с Маркета.  Напомню пункт Правил

Запрещается публиковать множественные копии Продуктов на основе одной и той же идеи, которые различаются между собой только настройками входных параметров, символами и/или таймфреймами. Создание однотипных Продуктов с небольшими изменениями описания и/или оформления рассматривается как спам и влечет удаление всех копий с витрины Маркета с последующим отстранением Продавца от платных сервисов MQL5.com.

 
Andrey Barinov:

Кто теперь проверяет продукты на предмет откровенного обмана пользователей?

В топе советников для МТ5 есть продукт свеженький. Если запустить на EURUSD, то прям грааль.

А если создать пользовательский символ с другим именем, но с теми же котировками что и EURUSD, то совсем уже и не грааль...

Подозреваю что в код тупо зашиты периоды тренда / флета по паре, и названо это все умным словом machine learning... И обновления обещают каждый месяц :)

Прошу сообщать о таких Продуктах с помощью кнопки "Нарушение". Просмтрели ваше сообщение, дайте ссылку в личку для проверки, пожалуйста.

 
Rashid Umarov:

На странице любого продукта в Маркете есть кнопка "Нарушение" - нажмите на неё и напишите причину обращения, пожалуйста



Спасибо. Буду иметь ввиду. 

 
Rashid Umarov:

Прошу сообщать о таких Продуктах с помощью кнопки "Нарушение". Просмтрели ваше сообщение, дайте ссылку в личку для проверки, пожалуйста.

а вдруг конкуренты будут с аккаунтов "левых" так действовать?

ну и методика тестирования может отличаться - я тестировал со сдвигом на 1 месяц на Н1, результаты в этом топике

по сабжу, в топе советник за 2400$ у него один отзыв

 
Igor Makanu:

а вдруг конкуренты будут с аккаунтов "левых" так действовать?

ну и методика тестирования может отличаться - я тестировал со сдвигом на 1 месяц на Н1, результаты в этом топике

по сабжу, в топе советник за 2400$ у него один отзыв

Ограничили финансовые операции Продавцу - будем разбираться. Спасибо за сообщение!

 
после введения халяы пошли публичные казни и расстрелы, на конец то начали чистку, работают по наводке, точечно, по особо отличившимся
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